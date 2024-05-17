20 человек, которым такие соседи явно достались за грехи в прошлой жизни

Каждый из нас мечтает о соседях, с которыми можно жить душа в душу. Но везет далеко не всем. И если нет возможности купить собственный остров, порой приходится терпеть тех, с кем нас свела судьба. Скажем честно: мы бы хотели знать, за что она так сурово обошлась с героями нашей статьи.

"Мои соседи используют общий коридор как кладовку"

«А мои вот так загружают посудомойку»

"Один товарищ не смог попасть домой рано утром и решил разбудить соседей, бросая в стеклянную балконную дверь камни"

"Кто-то нажаловался домовладельцу, что в моей квартире громко лает собака. Ну вот смотрите на мою "собаку" по кличке Зуко"

"Если моей соседке нужно положить кусочек масла на сковороду, она откусывает от брусочка и выплевывает"

"Кто-то наверху пролил молоко, теперь оно течет ко мне в квартиру"

"Вот что купила моя соседка по квартире, когда у нас закончилось средство для мытья посуды"

«Съехал и забрал с собой занавеску для душа»

«Соседи, видимо, решили, что это их второй балкон»

«Они используют это общее пространство на нашем этаже для хранения своих велосипедов, старых покрышек и некоторых других вещей. А ведь у них квартира на 70 квадратов. Плюс, в случае пожара мы толком не сможем добраться до гидранта»

"А у нас в парадной есть специальный закуток для колясок и велосипедов. Но товарищи сразу из нескольких квартир стали складывать туда свой мусор"

"Завязал полный мешок, чтобы вынести, отошел на несколько секунд, а сосед по хате разорвал его, чтобы засунуть еще мусора"

"Соседи забыли наггетсы в духовке"

«Приехал на дачу, а там кто-то „добренький“ насыпал соли под мою березку»

«К соседке переехал ее бойфренд»

"Мы снимаем четырехкомнатную квартиру, и у нас не было проблем, пока к нам не переехал парень одной из соседок. Она ни с кем из нас об этом не договаривалась. У них на двоих более 50 пар обуви. Наш очень узкий коридор становится продолжением их спальни, а вся обувь на фото - кого-то из них".

"Мне пришлось повесить в ванной комнате вот такую записку"

«Хозяин одной половинки хотел новый дом. Второй, похоже, не хотел вообще ничего»

«Уже достало просить соседку перестать разбрасывать свои волосы по всей ванной, в конце концов мое терпение лопнуло и вот как я ей отомстил»

© Minoumilk / Reddit Бетельгейзе 4 часа назад Слив в душе проверьте. А соседке скажите, чтоб волосы вниз головой сушила над душевой, ванной или раковиной, а не как её в парикмахерской сушат. - - Ответить

«Собрал все лохмы, которые она оставила на моих вещах, и положил поверх ее баночек».

"Вот это все детишки, живущие по соседству, перебросили через забор на мой участок"

«Сморите, что сделал мой сосед перед тем, как свалить в отпуск»

Что же вы ему сделали такого? © auxin4plants / Reddit

«Дети из квартиры сверху так носятся, что буквально выбивают наши вентиляционные решетки»