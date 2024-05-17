Странно, что у них ничего из добра не пропадает. Можно поспособствовать, штука слева ничего так))
20 человек, которым такие соседи явно достались за грехи в прошлой жизни
Каждый из нас мечтает о соседях, с которыми можно жить душа в душу. Но везет далеко не всем. И если нет возможности купить собственный остров, порой приходится терпеть тех, с кем нас свела судьба. Скажем честно: мы бы хотели знать, за что она так сурово обошлась с героями нашей статьи.
"Мои соседи используют общий коридор как кладовку"
«А мои вот так загружают посудомойку»
"Один товарищ не смог попасть домой рано утром и решил разбудить соседей, бросая в стеклянную балконную дверь камни"
"Кто-то нажаловался домовладельцу, что в моей квартире громко лает собака. Ну вот смотрите на мою "собаку" по кличке Зуко"
"Если моей соседке нужно положить кусочек масла на сковороду, она откусывает от брусочка и выплевывает"
Подсолнечным тоже плюётся? Эффектно бы выглядело.... Сахар, соль тоже сначала в рот можно класть. Специи. Интересный случай 🧐
"Кто-то наверху пролил молоко, теперь оно течет ко мне в квартиру"
"Вот что купила моя соседка по квартире, когда у нас закончилось средство для мытья посуды"
«Съехал и забрал с собой занавеску для душа»
Может, он просто выпал из этого странного пенала, зацепился за занавеску и сорвал её к ебене фене.. А потом съехал.
«Соседи, видимо, решили, что это их второй балкон»
У нас так в общем коридоре вырванный соседский толчок почти год стоял, потом уныкал кто-то.,.,.,
«Они используют это общее пространство на нашем этаже для хранения своих велосипедов, старых покрышек и некоторых других вещей. А ведь у них квартира на 70 квадратов. Плюс, в случае пожара мы толком не сможем добраться до гидранта»
"А у нас в парадной есть специальный закуток для колясок и велосипедов. Но товарищи сразу из нескольких квартир стали складывать туда свой мусор"
Так в чем проблема ? Есть же управляющая компания и вариант с общим собранием жильцов.
"Завязал полный мешок, чтобы вынести, отошел на несколько секунд, а сосед по хате разорвал его, чтобы засунуть еще мусора"
"Соседи забыли наггетсы в духовке"
«Приехал на дачу, а там кто-то „добренький“ насыпал соли под мою березку»
«К соседке переехал ее бойфренд»
"Мы снимаем четырехкомнатную квартиру, и у нас не было проблем, пока к нам не переехал парень одной из соседок. Она ни с кем из нас об этом не договаривалась. У них на двоих более 50 пар обуви. Наш очень узкий коридор становится продолжением их спальни, а вся обувь на фото - кого-то из них".
"Мне пришлось повесить в ванной комнате вот такую записку"
«Хозяин одной половинки хотел новый дом. Второй, похоже, не хотел вообще ничего»
«Уже достало просить соседку перестать разбрасывать свои волосы по всей ванной, в конце концов мое терпение лопнуло и вот как я ей отомстил»
Слив в душе проверьте. А соседке скажите, чтоб волосы вниз головой сушила над душевой, ванной или раковиной, а не как её в парикмахерской сушат.
«Собрал все лохмы, которые она оставила на моих вещах, и положил поверх ее баночек».
"Вот это все детишки, живущие по соседству, перебросили через забор на мой участок"
«Сморите, что сделал мой сосед перед тем, как свалить в отпуск»
- Что же вы ему сделали такого? © auxin4plants / Reddit
«Дети из квартиры сверху так носятся, что буквально выбивают наши вентиляционные решетки»
Походу, вас надули. Потолка нет вообще, только натяжная пленка. Скоро и дети вывалятся.
Честно говоря, насмотревшись на все эти ужасы, мы с особым удовольствием читаем подборки о хороших соседях - добрых, заботливых и юморных.
Комментарии
Лучше всего жить совсем без соседей. В частном доме со стеной 3 метра высотой, электрической проволокой и минометами по периметру.