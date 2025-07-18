15 примеров того, что у некоторых людей креатив аж из ушей прет

Дизайнеры во всем мире ежедневно создают тысячи вещиц, которые, по их мнению, должны покорить умы людей. У кого-то из них получаются вполне заурядные штуки, у кого-то — настоящие шедевры. Но многие могли бы позавидовать фантазии героев из нашей подборки.

О! А я знаю хозяйку. У нее на ключе есть кнопка, которая заставляет бегемотика вилять хвостом. © AlphaRed5 / Reddit

«Мне удалили часть ребра. Я попросил врача отдать его мне, а потом отнес к преподам по химии и археологии. Его обработали специальным составом для окаменелостей и теперь у меня есть ожерелье из моей кости»

«Люди выбросили сломанный рояль, а я смастерил из него эту штуковину»

Это потрясающе! Я в жизни ничего подобного не видел! © DysthymiaDude / Reddit

«Я сделал диван из ванны, а красная ручка в ней — это выключатель для светильника»

«В отеле принесли пряники, которые можно раскрасить как душа пожелает»

«Мой брат заморочился и испек этот торт в виде синтезатора»

«Батя смастерил вчера этот крутой игрушечный мотик из деталей сушильной машины»

«Я много лет шила это одеяло из старых футболок мужа. На них отпечатки ладошек наших детей. Там, где только две пары — были сделаны еще до рождения нашего третьего малыша»

«В ресторане просто взяли и засунули кастрюлю в столик от старой швейной машинки и слепили раковину»

«Ко дню рождения дочурки я построил для нее целый дом из картона»

«Эта перчатка бесконечности, которую для моего младшего братишки связала подруга нашей семьи»

«Я наделала кучу крошечных музыкальных пластинок для дочкиной куклы Барби»

«Ходила на свидание. Так чувак в какой-то момент просто стянул с себя носок и с гордостью показал мне это»

Я без ума от парней, у которых есть такие штуки. © christheprince1610 / Reddit

«Моя сестрица нацепила футболку на которой изображен я в футболке, на которой нарисован наш брат»