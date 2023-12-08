10 обидных промахов, которые многие допускают, наряжаясь на корпоратив

Выбор наряда для корпоратива может показаться незначительным. Однако правильный стиль на подобном мероприятии играет ключевую роль в формировании отношений с коллегами и начальством. Он требует баланса между индивидуальностью и приличием. Поэтому мы решили изучить, каких вещей лучше избегать и какие им есть достойные альтернативы.

«Клубный» наряд

Облегающие кожаные леггинсы или шорты в сочетании с кроп-топом, обнажающим живот, могут отлично смотреться в интерьере ночного клуба, но явно не в контексте деловой вечеринки. То же самое касается блузок и брюк с анималистичным принтом. Несмотря на то, что на корпоративе рабочие беседы с коллегами сменяются неформальным обменом мнениями, все еще важно поддерживать о себе впечатление уважаемого и профессионального сотрудника.

Обтягивающие платья

Еще пара слов о коварных платьях. Прежде чем выбрать модель для корпоратива, убедитесь, что она не слишком узкая. При примерке наклоняйтесь, потягивайтесь, нагибайтесь, садитесь и вставайте, внимательно глядя на себя в зеркало и прислушиваясь к ощущениям. Если вам слишком часто приходится поправлять его, оно буквально «ползает» по телу куда вздумается, то и дело норовя выставить на показ все сокровенное, это явно сулит вам уйму проблем.

Глубокое декольте

Вам вряд ли понравится, если коллеги и начальство весь вечер будут стыдливо отводить взгляд от вашей зоны декольте. А может и, напротив, не будут спускать с нее глаз. Ни один вариант наряда, в котором подразумевается глубокий вырез, не будет смотреться адекватно на деловой вечеринке. То же самое, кстати, касается и прозрачных тканей. При выборе одежды стоит хорошенько рассмотреть себя при разном свете и убедиться, что ничего не просвечивает. Иначе потом велик риск обнаружить, что вспышка камеры подсветила больше, чем вы хотели.

Избыток украшений

Когда дело доходит до аксессуаров, меньше значит лучше. Не старайтесь нацепить на себя все самое любимое, следуя логике, что на новогоднем корпоративе можно сиять как рождественская елка. Лучше выберите одно эффектное украшение, которое будет привлекать взгляды, а уже вокруг него выстройте комплект из более приглушенных и скромных вещиц, которые не будут перетягивать внимание на себя, а лишь деликатно дополнят вашего основного любимчика.

Маскарадные костюмы

Не стоит надевать тематический маскарадный костюм, если только вас не попросили принять участие в какой-нибудь сценке. То же самое касается и всяческих смешных нарядов, вроде новогодних свитеров с оленями и елками. Если вам хочется привнести в свой образ нотку непосредственности, ограничьтесь каким-нибудь адекватным аксессуаром, например, светящимся ожерельем, шапочкой для фотосессии или ободком в новогодней тематике.

Слишком короткие юбки и платья

Когда дело касается длины платья или юбки для новогоднего корпоратива, важно держать в уме одно — это все еще деловое мероприятие, поэтому чересчур расслабляться не стоит. Конечно, нет универсального правила, например, строго не выше 2 см над коленями. Однако, если юбку регулярно нужно одергивать, поправлять, она очевидно слишком задирается, когда вы садитесь, — это плохой выбор. Секрет в том, чтобы выглядеть нарядно и при этом сохранять деловой тон.



Неудобная обувь

Обычно мы склонны подбирать обувь под наряд, но существует мнение, что нужно действовать от обратного. Это позволяет избежать ловушки, когда вы вынуждены большую часть вечера сидеть из-за жутко неудобных каблуков. Это, конечно, не повод надевать кроссовки, лучше присмотритесь к туфлям на более устойчивом каблуке. Если же вы совсем не представляете свой вечерний наряд без шпилек, подумайте о том, чтобы взять с собой запасную обувь, которую вы сможете надеть, когда ходьба на шпильках станет совсем невмоготу.

Бальное платье

Предостережение о коротких и слишком открытых платьях вовсе не значит, что в таком случае будет уместно нарядиться, как на бал. Чересчур пышные платья с широким подолом и крупными рюшами лучше оставить диснеевским принцессам. На корпоративе же отлично будет смотреться любое элегантное и сдержанное платье современного кроя.

Пайетки и стразы

Да, даже Новый год не повод для того, чтобы перебарщивать с блеском. Чтобы выглядеть нарядно в такой вечер, вовсе нет необходимости надевать одновременно туфли со стразами и платье с пайетками, да еще и дополнять их кучей сверкающих аксессуаров. Старайтесь соблюдать баланс и не отрываться в этом смысле по полной, иначе получите безвкусный образ, да еще и в прямом смысле ослепите коллег обилием блесток.

Скучный кэжуал

Конечно, совсем не обязательно надевать платье, если это не в вашем стиле или вы будете чувствовать себя неуютно. Однако джинсы все же чересчур повседневный вариант для офисной вечеринки, не говоря уже о леггинсах или джоггерах. Если вы не фанат юбок и платьев, разумным выбором будет вечерний брючный костюм. Он комфортен, одновременно достаточно наряден и универсальнее любого вечернего платья.