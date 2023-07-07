10 трендов из прошлого, о которых мы благополучно забыли, а оно и к лучшему

Вещи, которые казались нам модными 10-20 лет назад, сейчас лежат, покрытые пылью, на самой дальней полке в шкафу. Давайте вспомним, от чего мы фанатели в юности, и что теперь вспоминаем с некоторой долей стыда.

Мужские прически с длинными волосами на затылке

ZERKALO/East News

Мужская мода на прически, как и женская, постоянно меняется. Например, было время, когда мужчины носили длинные волосы на затылке, которые часто собирали в небрежный хвост или укладывали «торчком». Как раз такую прическу Дима Билан носил в 2008.

Болеро

Всего пару лет назад болеро, словно феникс, восстали из пепла. Они вновь замелькали на фотоснимках папарацци. В нулевые же укороченный жакет носила буквально каждая вторая девушка. В том числе предмет гардероба появлялся и на экране, к примеру, в сериале «Счастливы вместе».

Многослойность

Многослойность — модный тренд, который периодически возвращается. В нулевые он имел свой уникальный шарм: часто одна футболка или майка надевалась на другую, а затем все это можно было дополнить стильным жилетом. Например, одной из самых популярных модных телепрограмм нулевых была «Снимите это немедленно». Его ведущие часто одевались многослойно. Но у зрителей все равно были вопросы к их нарядам. Не всем выбор девушек казался модным.

Перчатки

В это время развивались субкультуры, и модники активно заимствовали у эмо, готов и рокеров элементы образа. Так, к примеру, стали модными кожаные перчатки без пальцев. Их часто можно было увидеть на руках у телеведущих и артистов. Как раз такие розовые перчатки в одном из шоу носила его ведущая Ольга Бузова.

Челка на глаза

Челка в нулевые стала почти обязательным атрибутом образа. Иногда она могла даже полностью закрывать глаза, а иногда — эффектно свисать набок. Откидывать такую челку приходилось ловким движением головы. У многих участниц женской рок-группы «Ранетки» как раз была такая прическа.

Спортивные костюмы

В 2020 году на волне ностальгии снова стали популярными спортивные костюмы. Последний раз модницы сходили по ним с ума в нулевых. Тогда их сочетали с самыми неожиданными элементами гардероба, например, с ажурными сапогами. Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина носила верх от костюма с джинсами.

Автозагар

East News

Тренд на автозагар просуществовал недолго, но оставил неизгладимые воспоминания в виде фотографий того времени. Рассматривая старые снимки, мы непременно увидим хотя бы одну гламурную звезду, выглядящую так, будто она провела под солнцем целую неделю. К примеру, так выглядит на одном из снимков Ольга Бузова.

Открытые майки

Бельевые майки всегда были модным элементом гардероба, но в нулевых они носились по-своему. Тогда было модно демонстрировать как можно больше открытого тела. Поэтому бюстгальтер, торчащий из-под майки или блузки, воспринимался не только нормально, но и очень даже круто. На «Фабрике звезд» в майке или топике был каждый второй.

Мех

East News

Как и многие другие тренды, мода на меховые элементы гардероба пришла с Запада. Голливудские звезды непринужденно прогуливались в меховых жилетах, шапках и шарфах даже в теплую погоду. Тренд прижился и у нас. В 2011 году на новогоднюю вечеринку певица Слава надела куртку с меховой отделкой.

Ненатуральные кудри

EAST NEWS

Сегодня считается, что идеально сформированные кукольные локоны выглядят неестественно. Верх мастерства — сделать так, чтобы казалось, будто вы только что распустили небрежный пучок, а вовсе не потратили на укладку два часа. В нулевых же тугие, упругие и обязательно залакированные локоны считались писком моды.

Помимо вышеперечисленных, есть еще несколько трендов, о которых и вспоминать-то неловко. К их числу относятся начесы и штаны-трубы.