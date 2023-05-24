10 устаревших аксессуаров, которые только портят и дешевят образ

Каждый год мы можем наблюдать круговорот трендов в мире моды. Однако нередко изменения происходят так стремительно, что за ними попросту не угонишься. И поэтому мы по привычке продолжаем носить что-то, даже не подозревая, что это уже считается безвкусицей и дурным тоном. Мы решили разобраться, какие аксессуары уже некоторое время считаются устаревшими и какие эффектные аналоги пришли им на смену.

1. Миниатюрные сумки

На смену маленьким сумкам пришли более вместительные аналоги. Для многих женщин это хорошая новость: хотя компактный аксессуар и выглядел эффектно, практичным его назвать сложно. В этом году можно смело дополнять образ либо вариантом классического размера, либо хитом сезона — очень большой сумкой.

2. Изящные маленькие серьги

Аккуратные сережки с английским замком — ювелирная классика, но сейчас они могут смотреться довольно скучно. Это относится к небольшим утонченным сережкам в целом. Если хочется освежить свой образ, можно использовать более современные варианты. Так, модные дизайнеры предлагают примерить серьги с крупными неограненными камнями, жемчугом и изделия из серебра, а также серьги-кольца.

3. Колготки в крапинку

Черные колготки с рисунком, которые были популярны несколько лет назад, теперь можно заменить на однотонные варианты ярких цветов. Также стилисты предлагают активно демонстрировать гольфы либо носки. Они могут преспокойно сочетаться с юбкой и лоферами.

4. Забавные броши

В последние годы были популярны бисерные броши в виде всевозможных вещей, животных и даже продуктов. Однако сейчас такие украшения кажутся устаревшими. Конечно, дизайнеры не призывают полностью отказываться от дополнительного декора на одежде. Они предлагают использовать объемные цветы из ткани. Такие вещицы сделают наряд более романтичным.

5. Ремни без пряжки

Ремни возвращаются в моду и уже встречались на многих показах этого года. Причем у них есть общая черта — большая броская пряжка, зачастую необычной формы. Именно это в первую отличает современные ремни от предшественников прошлых лет.

6. Классические поясные сумки

Поясные сумки были довольно популярны. Причем не только кожаные, но и спортивные варианты, которые зачастую носили с повседневной одеждой. Сейчас такая деталь гардероба выглядит довольно скучно. Дизайнеры предлагают пересмотреть традиционный подход к этим удобным сумкам и заменить их на навесные карманы. Причем прикреплять их рекомендуют не только к талии, но и к рукам и даже к щиколоткам.



Некоторые стилисты советуют вместо поясных сумок привычные модели через плечо, но с большим количеством пряжек. Либо совсем необычные варианты — в виде детских игрушек на ремешке.

7. Узкие чокеры

Чокеры-ленты, сделанные из ткани или пластика, потеряли свою актуальность. Это не значит, что нужно вовсе отказываться от подобного рода украшений. Просто вместо них в этом году уместнее смотрятся более солидные — из металла, камней или даже кожи в набирающем популярность стиле панк.

8. Тонкие цепочки

Наборы из нескольких тонких цепочек элегантны и женственны, но, чтобы выглядеть более современно, можно заменить их массивной цепью. Такие украшения сейчас в моде. А если желания носить столь броские аксессуары нет, можно просто добавить одну цепочку потолще к привычному комплекту. И вуаля — образ свеж и актуален.

9. Крабики для волос

Крабики для волос — гениальное изобретение для девушек, которым не хочется ломать голову над домашней прической. Хотя удобство таких заколок неоспоримо, их постоянное ношение, особенно за пределами дома, вряд ли украсит и омолодит современную модницу. Если же вам все-таки сложно представить себе жизнь без этих заколок, обратите внимание на трендовые расцветки. Например, в этом году писком моды стали неоновые цвета, а значит крабик ярко-розового или салатового цвета будет выглядеть вполне свежо и стильно.

10. «Тяжелые» очки

Тяжелые и массивные формы очков, старят даже самое молодое лицо. Чтобы не утяжелять лицо, а наоборот, придать ему бодрый и отдохнувший вид, лучше выбрать очки с более утонченной и изящной оправой. И хотя крупные очки периодически возвращаются в тренды, их использование лучше ограничить.