10 вещей, которые в современном мире считаются нормальными, но на самом деле такими не являются

Мир меняется с бешеной скоростью, и мы вынуждены привыкать к новым реалиям намного быстрее, чем в свое время наши бабушки и дедушки. Но есть вещи, мириться с которыми совсем не хочется, более того, лучше оставить их в прошлом. Пользователи сети поделились своими соображениями о том, что пора перестать считать нормальным уже сейчас. А мы выбрали для вас самые любопытные пункты.

Культ занятости

В современном мире ничегонеделание едва ли не порок. Даже отдыхать надо активно: ездить в путешествия, заниматься творческими или спортивными хобби, ходить в театры и на выставки, на худой конец, в модное антикафе. Все это благодаря соцсетям, в которых нам так хочется выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле. А ведь многим после трудного рабочего дня хочется просто поваляться на диване с книжкой в руках. Ну или со смартфоном, что тоже не стыдно.

Всегда нужно быть чем-то занятым. А ведь иногда просто хочется заняться собой и расслабиться. © amethyzt / Reddit

Я думаю, что многие используют свою великую «занятость» как предлог, чтобы отмазаться от утомительных встреч и тусовок. Я не говорю, что человек, который отклоняет приглашение, обязательно ничем не занят, но если он занят всегда, вероятно, то он просто не придает большого значения вашим отношениям. © defsi2432 / Reddit

Недосып

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» — говорила Белая королева Алисе, попавшей в Зазеркалье. У большинства из нас именно такая жизнь: рано утром мы встаем на работу, а вечер посвящаем домашним делам. В итоге на сон остается катастрофически мало времени, и это, к сожалению, становится нормой. Что уж говорить о студентах и молодых родителях. А ведь взрослый человек должен спать не менее 7 часов в сутки.

Тот факт, что учеба в медицинском вузе связана с недосыпом, ужасает. Люди, вводящие анестезию и вскрывающие органы, должны быть самыми отдохнувшими в мире. Учеба должна быть построена таким образом, чтобы всегда иметь ясную голову. Вместо этого люди, в чьих руках буквально жизнь и смерть, находятся в состоянии глубокой усталости с первого дня обучения и до дня выхода на пенсию. © Issendai / Reddit

В колледже я не спал 74 часа подряд, чтобы закончить все свои выпускные проекты и подготовиться к экзаменам. В конце концов у меня появились галлюцинации и постоянное состояние паники. Сдал экзамены и проспал 12 часов. © GrenadesTom / Reddit

Ранний подъем

Мир становится все терпимее к тем, кто не такой, как все. Но только не к совам. Наша жизнь устроена исключительно для жаворонков, ведь даже в офисах рабочий день начинается, как правило, не позднее 9 утра.

Как же бесит утверждение, что склонность к раннему пробуждению — черта трудолюбивого человека. У нас нет реальной необходимости вставать с первыми лучами солнца уже лет 100. Люди, у которых более поздние циркадные ритмы, тоже имеют ценность и усердно работают. © Emilayday / Reddit

Желание превратить любое хобби в бизнес

Монетизировать хобби — это, конечно, неплохо. Но, во-первых, тогда оно станет работой, и не факт, что человек сможет и дальше получать от него удовольствие. А во-вторых, далеко не все стремятся отказываться от удачной карьеры в пользу сомнительного бизнеса, который еще неизвестно когда окупится.

Я работаю парикмахером, и у меня отличная карьера. Но я люблю урбанистику — это мое хобби. Многие из моих клиентов пытаются убедить меня получить специальное образование и заняться этим профессионально. Но я зарабатываю хорошие деньги и счастлив как парикмахер. Почему я должен платить за образование, начинать с самых низов и зарабатывать гораздо меньше? © biscotty22 / Reddit

Культ звезд

Наверное, все любят заглядывать на странички любимых знаменитостей в соцсетях, и это совершенно нормально, ведь интересно же знать, чем живут звезды. Но главное, чтобы здоровое любопытство не превращалось в одержимость, заполняющую пустоту в собственной жизни.

Мне искренне плевать на то, что эти оторванные от реальности люди делают со своими хлопьями, супругами, бывшими и даже чертовыми ногтями на ногах. © DaydreamsAreNotMeds / Reddit

Рождение детей только потому, что так надо

Все больше людей сейчас приходят к осознанному родительству, но остается еще много тех, кто считает, что рождение детей — это обязательная программа, которую непременно надо выполнить. Однако далеко не все готовы к тому, чтобы стать мамами и папами. И вряд ли стоит давить на таких людей, а им — поддаваться давлению.

Пошли с мужем на семейные посиделки. Там один из его родственников, которого я видела впервые, начал убеждать нас, что мы просто обязаны родить ребенка. Его поддержали молодые пары, которые недавно стали родителями. Они абсолютно серьезно заявили, что нам надо завести хотя бы одного ребенка только для того, чтобы «знать, что означает чувствовать себя усталым». © KPal93 / Reddit

Я всегда считал, что воспитание ребенка должно быть разрешено только после получения сертификата. Например, нужно пройти курс по воспитанию детей определенного возраста, а потом сдать экзамен. И если у вас есть малыш, но нет сертификата, его забирают. Меня бесит, что вы не получите водительские права, пока не докажете, что умеете водить машину, но людям позволено создавать новых людей без подтверждения того, что они справятся с воспитанием, а затем разрушать их жизнь. © drackmord92 / Reddit

Сверхурочная работа

Во многих компаниях принято задерживаться после работы: это считается показателем трудолюбия и самоотдачи. Однако далеко не всегда вечерние посиделки в офисе благотворно сказываются как на результатах труда, так и на здоровье исполнителя. Часто бывает, что сотрудники, покидающие рабочее место вовремя, даже продуктивнее своих задерживающихся коллег. Хотя бы потому, что имеют гораздо больше времени на качественный отдых.

Кто-то просто придумал работать 40–50 часов в неделю, и это смешно. Отстойно торчать в офисе только для того, чтобы отсидеть эти часы, если вы уже выполнили разумный объем работы. © dance_fev / Reddit

Я выгоняю своих подчиненных за дверь ровно в 5 вечера. Даже если они не хотят идти добровольно. Сегодня я увидел в отчетах результат работы своего отдела, и он на 15 % выше, чем соседнего. «Как ты это делаешь?! Они же у тебя все время отдыхают!» — спросили у меня. И я ответил: «Именно!» © Lemur-Tacos-768 / Reddit

Обязательные чаевые

Оставлять чаевые сотрудникам сферы обслуживания в общем-то необязательно, но не оставить — стыдно. Однако если подумать, мы ведь не даем на чай врачам, медсестрам, учителям или воспитателям в детском саду. А собственно, почему?

Раньше давать чаевые было необязательно, это зависело от качества обслуживания. Теперь оставлять на чай кажется необходимым. © MissAnnTropez / Reddit

Интернет-этика

Новые способы общения (в мессенджерах и соцсетях) диктуют новые правила. Сейчас уже не принято звонить по телефону, ведь можно написать. А затягивание ответа на сообщение считается едва ли не признаком неуважения к собеседнику.

От вас ожидают, что вы будете постоянно на связи. Я ненавижу все эти социальные правила, касающиеся обмена текстовыми сообщениями. Твои чувства задеты, потому что я не ответил через 2 минуты на твое письмо с мемом? Мне так жаль, что я был занят чем-то более важным. © ScalySquid / Reddit

Видеосъемка вместо наслаждения моментом

Стремление оставить в памяти как можно больше моментов имеет свой недостаток: мы смотрим на мир не своими глазами, а через камеру смартфона. В итоге мы наслаждаемся не самим событием, а лишь фотографиями в соцсетях.