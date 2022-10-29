10 знаменитостей, которые пожалели о нанесении татуировки и избавились от нее раз и навсегда

Наверняка некоторые из тех, кто когда-то сделал татуировку, хотя бы раз мечтали от нее избавиться или даже решились на этот болезненный, надо сказать, шаг. Особенно если она связана с прошедшей любовью или событием, которое со временем потеряло важность. Не исключение и знаменитости: кто-то из них перекрыл старый рисунок новым, а кто-то и вовсе удалил чернила с кожи.

Кит Урбан

ASSOCIATED PRESS / East News , Invision / Invision / East News

Будучи в отношениях с моделью Никки Тейлор, Кит Урбан набил чуть выше запястья фразу на латыни: «Omnia vincit amor», которая означает «Любовь побеждает все». И все бы ничего, вот только возлюбленная музыканта сделала точно такую же надпись на коже, поэтому, когда они разошлись и Кит начал встречаться со своей нынешней супругой Николь Кидман, он перекрыл рисунок другим. Сейчас на руке неоднократного обладателя «Грэмми» красуются кельтские символы и инициалы именитой актрисы.

Меган Фокс

KENNELL KRISTA / SIPA / East News , MediaPunch Inc. / East News , Theo Wargo / Getty AFP / East News

Голливудская красавица избавилась от портрета самой, пожалуй, известной актрисы прошлого века — Мэрилин Монро. Сделала она это довольно давно, еще в 2012 году, и сегодня на коже Меган Фокс нет и следа былой татуировки. Звезда рассказывала, что процесс удаления был очень болезненным и кожа, казалось, превратилась в лопающиеся зерна попкорна. Однако причина уничтожения рисунка для Фокс была очень весомой: она посчитала, что легендарная блондинка символизирует упущенные возможности и избавление от тату отведет от самой Меган весь возможный негатив.

Виктория Бекхэм

BIGPICTURESPHOTO.COM / East News , Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Поклонники бывшей участницы Spice Girls и ее супруга Дэвида Бекхэма были по-настоящему обеспокоены тем, что Виктория удалила с запястья инициалы мужа. Кроме того, с ее кожи исчезла и татуировка с датой их свадьбы. Однако сделала она это вовсе не потому, что пара распалась. В недавнем ток-шоу Виктория рассказала ведущей, что избавилась от надписей исключительно из эстетических соображений: «У моего супруга и сыновей есть множество замечательных татуировок, и все они сделаны прекрасными художниками. А мои были слишком неаккуратными, расплылись со временем и стали синего цвета. Журналисты восприняли это как сигнал о неурядицах в семье и начали интересоваться, значит ли это, что я ухожу от мужа. Нет, я просто устала от татуировок».

Дженнифер Лоуренс

Invision / Invision / East News

В 2015 году Дженнифер Лоуренс появилась на Comic Con с крошечной татуировкой на тыльной стороне ладони — написанной красными чернилами формулой воды H 2 O. И все бы ничего, но в формулу закралась ошибка: двойка оказалась не внизу, а наверху — H2O. «Мы с Лиамом Хемсвортом (партнером по фильму „Голодные игры“. — Прим. ADME) и его семьей задумали сделать татуировки. Я подумала, что пить воду — очень важно, поэтому решила, что формула воды будет идеальным выбором. Правда, мне стоило загуглить, как правильно она пишется», — сказала Дженнифер. А сам Лиам в итоге отказался делать татуировку и просто сбежал из салона. Неизвестно, когда актриса удалила рисунок, однако сегодня формулы на прежнем месте уже нет.

Памела Андерсон

James Atoa / Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

Татуировку на руке Памела Андерсон сделала еще в 1995 году, когда снималась в фильме «Колючая проволока». По сюжету у ее героини должен был быть рисунок колючей проволоки на коже, и, чтобы не наносить его каждый день, актриса решила набить настоящее тату. Лента не имела коммерческого успеха, однако подобные татуировки после его выхода стали модными. Спустя почти 20 лет звезда «Спасателей Малибу» свела картинку с кожи, пройдя процедуру лазерного удаления. И если в 2013 году тату еще есть, то на более поздних снимках, в том числе 2019 года, от него не осталось и следа. По словам одного из друзей Памелы, она решила убрать его потому, что с возрастом кожа меняет свой вид и рисунки на ней «становятся настоящим бельмом на глазу».



Хайди Клум

Matt Sayles / Invision / AP / East News , Amy Sussman / Getty AFP / East News

Татуировка с именем певца Сила, который был тогда ее мужем, появилась на предплечье Хайди Клум в 2008 году, когда пара праздновала 4-летие брака. Однако спустя еще 4 года супруги разошлись, и Хайди начала процесс удаления стилизованной надписи. А вот звезды, которые символизируют детей знаменитой пары, остались на руке топ-модели.

Зои Кравиц

ANGELA WEISS / AFP / East News

Глядя на спину актрисы Зои Кравиц, дочери известного музыканта Ленни Кравица, можно заметить, что на ее спине исчезло несколько татуировок, взамен которых появились другие. Так, например, надпись на левой лопатке на арабском языке, сделанная с грамматической ошибкой, была перекрыта рисунком стрекозы. Который, кстати, был нанесен рукой знаменитого мастера доктора Ву. Кроме того, с шеи Зои пропали 2 птицы, летящие в разные стороны. Актриса призналась, что потеряла счет своим татуировкам. Но несмотря на то, что удалила некоторые из них, в будущем планирует украсить свое тело новыми рисунками.

Дениз Ричардс

Charles Sykes / Invision / AP / East News

И снова история о татуировке с именем бывшего мужа, на сей раз касающаяся актрисы Дениз Ричардс. В 2002–2006 годах она была замужем за актером Чарли Шином — звездой сериала «Два с половиной человека». Тогда на ее щиколотке появилось его имя. Однако после не самого, мягко говоря, мирного развода надпись с ноги актрисы пропала и на ее месте появилось изображение феи.

Роуз Макгоуэн

Роуз Макгоуэн ни в одном интервью не рассказывала, почему рассталась с татуировкой в виде пинап-модели, расположенной на ее лопатке. Однако если проследить за появлениями актрисы на красной дорожке, можно заметить, что постепенно тату становилось все более и более незаметным.

Анджелина Джоли

KIM JOHNSON / ASSOCIATED PRESS / East News , Ian Jones / Allpix Press / East News

Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон встретились на съемках в 1999 году. В тот момент актер встречался с Лорой Дерн, но разорвал с ней отношения, и уже в следующем году Анджелина и Билли Боб поженились. Их свадьба была довольно эпатажной, ведь и жених, и невеста выбрали далеко не праздничные наряды. Так что никто не удивился, когда на плече актрисы появилась татуировка с именем супруга. Брак продлился 3 года, и после развода актриса начала процесс удаления татуировки. Чтобы от нее не осталось и следа, позже на том же месте она набила географические координаты мест рождения каждого из своих детей.

А у вас есть на коже рисунки, о нанесении которых вы жалеете? Или, может, вы даже удалили или перекрыли какие-то из них?