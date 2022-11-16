12 модных трендов, от которых сейчас мы нос воротим. А через полгода сами будем с любопытством следовать им
Дизайнерам и визажистам частенько приходят в голову неординарные мысли. Так потом появляются идеи нарядов и макияжа, которые производят вау-эффект на подиуме. Правда, в обычной жизни бывает сложно применить все эти модные наработки. Но кое-что вполне можно взять на заметку. Мы разузнали, какие смелые тренды уже с нетерпением поджидают нас и совсем скоро появятся в нашей жизни.
Блестящая одежда
В моду входит одежда, усыпанная блестками. Так, дизайнеры именитых брендов выпустили целые линейки платьев с «металлическим» эффектом. На показах также засветились вещи из блестящих тканей, как на фото внизу. Этот тренд распространяется не только на платья, но и на юбки, джинсы и блейзеры.
Зимняя верхняя одежда в байкерском стиле
Кожаные куртки, будто снятые с плеча мотоциклистов, вошли в моду еще в начале года. Теперь это отразилось и на зимней одежде. Так, в тренде будут более дерзкие и грубые, не очень длинные модели дубленок, сделанные не из замши, а из кожи.
Костюм-тройка
Элегантный костюм-тройка — наряд из брюк, жилетки и пиджака — теперь фишка не только мужского, но и женского гардероба.
Костюм уже успели примерить некоторые звезды, например актриса Джорджи Хенли, известная по роли Люси Певенси в «Хрониках Нарнии» (на фото выше). Дизайнеры также предлагают попробовать надеть мини-юбку вместо брюк для создания более неординарного образа.
Расклешенные легинсы
Легинсы модели клеш не в первый раз покоряют подиумы. Эта вещь уже была популярна в 1960-х и теперь возвращается в тренды. Для экстремальных модниц дизайнеры предлагают модель с удлиненными штанинами, доходящими до пола.
Пальто в пол
В 2023 году в моде будут не просто пальто макси, а экстрадлинные модели в пол. Дизайнеры решили также не зацикливаться на темных цветах, а продемонстрировали одежду ярких оттенков, разбавляющих серый зимний пейзаж.
Пальто-накидка
Теперь официально в тренде одежда в стиле супергероев. Или, наоборот, злодеев из сказок. Модно смотрится как пальто короткой (на фото выше) и средней длины, так и доходящее до пола и напоминающее мантии Вольтури из «Сумерек» (на фото внизу).
Наряды в духе XVIII–XIX веков
Дизайнеры вдохновились популярными историческими сериалами вроде «Бриджертонов» и теперь повально выпускают коллекции, включающие в себя наряды в стиле прошлых эпох. В магазин или на работу, конечно, в таком сложно пойти, зато точно можно всех удивить на празднике.
Вещи с бантами
Банты любых форм и размеров становятся трендом. Но особое внимание дизайнеры уделили большим и заметным бантам, которые притягивают к себе все внимание окружающих. Если все же не хотите делать акцент на этом элементе, можно выбрать одежду с более изящными деталями, как на фото ниже.
Платье с пышной отделкой из перьев
Перьевая отделка постепенно входит в моду и украшает разные предметы гардероба. Но на пике популярности именно платья, подходящие для торжественных событий.
Дизайнеры не скупятся на богатую отделку. В их коллекциях можно увидеть не только минималистичные модели с небольшой оторочкой, но и наряды, почти полностью сделанные из перьев. И главное — чем свободнее форма платья, тем лучше. Хотя облегающие силуэты тоже не будут смотреться старомодно.
Платье, напоминающее винтажное нижнее белье
Одна из самых смелых новинок — наряды в бельевом стиле. Причем в моде будут не банальные формы, а с налетом давно ушедших эпох. Эффектные детали корсета в сочетании с юбками свободного кроя — то, что нужно для стильного наряда.
Блестящий макияж и стрелки как можно длиннее
В моду входят глиттер, блестки и стразы. Можно не жалеть их и щедро украшать ими веки, брови, губы, лоб — словом, любую часть лица.
Стрелки могут быть любыми: тонкими или толстыми, нарисованными лайнером или с помощью теней. Главное, чтобы они выходили за пределы века. Их концы могут быть сколь угодно длинными. Самые рисковые девушки рисуют стрелки почти до висков.
Выбеленные ресницы, веки и брови
Хоть яркий мейкап и не сдает свои позиции, наряду с ним набирает популярность «белесый» макияж. Теперь в моде белая тушь для ресниц, белые сияющие тени для век и обесцвеченные брови.
Какие из этих трендов рискнули бы опробовать?