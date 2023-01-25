12 наблюдательных людей, с которыми даже Шерлок не смог бы конкурировать

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Выбрать правильный момент для крутой фотографии почти так же сложно, как выиграть в лотерею. Тем не менее благодаря своей внимательности эти 12 человек умудрились запечатлеть именно такие кадры.

1. Памперсы для уток

2. Кресло-каталка для курицы

3. «Мой костер выглядит как око Саурона»

4. «Фото моей мамы. Кто-нибудь вообще знал, что опоссумы вот так носят своих детей?»

5. «У моего брата редкая аномалия, когда радужная оболочка затапливает зрачок (на зрение это не влияет)»

6. «Волосатые уши моего ребенка»

7. Вот так выглядит мясо в ресторане быстрого питания перед приготовлением.

8. Внутри осиного гнезда

9. «Человек пытается сбежать из моего блинчика»

10. «Я видел вот такую красную радугу в полночь в Финляндии»

11. «У моего бекона есть лицо»

12. «Олень-альбинос, которого я увидел, когда путешествовал по Финляндии»