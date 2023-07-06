12 вещей, которые на витрине смотрятся классно, но мало кому идут

Некоторые предметы одежды и аксессуары, к сожалению, выглядят просто великолепно только на страницах модных журналов. В жизни они или искажают фигуру, или предательски накидывают нам лишние годы. Так любимые многими облегающие джинсы и яркие леггинсы смотрятся на некоторых женщинах не слишком хорошо. К счастью, есть масса других вариантов, с помощью которых можно заменить неудачные детали образа.

Топы и платья с асимметричным вырезом

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News , Invision / Invision / East News

Платья и топы с таким кроем редко кому идут. Даже если вещь сидит идеально, порой возникает впечатление, что она подобрана не по размеру. Кроме того, асимметричная линия выреза часто создает впечатление того, что верхняя часть тела слишком короткая. Стоит выбрать наряды, верх которых выполнен в классической манере.

Твидовый жакет

К сожалению, твидовые жакеты безжалостно старят своих хозяек. Как бы не мил был этот наряд, его лучше отправить куда-нибудь подальше на антресоли. Однако, если хочется создать образ в мужском стиле, можно обратить внимание на жакеты в полоску или с узором «гусиные лапки» (справа на фотографии).

Широкий пояс

Некоторые стилисты отмечают, что широкий пояс может утяжелить фигуру. Эта горизонтальная полоса порой накидывает пару-тройку лишних килограммов. Самый сильный эффект создают широкие ремни контрастных оттенков. Вместо такой детали туалета лучше использовать более узкие ремешки, совпадающие по цвету с одеждой.

Тяжелые серьги

Тяжелые серьги со временем растягивают мочки ушей, из-за чего женщина начинает выглядеть старше. Поэтому тяжелые металлические конструкции, которые привлекают внимание к женской шее, а также демонстрируют деформировавшиеся проколы в мочках, только прибавляют лет даме. Сережки из пластика тоже могут предательски подчеркнуть возраст женщины. А вот легкие и небольшие украшения из драгоценных металлов только молодят свою обладательницу.

Легинсы с ярким принтом

www.310pix.com / East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Яркие леггинсы, украшенные броским принтом, могут добавить своей хозяйке пару лишних килограммов. Дело в том, что такая одежда невольно притягивает взгляд, а поскольку этот туалет плотно облегает ноги, все складочки на теле становятся более заметными. Стоит подобрать однотонные леггинсы или те, на которых принт не такой заметный.

Облегающие джинсы

Казалось бы тесные джинсы, которые облегают ноги как вторая кожа, никогда не выйдут из моды. Но в последнее время многие девушки в сети высказывали предположение, что подобные модели неактуальны и прибавляют лет женщине. А вот широкие брюки с высокой посадкой наоборот становятся трендом. Эксперты утверждают, что вдумчивое следование последним веяниям моды отлично молодит.

Джинсы с низкой посадкой

Даже на худощавых дамах джинсы с низкой посадкой смотрятся не слишком-то хорошо. Такие модели невольно визуально увеличивают объем бедер, даже если на самом деле это совсем не так. А некоторые брюки сидят настолько низко, что когда женщина быстро идет или садится на корточки, они невольно обнажают те части тела, которые мы хотели бы скрыть.

Полностью винтажный комплект

По отдельности правильно подобранные винтажные вещи смотрятся отлично. Но если весь образ создан в стиле, соответствующем определенной эпохе, это выглядит несколько старомодно. Чтобы не прибавлять себе лишних лет, стоит использовать винтаж точечно, как «изюминку» в образе. Так струящуюся юбку миди лучше носить не с блузкой, а с топом и кожаной курткой.

Мешковатый спортивный костюм

Многие считают, что мешковатая одежда скрадывает все недостатки фигуры, благодаря чему человек выглядит стройнее. В действительности ношение слишком свободных вещей приводит к противоположному эффекту.



Это относится и к спортивной одежде. Костюм огромных размеров выглядит не эстетично, да и носить его не слишком-то удобно. Во время активных тренировок двигаться в такой одежде будет тяжело. Поэтому стоит выбирать спортивную одежду подходящего размера.

Широкая юбка

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Казалось бы, широкая юбка должна скрывать изгибы фигуры, но на самом деле этот наряд только добавляет объема. Особенно неудачно такие модели выглядят на женщинах невысокого роста.

Громоздкая сумка

Большая сумка, вмещающая все необходимые мелочи, может скрыть любые преимущества наряда, придав образу некоторую тяжеловесность. А консервативная модель внушительного объема, прибавляет своей хозяйке лет.

Стилисты рекомендуют отдавать предпочтение компактным сумкам, тем более что клатчи можно носить даже днем. Если вам предстоит деловая встреча или другое официальное мероприятие, эксперты предлагают обратить внимание на портфели или сумки, напоминающие их по стилю.

Кроссовки с любой одеждой

В настоящее время спортивную обувь активно сочетают с повседневной одеждой как мужчины, так и женщины. Однако на самом деле натягивать ее по любому поводу — это не лучшая идея. Классические спортивные кроссовки хорошо смотрятся именно с одеждой в таком же стиле, например, с толстовками и леггинсами. В сочетании с другой одеждой они визуально накидывают несколько лет. Эксперты рекомендуют выбрать другую обувь для повседневного использования. Лучше обратить внимание на более модные и элегантные модели кроссовок. Великолепной альтернативой будут ботинки, полуботинки и лоферы.