12 звезд, которые так круто парировали выпады в свой адрес, что мы аж выдохнули

Знаменитостям часто приходится сталкиваться с критическими замечаниями и некорректными вопросами. Но вместо того чтобы обижаться или отвечать грубостью, многие звезды отшучиваются или вежливо ставят нахалов на место. Такая тактика не только утихомиривает страсти, но и вызывает искреннюю симпатию публики.

Джулия Робертс

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

Один из пользователей решил раскритиковать образ актрисы в сети и написал: «Ну что за уродливый черный маникюр у Джулии!» Робертс не стала обижаться и отшутилась: «Если вы вдруг решите отредактировать свой комментарий, то правильнее было бы написать: „Какой уродливый темно-синий маникюр с небольшими кристаллами“. Это на всякий случай».

Когда в сети появились старые фото Дженнер, пара комментаторов заметила, что до беременности она выглядела лучше. В ответ Кайли просто написала: «Я родила ребенка».

Сальма Хайек

Evan Agostini / Invision / East News

Один диванный критик обвинил Сальму в том, что она явно перебарщивает с ботоксом. Актриса не моргнув глазом ехидно ответила: «Я как раз подумывала попробовать эту процедуру в первый раз в жизни. Так что большое спасибо за рекомендацию».

Зои Кравиц

ANGELA WEISS / AFP / East News

В 2021 году актриса появилась на ежегодном балу Met Gala в достаточно откровенном наряде. Многих интернет-пользователей возмутил ее внешний вид, и они начали оставлять критические замечания. В ответ Зои написала: «Это же просто тело. У всех оно есть».

Винус Уильямс

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

На пресс-конференции во время Уимблдонского турнира один из репортеров спросил у Винус, играет она просто для галочки или планирует победить в состязании. В ответ теннисистка парировала: «А вы собираетесь написать хорошую статью или так, серединка на половинку?»

Крис Прэтт

VALERIE MACON / AFP / East News

Когда в прессе появилось сообщение о том, что Прэтт будет озвучивать Марио в анимационной картине «Супербратья Марио в кино», многие были недовольны. В одном из интервью актера спросили, каким образом он может ответить на многочисленные критические замечания. Крис сказал: «Просто посмотрите фильм, и потом мы все обсудим».

Приянка Чопра

SUJIT JAISWAL / AFP / East News

В 2021 году актрисе и ее мужу предложили представлять номинантов на вручении премии «Оскар». Один репортер был не слишком доволен этим решением. В своем аккаунте он написал: «При всем уважении к этой паре я не уверен, что их вклад в киноиндустрию позволяет им выступать в подобной роли». В ответ Приянка опубликовала небольшой клип, где она просматривает свою фильмографию. Актриса добавила: «Мне хотелось бы узнать, что, по вашему мнению, определяет чей-то профессионализм. Предлагаю на ваше рассмотрение все свои работы. Их больше 60».

Том Харди

Invision / Invision / East News

Один журналист не на шутку разозлился, когда актер опоздал на интервью. Репортер разразился целой серией гневных постов в своем аккаунте, где называл Харди избалованным ребенком. Том не оставил обиду представителя прессы без внимания и написал ему длинное и крайне уважительное письмо, в котором искренне извинялся за происшествие. Свое обращение актер завершил подписью: «С наилучшими пожеланиями. И большое спасибо, что назвали меня придурком. Томми».

Леди Гага

Invision / Invision / East News

Когда певица решила поделиться в соцсетях старым фото, на котором она радуется после получения первой в своей жизни премии Grammy, большинство поклонников были в восторге. Но один из фанатов посетовал, что скучает по прежней Леди Гага. Звезду не слишком воодушевил комментарий, и она написала: «Я все еще здесь».

Кортни Кардашьян

Hinton Jordan / Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News

В последнее время стиль Кортни Кардашьян несколько изменился, и не всем ее фанатам это понравилось. Один человек написал: «Это так не похоже на Кортни. Раньше она была классная. Интересно, что думает ее семья по этому поводу». Кардашьян не оставила критику без внимания и ответила в своем духе: «Как увлекательно наблюдать за работой пытливых умов».

Николь Кидман

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

На одной из церемоний вручения премии «Оскар» всех изумило то, как Николь Кидман аплодировала коллегам. Она хлопала ладонями, оттопырив пальцы так, чтобы они не соприкасались. Позже актриса объяснила, что берегла кольцо, которое взяла в аренду для этого мероприятия. Но не все журналисты были готовы закрыть эту тему. Почти год спустя один ведущий спросил у Николь: «А вы могли себе представить, что эта история с аплодисментами вызовет столько шума?» Кидман справедливо заметила: «Лучше бы люди беспокоились о более важных вещах».

Дженнифер Лопес

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

На церемонии вручения Grammy у Бена Аффлека было не слишком счастливое лицо, и весь интернет тут же принялся живо обсуждать эту тему и создавать различные мемы. Дженнифер Лопес решила ответить шутникам. Она опубликовала пост, посвященный фильму, в котором недавно снялся супруг, и добавила скриншот фотографии по-настоящему мрачного лица Аффлека. Лопес прокомментировала кадр фразой: «Мой счастливый муж».

Кейт Бекинсейл

Invision / Invision / East News

Личная жизнь Бекинсейл не дает поклонникам покоя. Какое-то время актриса встречалась с музыкантом Гуди Грейсом, который был моложе нее на 23 года. Поэтому даже под совершенно невинными постами Кейт в соцсетях появлялись комментарии по поводу ее юного бойфренда. Один пользователь даже спросил: «Ну почему вы все время встречаетесь с парнями, которые вам в сыновья годятся?» Кейт не растерялась и ответила: «Исключительно для того, чтобы вас позлить». Впрочем, Бекинсейл уже набила руку в остроумных ответах. Когда кто-то в интернете заметил, что она выглядит слишком худой, Кейт решила обратить внимание на аватарку этого человека. Она написала: «Вы уверены, что можете все хорошо рассмотреть в этих черных очках?»

Многих других звезд, кстати, тоже не смущает большая разница в возрасте с партнерами. Мы писали о них здесь: 11 звездных пар, которым плевать на разницу в возрасте (Спойлер: Сильвестру Сталлоне можно только позавидовать)

Фото на превью Evan Agostini / Invision / East News