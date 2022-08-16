13 звездных примеров, когда макияж вызывает либо восторженные взгляды, либо желание побежать за мицелляркой

На красной дорожке важна даже самая незначительная часть образа. Макияж — это то, на что обращают внимание сразу, поэтому он должен быть безукоризненным. Обычно звезды доверяют работу с лицом проверенным мастерам, но иногда роскошный облик создать не удается даже им.

Мы в ADME решили сравнить варианты макияжа, которые либо удачно дополнили образы знаменитостей, либо подпортили их.

Ким Кардашьян

На примере макияжа Ким Кардашьян видно, как одну и ту же идею можно воплотить либо безупречно, либо неудачно. В первом случае визажисты Ким переборщили с акцентами: красная помада, выходящая за естественный контур губ, привлекает внимание не меньше, чем длинные накладные ресницы и темные тени. А вот на втором фото — удачный нюдовый мейкап: один акцент на глазах, и ресницы не выглядят как паучьи лапки.

Деми Ловато

B4859 / Avalon / Photoshot / East News

Слишком большое количество косметики на лице может испортить образ, и Деми Ловато убедилась в этом на собственном опыте в 2012 году. Тогда на красной ковровой дорожке певица выглядела неестественно и намного старше своих лет. Этот провал следует считать исключением, так как Деми хорошо знакома с тонкостями создания макияжа и может похвастаться яркими образами.

Памела Андерсон

CJ Rivera / Everett Collection / East News , Yann Mansert / KCS / East News

Для зрелых дам тоже существуют свои секреты макияжа. Стилисты советуют использовать более светлые оттенки теней и подводки, чтобы освежить лицо. Не стоит выделять все подряд: достаточно подчеркнуть складку века, и мейкап не будет прибавлять лет. В то же время яркая красная помада не лучшее решение, так как она старит. Все эти ошибки иллюстрирует образ Памелы Андерсон, представленный слева. А в контрасте с ним — отличный нюд с акцентом на глаза справа.

Линдси Лохан

Ike/Broadimage/East News

Контуринг — отличный косметический продукт, который способен творить чудеса при правильном нанесении. Однако в случае Линдси Лохан чуда не произошло, потому что средство было наложено слишком плотно. Форму лица изменить не удалось, а лишнее внимание таблоидов привлечь получилось. Зато как свежо выглядит лицо, если не перебарщивать с косметикой и придерживаться в макияже естественности.

Тайра Бэнкс

Даже супермодели не застрахованы от ошибок визажистов. Макияж американской модели и телеведущей Тайры Бэнкс служит еще одним ярким примером того, как можно переборщить с косметикой. Мейкап Тайры на одном из мероприятий не только скрывал ее фирменную бровную дугу, но и выглядел как театральный грим.

Наоми Кэмпбелл

Balkis Press / ABACA / Abaca / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Одна из распространенных проблем при нанесении макияжа — жирный блеск кожи. Способы избавиться от него уже известны всем желающим, но некоторые профессиональные визажисты о них почему-то забывают. Так, например, однажды мейкап Наоми Кэмпбелл подставил ее на красной дорожке. Разница между жирным блеском и легким сиянием налицо.

Майли Сайрус

Майли Сайрус тоже пострадала от неправильного сочетания косметических продуктов. Ее дерзкий образ был изрядно подпорчен выбеленной нижней половиной лица. Впрочем, сейчас визажисты певицы прекрасно справляются с работой и подбирают ей подходящую косметику.

Гвен Стефани

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , NPA / The Grosby Group / East News

У певицы Гвен Стефани был неприятный опыт работы с визажистами. «Первый раз я обратилась к специалисту во время создания дебютного альбома группы. Посмотрите, как уродливо я выгляжу. Это был просто ужасный макияж. Тогда я решила, что больше не позволю никому красить себя», — рассказывала Гвен Стефани. Сейчас ее образы намного элегантнее, чем в тот период творчества.

Дрю Бэрримор

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Один из самых провальных образов продемонстрировала однажды Дрю Бэрримор. На лондонской премьере фильма «Ангелы Чарли — 2: Только вперед» актриса выглядела так, будто на ней надета маска. А все из-за того, что верхняя половина лица была покрыта белой пудрой.

Дженнифер Лопес

Richard Shotwell / Invision / AP / East News , PacificCoastNews / East News

Очень здорово, что Джей Ло вышла за рамки и попробовала новый смелый макияж, однако эти красно-оранжевые тени для век и помада кажутся как бы налепленными на кожу. Из-за аляповатого оттенка артистка выглядит уставшей. Нюдовый мейкап смотрится на лице Дженнифер Лопес куда лучше.

Кеша

Певица Кеша часто отдает предпочтение экстравагантному макияжу: даже классический вариант smoky eyes она делает фигурным. Но не всегда визажистам удается создать необычный и одновременно красивый образ. В 2012 году Кеша участвовала в создании коллекции часов Baby G и представляла их на мероприятии. Ее глаза были накрашены так, что напоминали маску супергероя, и это выглядело совершенно неуместным.

Зендея

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Зендея часто появляется на красной дорожке с ярким макияжем. В основном она делает акцент на глазах и использует темные тени и подводку, а при выборе цвета помады отдает предпочтение нюдовым оттенкам. Но даже ее образы не всегда получаются удачными: слишком вытянутые стрелки сужают глаза, особенно во время улыбки. Графичный мейкап и несколько акцентов на веках, напротив, смотрятся стильно.

Шэрон Стоун

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Шэрон Стоун способна покорить любого своей улыбкой и женственным образом. Актриса соблюдает определенные правила ухода за лицом и серьезно относится к выбору косметических средств. Однако в 2006 году на премьере 2-й части фильма «Основной инстинкт» Шэрон появилась с золотой помадой на губах. Этот оттенок слился с цветом кожи и выглядел странно. Но надо отдать визажистам Шэрон должное: обычно они создают выигрышные и очень стильные образы.

Макияж кого из звезд произвел впечатление на вас?