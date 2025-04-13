На 40 лет муж сделал мне подарок, из-за которого я сейчас ищу адвоката по разводам

И вроде живем хорошо, но как какой праздник — так сложно не скукситься от разочарования. То духи подарит, которые пахнут так, будто стаю кошек на недельку заперли в сосновой избушке — продавец ему сказала, что это модный индольный запах. По цене видно, что модный, но я девушка не настолько продвинутая, мне бы что-нибудь цветочное, не зря же у меня на тумбочке уже много лет флаконы от Dior сменяют друг друга. То вручит серьги дизайнерские, авторские, на которые ювелир, сразу видно, каменьев не пожалел. Роскошно, но я не знаю, какой грузоподъемности надо иметь ушные мочки, чтобы они под этой красотой до плеч не растягивались.

Стали популярны «подарки-впечатления» — мой и тут отметился. Я высоты боюсь до визга — он с загадочным видом на пятую годовщину свадьбы тащит меня на площадку, где нас ожидает «романтичный полет на воздушном шаре». Со мной тогда прям истерика случилась — как можно настолько не знать человека, с которым живешь? Ты же видел, как у меня поджилки тряслись от страха, когда пришлось идти на корпоратив в ресторан на крыше. Да я даже по стеклянной лестнице в торговом центре иду, вцепившись в перила и сжав зубы.