Хорошая пряжа и набор спиц - так надо знать, КАКАЯ пряжа и КАКИЕ спицы)
На 40 лет муж сделал мне подарок, из-за которого я сейчас ищу адвоката по разводам
«На юбилей муж преподнес мне такой сюрприз, из-за которого я действительно серьезно подумываю уйти от него. Я, конечно, знала, что он не умеет дарить подарки, все же уже не первый год в браке, но в этот раз ему удалось побить все рекорды и довести меня до ручки».
Так могла бы начать статью моя приятельница, если бы она работала в нашей редакции. Но, поскольку она бухгалтер и менять работу не собирается, то разрешила мне пересказать ее историю от первого лица. Итак, продолжим.
«То, что у мужа не слишком хорошо с выбором подарков, я поняла еще до свадьбы. В то время меня это совсем не огорчало — дарит шоколадки-букеты и уже хорошо. Ну притащил пару раз жуткие мягкие игрушки — так это он мои вкусы плохо еще знает, надо говорить «словами через рот». Зато не жадный, рукастый, порядочный и детей любит — для семейной жизни ведь это главное. Сделал предложение, и я, без сомнения, ответила «да».
И вроде живем хорошо, но как какой праздник — так сложно не скукситься от разочарования. То духи подарит, которые пахнут так, будто стаю кошек на недельку заперли в сосновой избушке — продавец ему сказала, что это модный индольный запах. По цене видно, что модный, но я девушка не настолько продвинутая, мне бы что-нибудь цветочное, не зря же у меня на тумбочке уже много лет флаконы от Dior сменяют друг друга. То вручит серьги дизайнерские, авторские, на которые ювелир, сразу видно, каменьев не пожалел. Роскошно, но я не знаю, какой грузоподъемности надо иметь ушные мочки, чтобы они под этой красотой до плеч не растягивались.
Стали популярны «подарки-впечатления» — мой и тут отметился. Я высоты боюсь до визга — он с загадочным видом на пятую годовщину свадьбы тащит меня на площадку, где нас ожидает «романтичный полет на воздушном шаре». Со мной тогда прям истерика случилась — как можно настолько не знать человека, с которым живешь? Ты же видел, как у меня поджилки тряслись от страха, когда пришлось идти на корпоратив в ресторан на крыше. Да я даже по стеклянной лестнице в торговом центре иду, вцепившись в перила и сжав зубы.
Ок, остыла. Я взрослая женщина, зачем мне в семье пустые обиды? Договорились, что буду скидывать ему свой вишлист со ссылками, а уж он из него выберет, что ему по вкусу. Я знаю, есть такие женщины, которые в восторге от подобного формата. У меня одна знакомая и вовсе перед каждым праздником конфискует у мужа карту, а потом шлет ему в мессенджер картинки: «Смотри, какую прелесть ты мне купил». Другая хвастается, что муж каждый месяц кидает ей на карту денег «на цветы» и она всегда при букете. Да далеко ходить не надо — у мужа мама любит, когда он в качестве подарка ведет ее в магазин за присмотренной вещичкой. Говорит: «Настюша, ну отлично же — пошли за сумочкой, заодно еще и духи с помадой зацепили». Это их отношения — я не лезу. Единственное, что царапало за душу, так это то, что периодически он мне сообщал, что так рад, что теперь меня устраивают его подарки, потому что, мол, в жизни не додумался бы о моих хотелках. То есть вот тот факт, что мне нужна, к примеру, хорошая пряжа и набор спиц для вязания, для него сюрприз. И это при том, что вяжу я много и часто, в том числе и ему.
Ну да ладно, мало ли, человеку в голову не приходит, что спицы не вечные, а хорошей шерсти много не бывает. В общем, еще лет пять мы пользовались вишлистами. А тут я поняла, что мы пришли к тому уровню достатка, когда, по большому счету, почти все, что я раньше добавляла в список, могу себе купить просто так, не дожидаясь повода. Не хватает именно каких-то ярких эмоций от сюрприза, какой-то детской радости, особенно в день рождения. Ну мы же помним — «словами через рот», да? Муж даже как-то воодушевился после этого разговора. Говорит: «Ну да, по вишлисту это вроде как ты мне список в продуктовый написала, без фантазии».
И вот на носу юбилей, муж намекает, что приготовил нечто особенное. В день Х выхожу я в гостиную, а там стоит, весь в шариках, худший подарок в моей жизни — дорогущий пылесос той самой фирмы, что знаменита своими столь же дорогими фенами. Скажу честно, я надеялась, что это розыгрыш. Ну, правда, вещь может и нужная, почти за $1000, но не на юбилей же такое дарить.
Но тут муж мне сообщил: «А это тебе за то, что все эти годы была такой прекрасной хозяйкой!» — чем окончательно разрушил любой намек на хорошее настроение. Серьезно? Мне сегодня исполнилось 40 лет и первое, что ты хочешь отметить, — это то, что тебя устраивает, как я поддерживаю порядок в квартире? А в подарок я заслужила аналог сковородки для тех, кто не стеснен в средствах? И это при том, что я последнее время жалуюсь на то, что стала как-то быстро уставать, видать, все же не молодею, и говорить о том, что хотела бы хотя бы раз в неделю приглашать помощницу по хозяйству? И — как вишенка на торте — у нас есть уже робот-пылесос, сама покупала, отлично работает, а этот, навороченный, надо ручками таскать по дому.
В общем, у меня аж губы затряслись от обиды и разочарования. Муж почувствовал неладное и такой: «Ну, тебе не угодишь» — и надулся как мышь на крупу, вроде как это я его обидела. Потом мне свекровь высказала: «Муж старался, денег потратил, могла бы изобразить радость. Дело не в подарке, а в том, что выбирал с любовью». И вот тут у меня щелкнуло — да, вроде и дом полная чаша, и с ребенком занимается, и налево не смотрит, а ведь не любит он меня. Потому что не знает и знать не хочет, что меня порадует. Не слышит на что я жалуюсь. Не понимает, как важно в тот день мне было узнать, что, несмотря на мои 40 лет и больше десятка лет в браке, я для него остаюсь обворожительной женщиной.
Может, я и перегибаю, но, если задуматься, я вот всегда выбирала ему такие подарки, чтобы у него глаза горели. На его сорокалетний юбилей несколько лет назад я, к примеру, расстаралась и не только купила ему самые лучшие билеты на концерт любимой рок-группы, но и договорилась, чтобы его провели за кулисы и устроили не просто автограф-сессию с музыкантами, а чтобы те расписались на новенькой бас-гитаре, которая тоже была моим ему подарком. Он был счастлив как ребенок. И я была уверена, что мой любимый человек не заслуживает меньшего. А у меня — пылесос. Вот так и вышло, что на 40 лет муж сделал мне подарок, из-за которого я сейчас ищу адвоката по разводам.
Вот такую историю рассказала мне подруга и, если честно, я понятия не имею, как повела бы себя на ее месте, но точно знаю, что очень бы не хотела на нем оказаться.
Если вас интересуют истории про отношения, то советуем заглянуть в эти статьи:
Комментарии
Это просто детский сад какой-то...Перед юбилеем или днем рождения говоришь мужу:"Идем, любимый, купишь мне то, что меня порадует." И выбираешь. И все довольны. Не все мужчины чувствуют что тебя действительно порадует. Прояви инициативу, будь умнее (в целях сохранения семьи) 🙃
О хохо, мне бы её проблемки.
Дико извиняюсь, Эдми, но я уже сомневаюсь, что вы когда нибудь вернёте контент в прежнее русло. Достали дешёвые "бабские" истории.
Мне кажется, у мадам Крис возраста наступает. Надо в чем то, но докопаться, чтобы оправдать обидой неудовлетворённость от жизни. А тут муж родненький, далеко мыслью и идти не надо. Набирать обиду раз за разом, и вуаля! Вот и причина встряхнуть себя, жизнь, уйти от привычной версии себя- жены именно этого человека