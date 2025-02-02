История о дочери, которая не так искренне хочет помочь матери, как показывает

Моей маме 78 лет, рано или поздно вопрос о том, что она нуждается в уходе и присмотре, встал бы перед нами. Пожилой человек, трудно уже и убирать, и в магазины ходить. Дело осложняется еще и тем, что жила мама довольно далеко: мотаться в одну сторону по часу на метро и маршрутке для нас, работающих, непозволительная роскошь. — Маму надо бы взять к себе, — сказала осенью младшая сестра Юля, — у меня — некуда. Мы уже свекровь к себе перевезли. Двух пожилых женщин я не вывезу. Да к тому же, кому квартира, тому и уход, помнишь? — Помню, — говорю, — но ты свою квартиру без ухода за мамой получила 20 лет назад. Не забыла? Маму я возьму, но давай без таких вот односторонних напоминаний? Сестру я понимаю. Место в ее квартире занято, да еще и сын девятнадцатилетний с ней же живет. Наша с мужем дочь Женька, которой в этом году исполнилось 26 лет, последние 2 года снимала квартиру вместе со своим молодым человеком. Так что место для мамы в двухкомнатной квартире есть, муж не возражает. У него родителей уже давно не стало.

С квартирами мамы и сестры 20 лет назад, когда Юля собралась замуж, произошла сложная история: у нас с родителями была когда-то трехкомнатная, я замуж вышла и ушла жить к мужу в его добрачную квартиру, а у Юльки свекровь жила далеко, муж в столице был приезжим, начала сестра маму, к тому времени уже вдову, обрабатывать: — Давай разменяемся? Тебе однокомнатную и мы с мужем себе однушку сможем купить? Мама не соглашалась, мол, у меня еще и вторая дочь есть. Но Юля убедила маму тем, что вторую однокомнатную, в которой будет жить мама, она подарит мне официально. — Ну что? Спросила меня сестра, ты так согласна? Мне наследство сейчас, а тебе чуть позже? Я согласилась, тем более, что о том же просила меня и мама. Сестра въехала в свою квартиру, со временем, она продала ее и вместе с супругом расширила жилплощадь. Живут. От свекрови дом в регионе продали, нет бы сыну купить квартиру в ипотеку, а Юля с мужем машину себе новую купили, сыну свою старую отдали: пусть навыки нарабатывает водительские. Ну каждый сам решает, что ему лучше и полезнее. Мы осенью с мамой поговорили, мол, пора переезжать. Давай мы ремонт сделаем в бывшей дочкиной комнате? — Ну что ж, — сказала мама, — перееду. А вещи мои можно перевезти? Мы договорились, что наша дочь, которая планирует расписываться со своим парнем, переедет в бывшую мамину квартиру. Мебель бабушкина дочери не нужна, добротная, хорошая, но не нужна, не по вкусу, старомодная уже. Что-то по-мелочи решили докупить, что-то перевезти к себе из маминой квартиры, что-то сестра хотела забрать к себе. От кухни дочка отказалась наотрез: — Не нужна, хочу новую, современную, а эту давайте продадим. Ну ладно, разместили объявление, покупателя нашли, ремонт в маминой будущей комнате сделали, надо перевозить, а тут — загвоздка: мамины книги. — Надо и их забрать, — говорит мама. Я не против книг, читать люблю и любила. Но в квартире мамы длинная прихожая и одна ее стена была снизу доверху занята самодельными полками с книгами. Полки мама заказывала лет 20 назад своему соседу, а книги... — Мама, — говорю, — здесь хороших книг совсем немного, у нас такие есть, да и мы сейчас читаем электронные и тебе электронную купим. Что-то твоя внучка себе оставит, но основную часть, уж извини, мы не будем перевозить. Нам некуда их ставить. Эти полки? Нет, не возьмем. Так что твоя коллекция будет подарена соседям, библиотеке или добрым людям. Положим аккуратно в ящики и вынесем к контейнерам, авось, кто и возьмет.

Мама было головой закивала, но тут Юля взвилась: — Как так? Маму забираете, а полки и книги, которые ей дороги, не хотите? У вас для них места нет? Конечно, квартира дочке нужна, а маму вы уже и со счетов списали, она права голоса не имеет. — Ты можешь забрать к себе эти полки и эти книги, тетя, — обратилась к Юле моя дочь. Справедливо же: маму — к моим родителям, а книги — к тебе. Будешь навещать бабулю и книжки возить туда-сюда. — Да я их все прочитала, — подала голос мама. — Твоя малявка еще смеет мне указывать? Так обрадовалась, что квартирка ей достается, что радости скрыть не может! Мамуля, я считаю, что ты должна настаивать, чтобы твои книги ехали с тобой. — Юля, — говорю, — уймись. А то я вспомню и мужу твоему напомню, и свекрови, что ты из ее деревенского дома много чего в столицу не потащила. Ах, там книг почти не было? Зато скалки, ухваты в сарае и бочки на огороде были, а ты, дорогие свекровиному сердцу вещи, бросила. А уж если говорить о книгах, то стоящих в маминой библиотеке было десятка два: многое давно переехало ко мне или к сестре, когда дети наши росли и учились, что-то я и сейчас забирала, а остальное — шлак. Детективы и любовные романы маленького формата, в мягких обложках, отпечатанные на дешевой бумаге. Прочитал и забыл, чего там хранить? Мама в последние годы, получая от нас с мужем денежную помощь, на свою пенсию скупала их десятками. Ладно, Юлю проводили, маму перевезли, книжный хлам из квартиры вывезли. Там уже ремонт дочь с будущим зятем делают, зато Юля не успокоилась. Приходила и все причитала: — Мамочка, милая, бедная моя, не могла я тебя взять к себе, уж я бы перевезла все, что тебе так дорого! Мама пожилой человек, от такого кликушества плакать начинала сразу. Пришлось сестру встряхнуть и сказать, что я ее на порог не пущу. Фыркнула, унеслась, 3 недели глаз не показывала, маме звонила раз в неделю по минуте. — С Юлей разговаривала, — говорит мама неделю назад, — сватьи не стало. Ей же 87 уже было. Зять — поздний ребенок, она его в 40 лет родила. Так вот... Ладно, 40 дней подожду, а потом позвоню сестре, не желает ли она забрать маму к себе, вместе с книгами. Муж их не выбросил, он их в коробках приятелю на дачу отвез. У сестры же место для мамы с книжным шлаком освободилось. Нет, маму я к ним не отдам, но потроллить я имею право?

ADME публикует этот текст с разрешения автора — писательницы Татьяны Гришиной, владелицы сайта «Записки Злючки»