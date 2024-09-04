18 человек, которые даже из старых вещей могут собрать крутой наряд

Чтобы выглядеть красиво и стильно, не обязательно скупать в магазинах все последние коллекции одежды и обуви. Герои нашей статьи отлично усвоили это правило и умудряются выглядеть с иголочки даже в вещичках, которые «родились» гораздо раньше их самих.

«Вот так я стилизую платья 50-х годов для тех женщин, которые не хотят показывать то, что их наряд винтажный»

«Сегодня было много встреч с клиентами, ну я и решила одеться понаряднее. На мне платье и перчатки прямиком из 50-х»

«Я долго искала идеальное винтажное платье 30-х или 40-х годов, и вот оно нашлось. А уж воротник — мечта!»

«Не могу поверить своей удаче: это платье годов 70-х сшил один очень крутой портной»

«Этот свитер бабушка подарила моей маме в начале 90-х»

Ваша семейка не ведьмы случайно? Как вы его стираете-то? © BadgerBadgerWeasel / Reddit

«Моя новая гавайская рубашка 70-х годов, сохранилась безупречно»

«Купила платье и не жалею, одна женщина даже предлагала выкупить его у меня прямо на мероприятии»

Вау! Ну я готова заплатить тебе больше. © Garlickgun / Reddit

«Странновато выгляжу на этой фотке, но все вещи на мне когда-то принадлежали моей бабуле»

«Великолепная находка в комиссионке! На бирке было написано, что это ручная работа 1970-х годов. Платье просто идеально»

«Ничего не может быть лучше кружевной винтажной блузки»

«А я прикупила платье из 80-х на днях. Обожаю юбки, которые так выглядят, когда кружишься»

«Нашла и купила эти милые винтажные платьица вчера, придется теперь придумывать, куда их надевать»

«Сегодня надела на работу винтажное платье 60-х»

«Пытаюсь придумать вариант, как носить комбинацию 50-60-х так, чтобы она была похожа на платье»

«Вообще я обожаю стиль 40-х, но иногда слушаю музыку 60-70-х и одеваюсь соответствующе»

«Кажется, я купила самый потрясающий купальник из 60-х, но как же долго я пыталась его найти»

Умоляю, будьте осторожны. В бассейне он может повести себя очень неожиданно из-за того, что хранился так долго. © Reddit

«Сначала я нашла эту рубашку 1930-х годов, а спустя несколько месяцев мне посчастливилось еще и брюки подходящие отыскать»

«Винтажные туфли на каблуках, которые достались мне от бабушки»