18 человек, которые даже из старых вещей могут собрать крутой наряд
Фотоподборки
45 минут назад
Чтобы выглядеть красиво и стильно, не обязательно скупать в магазинах все последние коллекции одежды и обуви. Герои нашей статьи отлично усвоили это правило и умудряются выглядеть с иголочки даже в вещичках, которые «родились» гораздо раньше их самих.
«Вот так я стилизую платья 50-х годов для тех женщин, которые не хотят показывать то, что их наряд винтажный»
«Сегодня было много встреч с клиентами, ну я и решила одеться понаряднее. На мне платье и перчатки прямиком из 50-х»
«Я долго искала идеальное винтажное платье 30-х или 40-х годов, и вот оно нашлось. А уж воротник — мечта!»
«Не могу поверить своей удаче: это платье годов 70-х сшил один очень крутой портной»
«Этот свитер бабушка подарила моей маме в начале 90-х»
- Ваша семейка не ведьмы случайно? Как вы его стираете-то? © BadgerBadgerWeasel / Reddit
«Моя новая гавайская рубашка 70-х годов, сохранилась безупречно»
«Купила платье и не жалею, одна женщина даже предлагала выкупить его у меня прямо на мероприятии»
- Вау! Ну я готова заплатить тебе больше. © Garlickgun / Reddit
«Странновато выгляжу на этой фотке, но все вещи на мне когда-то принадлежали моей бабуле»
«Великолепная находка в комиссионке! На бирке было написано, что это ручная работа 1970-х годов. Платье просто идеально»
«Ничего не может быть лучше кружевной винтажной блузки»
«А я прикупила платье из 80-х на днях. Обожаю юбки, которые так выглядят, когда кружишься»
«Нашла и купила эти милые винтажные платьица вчера, придется теперь придумывать, куда их надевать»
«Сегодня надела на работу винтажное платье 60-х»
«Пытаюсь придумать вариант, как носить комбинацию 50-60-х так, чтобы она была похожа на платье»
«Вообще я обожаю стиль 40-х, но иногда слушаю музыку 60-70-х и одеваюсь соответствующе»
«Кажется, я купила самый потрясающий купальник из 60-х, но как же долго я пыталась его найти»
- Умоляю, будьте осторожны. В бассейне он может повести себя очень неожиданно из-за того, что хранился так долго. © Reddit
«Сначала я нашла эту рубашку 1930-х годов, а спустя несколько месяцев мне посчастливилось еще и брюки подходящие отыскать»
«Винтажные туфли на каблуках, которые достались мне от бабушки»
Можно спускать на модные вещи хоть всю зарплату, но если носить их неправильно, то выглядеть круто получится крайне редко. А вот если взять себе на вооружение модные приемы, которые помогут выглядеть прекрасно именно вам, то проблема «нечего носить» исчезнет навсегда.
Фото на превью mascara_flakes / Reddit
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