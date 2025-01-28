17 человек, которые могут сказать: «Да я настоящий везунчик!»

Некоторые люди родились под счастливой звездой — с ними постоянно случаются приятные неожиданности. Кто-то находит дорогую безделушку в песке, кому-то присылают более дорогие товары во время онлайн шопинга. Кто-то находит любовь всей своей жизни в то время, когда ну совсем не ждал такого поворота. И порой, читая все эти истории про удачливых людей, начинаешь невольно задумываться — может, все мы удачливые? И нужно просто дать вселенной время, а самим быть внимательнее и не упускать свою удачу?