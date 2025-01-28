Простите, но слово "заведение" какое-то не очень хорошее. Или это у меня такие ассоциации с XIX веком?
17 человек, которые могут сказать: «Да я настоящий везунчик!»
Некоторые люди родились под счастливой звездой — с ними постоянно случаются приятные неожиданности. Кто-то находит дорогую безделушку в песке, кому-то присылают более дорогие товары во время онлайн шопинга. Кто-то находит любовь всей своей жизни в то время, когда ну совсем не ждал такого поворота. И порой, читая все эти истории про удачливых людей, начинаешь невольно задумываться — может, все мы удачливые? И нужно просто дать вселенной время, а самим быть внимательнее и не упускать свою удачу?
- В тот день все было плохо. Я сидела в заведении и буквально готова была разрыдаться. Подсел парень, спросил как дела. Я была не в духе и попыталась прогнать его. Но он остался, и в итоге весь вечер я ему ныла о своих бедах. Он внимательно выслушал, а потом вдруг выдает, что всегда будет обо мне заботиться. Это было в 1992 году. С тех пор мы счастливо женаты. Встреча с ним — мое самое большое везение в жизни. © Amy Winn **** **** / Quora
- Три года назад заказала на Алиэкспресс для сына недорогие смарт часы. Через месяц получила посылку, разворачиваю. Сказать, что я офигела, это ничего не сказать. Пришел крутой смартфон на 127 Гб памяти. Написала продавцу, сообщила об ошибке. А он в ответ только спросил, понравился ли мне подарок. До сих пор работает прекрасно. © Маргарита Толева
- Как-то раз мы пошли на концерт. Пока стояли в очереди, ко мне подбежал парень и спросил нужны ли билеты. Пока я думала, покупать ли их у него, он буквально всунул мне билеты в руки и убежал. А они не дешевые так-то. Мой восторг от этого затмил даже радость от концерта. Хотелось бы побольше таких бонусов. © Мария Церахти
- Когда мне было лет 19, у меня угнали машину. Через несколько месяцев я ехал среди ночи на новой тачке и тут замечаю, что слева меня кто-то обгоняет. На моей старой машине! Я прибавил газу и догнал его. В какой-то момент мы остановились, и водитель помахал мне рукой. Он думал, что у нас тут просто спонтанная дружеская гонка. Не тут-то было. Я ехал за ним до дома, а том вызвал полицию и вернул свою машину. © Muhammad Yaser / Quora
- У меня был счастливый день. Зашла утром в магазин, присмотрела несколько вещичек, но денег на карте не хватило. А выбрать что-то одно не смогла. В итоге ушла расстроенная. Вечером заглядываю снова и вижу, что действует акция — на целый час скидка 35%. Смогла купить все что примеряла утром! И в этот же день купила масло для кутикулы, а оно открылось в кожаном рюкзаке и упало. Но ни единой капли не пролилось. И в этот же день купила лак недорогой, а в подарок дали еще очень крутой крем для рук. © Яна Крутилина
Маленькие радости большого шоппинга)
Интересно, чем-то еще Яна в состоянии заниматься?
- Каталась на квадроцикле, перевернулась и выбила плечо. Повезли в больницу, плечо вставили на место, меня вернули на пляж. Вся компания пошла кататься на банане, а я осталась на берегу, сижу одна, грущу и машинально ногой ворошу песок. Вдруг чувствую, как что-то вонзилось в пятку. Смотрю — а это золотая булавка с бриллиантом. © Эля Мануйлова
- Как-то раз в порыве безумного онлайн шопинга заказала калимбу — африканский музыкальный инструмент. Он мне не нужен, просто прикольный и мне захотелось. Прошло время, распаковываю посылку, а там лежит штука для лепки пельменей. Пишу продавцу, мол, где моя ненужная штука? А продавец отвечает, что произошла ошибка, просит прощения. Сказал, что отправлять назад пельменницу не нужно. И вернул мои деньги, раз я не получила, что хотела. Прошло еще пару недель, получаю посылку, хотя вообще ничего не ждала тогда. Открываю — там лежит та самая калимба. Прислали в качестве извинения. То есть у меня и деньги мои сохранились, и пельменница появилась, и музыкальный инструмент, который я теперь достаю раз в полгода поиграться.
- Недавно гуляли с мужем, наслаждались весенним днем. Я размышляла о чем-то, результатом логической цепочки стал вывод, которым нужно было поделиться:
— Согласись, тебе так повезло со мной!
Муж от неожиданности чуть не споткнулся и решил уточнить:
— Почему повезло?
Пересказывать все свои размышления было, откровенно говоря, лень, но ответить что-то надо. Поэтому он услышал от меня задумчивое:
— Не знаю, может просто везунчиком по жизни родился. © selenika / Pikabu
- Сижу сегодня вечером, никого не трогаю. Тут совершенно неожиданно приходит сообщение от друзей, мол, хочешь с нами на концерт одной группы завтра сходить? Оказалось, у них есть свободный билет, который теперь достался мне совершенно бесплатно. © CurlySquirrel
/ Pikabu
- В прошлом году на Тайном Санте в компании я досталась сама себе. Никому об этом не сказала, участвовать не хотелось особо все равно, делала ремонт в квартире, денег впритык, а тут еще это. В итоге запаковала в бумажку себе смеситель в коробочке, повесила бантик и подписала. На корпоративе подарили, я отыграла шок и радость и пошла домой счастливая. Считаю, что мне очень вовремя повезло. © Подслушано / Ideer
- Мне просто безумно повезло с женщиной. Безумно красивая фотомодель, умная, начитанная, обожает искусство, любит и умеет готовить, всегда относится ко мне с пониманием и ни разу еще не пилила мне мозг. Я просто лечу домой с работы, чтобы увидеть ее, влюблен как мальчишка. Чтобы стать достойным ее, записался в зал, стал много читать, отрастил бороду и стильно подстригся, лишь бы соответствовать этой красавице и не позорить ее. Благодаря ей я стал совершенно другим человеком, вокруг меня появились женщины, но ни одна меня так не интересует, как моя возлюбленная. © Подслушано / Ideer
- Три года назад моя жизнь была в ужасном состоянии из-за плохих привычек. Брат помог справиться. Пока брался за голову, начал писать книгу. Причем с самого начала знал, что пишу что-то уникальное. Как восстановился, мне фантастически повезло выйти на самое крутое издательство. Теперь мою книгу напечатали. © Подслушано / Ideer
- В прошлом месяце, будучи на работе, я случайно отправил письмо со смешным видеороликом про котиков своему начальнику. Вместо отчета. Веселые котята, к слову, полностью подрывали мой имидж — я бородатый татуированный мужик. Открываю ответное письмо и вижу: «Спасибо за хорошее настроение!» и смайлики. Мой шок был в шоке, как говорится. Но самое забавное даже не это, а то, что с того момента мы стали обмениваться смешными видео каждую пятницу. Это стало самой настоящей приятной традицией в моем офисе. Повезло мне с начальником! © Палата № 6 / VK
Старый анекдот
Мужик возвращается домой с футбола, мало того, что не трезвый, так ещё и приятеля приволок, такого же нетрезвого.
Сразу от двери вопит
- Жена! Вот скажи, у тебя есть целлюлит?
Жена, сильно напрягаясь, осторожно отвечает
- Ну... есть...
Мужик радостно её обнимает
- Вот, я же говорил! Всё-то у моей красавицы есть!
- Я тогда был нищим и безработным. Постоянно откликался на вакансии, ходил на собеседования, но всегда отказ. И так почти полгода. Однажды вечером я шел домой, заметил птенца посреди дороги и остановился, чтобы помочь ему. На следующий день звонок — отвечаю, а это одно из мест, где я недавно проходил собеседование. Спросили, могу ли я приехать, заполнить документы, чтобы начать работать. Когда пришел туда, оказалось, что рекрутер из окна увидела, как я помогаю птице. Потом просматривала документы соискателей на вакансию и узнала меня. Я все еще там работаю. Более того, недавно получил повышение. © Elaphe / Reddit
- В студенческие годы не смогла пойти на зачет. Попросила старосту прикрыть, он сказал, что я отравилась. Прихожу на пересдачу, а препод лютует, всех валит, чуть не кричит на всех, думаю, ну все, останусь без стипендии. Ураганом проносится по аудитории, подлетает ко мне и вдруг совершенно спокойным голосом говорит: «А вы болели, да? Ну, вы наверняка все знаете, вас мучить нет смысла, вот вам несложный вопрос». Сдала.
- В тот день я заглянула на сайт знакомств — просто поднять себе самооценку. И увидела, что пару часов назад мой профиль смотрел просто потрясающий парень. Я посмотрела его анкету и увидела, что он просто моя вторая половинка! И он мне не написал. Я думала, как же привлечь его внимание и выдала: «Эй, какого черта ты не написал своей идеальной паре? Ты что, думаешь, что слишком хорош для меня?» Следующие четыре месяца мы общались сутками напролет. И теперь мы женаты. Это моя самая большая удача в жизни. © seethella / Reddit
- Во время обучения в докторантуре я встретил девушку из Бразилии. Она приехала ради получения докторской, но встретились мы случайно. Встречались два года, а потом ей пришлось уехать домой. Я был просто раздавлен. И тут мой научный руководитель сообщает мне, что начал международный проект. В Бразилии. Как раз в регионе, откуда эта девушка. Меня отправили туда работать. Причем мне даже все расходы покрыли. Там мы с той девушкой снова встретились, закончили докторантуру и уже не расставались. Теперь она моя жена. © Like_a_Siiir / Reddit
Еще огромное множество везунчиков рассказали о своих победах в других наших статьях. Предлагаем заглянуть и туда: