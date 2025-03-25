Продолжаю недоумевать - зачем добровольно распространять компромат о себе?
Моя жена пристрастилась к качалке и это разрушило наш брак
Часто мужчины жалуются, что жены посвящают себя только быту и семье, перестают следить за внешностью и становятся неинтересными. Но если жена вдруг начинает вести себя иначе, мужа могут ждать очень внезапные открытия.
Один мужчина поделился своей историей на Reddit, и она получила совершенно неожиданное продолжение, больше похожее на настоящий сериал. Вот что он написал:
"Жена всегда была в хорошей форме. Полтора года назад внезапно заявила, что записалась в спортзал. Поначалу все было нормально, а потом она взяла и буквально там поселилась. Тренировалась и в субботу, и в воскресенье, и каждый день после работы, а иногда даже по два раза в день. Надо отметить, что в студенчестве она постоянно ходила в качалку. Но сейчас...
Это стало ненормальным: она бежала в зал по любому поводу. Стресс — идет в зал. Мы поссорились — снова уходит туда. Сейчас ей 30 лет, и недавно мы узнали, что она беременна. Несмотря на свое положение, она продолжила активные тренировки, и хотя это безопасно, ситуация стала напрягать меня еще больше.
Она полностью забросила меня и нашу совместную жизнь. Доходило до того, что она не готовила, не убиралась — все приходилось делать мне. Друзья у нее тоже только из зала, меня она в этот круг не пускала. Когда я предложил ей пойти в спортзал вместе, она меня грубо отшила, заявив, что это ее личное пространство".
Мужчина сильно переживал из-за происходящего и спрашивал совета у других пользователей. Он также заметил, что родные и друзья пары тоже были удивлены ее поведением. Спустя десять дней мужчина опубликовал новый пост, в котором история получила неожиданное продолжение.
"Жена всегда была спортивной, но за последний год зал стал ее одержимостью. Сейчас мы ждем малыша, и меня эта ситуация стала еще больше напрягать. А вдруг у нее кто-то есть? Я полез к ней в телефон, а там переписка".
Мужчина рассказал все по порядку:
"Сначала я рассмеялся — она просто не может мне изменять! Но однажды она оставила телефон на столе. Я не смог сдержаться и нашел переписку. Довольно откровенного характера. Она быстро вернулась, мы начали ссориться. Она плакала, кричала, что я залез в ее телефон, клялась, что между ними ничего нет. Но в итоге правда вскрылась — она мне изменяла".
После этого мужчина начал сомневаться, является ли он отцом ребенка. Женщина пыталась сохранить отношения, но муж настоял на тесте на отцовство.
"Она уверяла, что любит меня и жалеет о романе с другим мужчиной. А потом, как вишенка на торте, прозвучала ее фраза: "И что, если это не твой ребенок, ты меня бросишь?" Я просто офигел от такой наглости".
Женщина умоляла простить ее, обещала забыть о спортзале, но уклонялась от прямого ответа на вопрос, любит ли она другого мужчину. Через некоторое время мужчина написал следующее обновление:
"Сегодня любовь всей моей жизни объявила, что уходит жить к любовнику. Она пыталась наладить отношения, но я не смог простить измену. Она забрала вещи и ушла. Через некоторое время она все-таки сделала тест на отцовство. Выяснилось, что это мой ребенок".
Несмотря на это, мужчина не смог простить жену. У пары родилась дочка, и в какой-то момент они съехались обратно, однако вскоре окончательно расстались. На этот раз инициатором разрыва был уже мужчина. Бывшие супруги развелись и оформили над ребенком совместную опеку.
Без скандалов тоже не обошлось: бывшая жена обнаружила посты мужа в интернете, попыталась запретить ему видеться с дочкой, но суд встал на его сторону. С момента публикации первого поста прошло уже больше года. Бывшая жена автора живет со своим новым партнером, а мужчина делится историями своей жизни и рассказывает о воспитании дочери в социальных сетях.
А вот еще один текст о мужчине, который понял, что бывшая жена живет для себя.
Комментарии
Зачем нам это грязное бельишко какого-то левого мужика? Тем более что ничего выдающегося в нём нет