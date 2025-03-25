Моя жена пристрастилась к качалке и это разрушило наш брак

Один мужчина поделился своей историей на Reddit, и она получила совершенно неожиданное продолжение, больше похожее на настоящий сериал. Вот что он написал:

"Жена всегда была в хорошей форме. Полтора года назад внезапно заявила, что записалась в спортзал. Поначалу все было нормально, а потом она взяла и буквально там поселилась. Тренировалась и в субботу, и в воскресенье, и каждый день после работы, а иногда даже по два раза в день. Надо отметить, что в студенчестве она постоянно ходила в качалку. Но сейчас...

Это стало ненормальным: она бежала в зал по любому поводу. Стресс — идет в зал. Мы поссорились — снова уходит туда. Сейчас ей 30 лет, и недавно мы узнали, что она беременна. Несмотря на свое положение, она продолжила активные тренировки, и хотя это безопасно, ситуация стала напрягать меня еще больше.

Она полностью забросила меня и нашу совместную жизнь. Доходило до того, что она не готовила, не убиралась — все приходилось делать мне. Друзья у нее тоже только из зала, меня она в этот круг не пускала. Когда я предложил ей пойти в спортзал вместе, она меня грубо отшила, заявив, что это ее личное пространство".