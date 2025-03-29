Муж придумал правило для нашей семьи и я не знала, как на него реагировать

Мы с Серегой сразу решили, что пока поживем так и менять квартиру на другую, попросторнее, не будем. Планировали ляльку родить, а влезать перед этим в ипотеку совсем не хотелось. Тем более единственная комната в бабушкиной квартире была большая, с нишей. Когда Сашка родилась, Серега поставил в этой нише компьютерный стол, чтобы, если ему нужно будет вечером поработать, он нас с дочкой не беспокоил. Я была не против — мне даже спокойнее, что Сашкина кроватка стояла недалеко от нашей.

Санек пошла в школу, и мы решили, что пора все-таки увеличивать жилплощадь. Втроем в одной комнате, пусть и большой, было тяжеловато. И тут Сереге предложили новую работу. Компания приличная, оклад хороший, но непонятно было, как там все сложится. В общем, муж сказал, что ему хотя бы полгодика нужно, чтобы освоиться.

Через пару месяцев Сергей стал возвращаться с работы выжатый, как лимон. Ходил смурной, ворчал на нас, а если я спрашивала, в чем дело, только цедил: «Все в порядке». До этого мы по пятницам и на выходных обычно куда-нибудь выбирались, а по вечерам кино смотрели. А тут человеку ничего не надо. На прогулку не хочет — устал. Кино все скучное — надоело.