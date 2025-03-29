Муж придумал правило для нашей семьи и я не знала, как на него реагировать
Многие на собственном опыте знают, что в семейной жизни часто приходится идти на компромиссы. И иногда это совсем непросто. Недавно ко мне в гости заглянула давняя подружка Ася. Мы с ней, наверное, год не виделись — куда-то она пропала, а тут неожиданно позвонила. Когда Аська вышла замуж, ей все подружки завидовали — Серега на нее прямо надышаться не мог. Как же я удивилась, когда узнала, что Ася тут собиралась подавать на развод. Попивая кофе, подруга рассказала такую историю.
Я-то думала, что нам было сложно, когда мы с Серегой после свадьбы жили у его родителей. Незабываемые годы. Свекровь у меня все-таки своеобразная женщина. Постоянно инспектировала нашу комнату, давала ценные советы — как ее сынулю кормить, чем лечить, если, не дай бог, заболеет. Заодно и за моим гардеробом следила. То, по ее мнению, я слишком легкомысленно и нарядно одевалась, то выглядела как подкидыш.
Хорошо хоть свекор обычно приходил на помощь и не давал ей особенно на нас наседать. Теперь понимаешь, почему я чуть не до потолка прыгала, когда нам по наследству досталась квартира? Хоть и «однушка», зато своя и на другом конце города. Я прямо представляла, как мы теперь заживем!
Мы с Серегой сразу решили, что пока поживем так и менять квартиру на другую, попросторнее, не будем. Планировали ляльку родить, а влезать перед этим в ипотеку совсем не хотелось. Тем более единственная комната в бабушкиной квартире была большая, с нишей. Когда Сашка родилась, Серега поставил в этой нише компьютерный стол, чтобы, если ему нужно будет вечером поработать, он нас с дочкой не беспокоил. Я была не против — мне даже спокойнее, что Сашкина кроватка стояла недалеко от нашей.
Санек пошла в школу, и мы решили, что пора все-таки увеличивать жилплощадь. Втроем в одной комнате, пусть и большой, было тяжеловато. И тут Сереге предложили новую работу. Компания приличная, оклад хороший, но непонятно было, как там все сложится. В общем, муж сказал, что ему хотя бы полгодика нужно, чтобы освоиться.
Через пару месяцев Сергей стал возвращаться с работы выжатый, как лимон. Ходил смурной, ворчал на нас, а если я спрашивала, в чем дело, только цедил: «Все в порядке». До этого мы по пятницам и на выходных обычно куда-нибудь выбирались, а по вечерам кино смотрели. А тут человеку ничего не надо. На прогулку не хочет — устал. Кино все скучное — надоело.
Причем на работе у Сереги все было хорошо — ему даже какую-то премию выдали. Думаю, может, дело в коллегах. Так нет, они со своим отделом несколько раз выбирались вечером на посиделки. Потом рассказывал, что все мужики приятные, надо бы с ними на рыбалку съездить. Неделю я голову ломала, старалась мужа особенно не дергать. Но тут он с особенно кислым лицом ковырялся в ужине, и я робко спросила, все ли в порядке. На что Сергей выдал:
«А мы просто поужинать не можем? Без всяких обсуждений? Могу я хоть дома отдохнуть?»
Я сначала только уставилась на благоверного круглыми глазами, а потом не на шутку обиделась. Взяла книжку и забилась в угол, полная справедливого гнева. На следующий день Серега извинился, и пару недель все было нормально. Ничего не предвещало подвоха, но муж тут неожиданно объявил, что ему нужно личное пространство. Дескать, он приходит с работы, и мы его с дочкой 2 часа не трогаем. Я немного обалдела: как это сделать, если мы в «однушке» живем? А потом просто взяла и на следующий день после работы потащила Сашку в кино. Сходили на мульт, потом поели в кафешке, по торговому центру погуляли. Думала, вот приду — Серега в расстроенных чувствах будет. Поймет, как без нас грустно и одиноко, и ему стыдно станет. Плюс самому придется ужин разогревать.
Однако муж нашего отсутствия даже не заметил. Уткнулся в свой комп и увлеченно во что-то играл. Тарелка с остатками ужина стояла рядом с клавиатурой. Когда мы в квартиру ввалились, он только удивленные глаза сделал и говорит: «А вы уже вернулись? Ну ок...» И обратно в монитор. В общем, мой демарш, похоже, привел к обратному результату — Серегу вполне устроило, что нас дома не было, и он искренне наслаждался своим одиночеством.
На следующий день я попыталась объяснить любимому, что в теории его мысль, конечно, замечательная — всем нужно личное время. Но на практике выполнить ее сложно. Мы же не можем вечерами с Сашкой по району бродить или по гостям ездить. У меня куча домашних дел, у ребенка тоже есть чем заняться. К тому же Сашке хочется с папой пообщаться, а после искомых двух часов ей уже на боковую отправляться надо.
В ответ Серега заявил, что вот его коллега Дима дома такую систему ввел — и все счастливы. А у него, между прочим, двое детей, и ничего, жена справляется. Даже довольна. На мой робкий вопрос, живут ли они тоже в «однушке», Сережа что-то пробурчал, надел наушники и погрузился в прекрасный виртуальный мир. Через пару недель после введения чудесного Сережиного правила я уже на стенку готова была лезть.
Как-то вечером забежала к нам свекровь, а ее сыночка-корзиночка сидит, уткнувшись в комп, и на маму — ноль внимания. Свекровь стоически потерпела пять минут и вдруг выдает мне: «Молодец! Довела мужика!» Я сначала только глазами похлопала, а потом как давай хихикать. Говорю: «У Сережи новое правило: он после работы отдыхает от семьи два часа. Говорит, очень полезно!» На изумленное восклицание: «Но я же мать!», я спокойно заявила, что мать — тоже семья, а значит, он и от нее отдыхает. Свекровь в некотором шоке удалилась.
Так мы прожили с месяц: Серега сидит в компе, мы с Сашкой на цыпочках бродим. Вроде и глупость, ничего страшного, а у меня настроение на нуле было. Даже с подружками перестала общаться. Спросят меня, как дела, — а что рассказать? Мы вечерами сидим дома и молчим?
Окончательно доконала меня последняя история. Дочке надо было сделать поделку для школы, бились над ней час. Все в клее перемазались. Позвала на помощь мужа, тот, не обернувшись, пробурчал: «Отдыхаю, через полчасика посмотрю!» Мы с дочкой переглянулись, и я без лишних слов просто взяла и вырубила ему компьютер. Пока Серега от бешенства малиновел, спокойно объяснила, что через полчасика будет поздно, смотреть и помогать нужно прямо сейчас. Сергей, тихо кипя от злости, помог нам со злосчастной поделкой и демонстративно надел наушники.
Когда уложила Сашку, позвала Сережу на кухню и сдержанно объяснила, что у меня тоже новое правило: он сокращает свои священные два часа до получаса. «Ты квартиру нормальную хочешь?» — взорвался муж. — «Так вот, я устаю на работе! Я, между прочим, для нас стараюсь! Начальник меня затюкал уже, бесконечные совещания и болтология, сил нет. Хоть дома хочу помолчать и в тишине посидеть!»
Я в ответ спросила, зачем надо было все это полгода скрывать. Сказала: «Дорогой, еще пара таких месяцев — и в новую квартиру ты будешь въезжать либо один, либо с кем-то другим. Потому что я с Сашкой к родителям перееду. Там хоть свободная комната есть, и никто не требует от меня весь вечер бесшумной мышкой по дому бегать. Я так из-за квартиры убиваться не готова.» Судя по его виду, Серега воспринял мою тираду как пустую болтовню.
Но когда я начала паковать вещи, до Сереги наконец дошло, что я не шутила. И муж все как на духу рассказал. Проболтали с ним полночи. Оказалось, что ему не нравилась новая работа, особенно начальник. Но Серега же обещал, что мы займемся покупкой новой квартиры, так что решил терпеть. И если на коллег и босса у него еще хватало сил, то на нас — уже нет.
Договорились так: личное время у него останется, но Сережа все-таки сократит его до получаса. В это время мы с Сашкой трогать его не будем. А если уж с работой станет совсем невмоготу, он будет искать новую. Потому что квартира таких жертв не стоит. Ну а я поняла, что Серега далеко не всегда готов поделиться со мной своими тревогами. Из-за его «правила» мы чуть не дошли до развода. А ведь вместе уже больше десяти лет... Неожиданное и не очень приятное открытие. Но ничего, справились с этим — как-нибудь и с другими проблемами разберемся. Главное — не бояться разговаривать.
Кстати, иногда к разрыву отношений может привести увлечение одного из супругов, например, жены. И то, что поначалу кажется невинным капризом, в итоге оборачивается серьезными проблемами в семье.