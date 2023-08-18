14 ошибок, из-за которых образ с джинсами выглядит нелепо. Но мы знаем, как это исправить

Джейкоб Дэвис подарил миру джинсы в 1871 году. С того момента они не просто преобразилась, но и завоевали сердца миллионов. У каждого есть хотя бы одна пара. А мы задумались — как сделать так, чтобы выглядеть в джинсах просто бомбически?

Джинсы с заниженной талией и заправленная в них рубашка

Когда в джинсы с низкой посадкой заправлена рубашка, силуэт кажется массивным, что буквально «крадет» талию. Если в гардеробе есть такие джинсы, лучше носить их с короткой футболкой или кофтой. Профессионалы мира моды рекомендуют обращать внимание на брюки и юбки с высокой посадкой: они могут визуально выделить талию, создавая изящный силуэт.

Двойной деним в одном цвете

Образ «тотал деним» вернулся в моду, так что пора вытаскивать из шкафа все джинсовые вещи. Но лучше не зацикливаться на одинаковых оттенках, а выбирать верх и них в разных цветовых решениях. Игра контрастов только добавит вашему стилю яркости и изюминки.

Неаккуратные манжеты

Подвороты — это не только спасение для слишком длинных джинсов, но и стильный акцент. Главное — сделать их аккуратными. Чтобы достичь совершенства, используйте свой большой палец в качестве мерила, чтобы подворот на обеих штанинах был одинаковым.

Неподходящая высота посадки

Посадка джинсов играет ключевую роль в том, как брюки садятся на фиуру. Стоит учитывать индивидуальные особенности тела, особенно длину верхней части. Иногда джинсы с высокой талией не подходят девушкам с высоким ростом и длинным торсом — они могут выглядеть неестественно в области бедер. В этом случае лучше обратить внимание на другие модели.

Узкие сапоги

Axelle/Bauer-Griffin/East News , ZapatA/MEGA/EAST NEWS

Лучше всего заправлять в сапоги облегающие джинсы, такие как скинни или джегинсы. Более широкие варианты некрасиво складываются в гармошку в районе колен. А при выборе сапог лучше отдавать предпочтение моделям с объемным голенищем, которые немного сборятся по длине.

Штанины, заправленные в ботильоны

Штанины джинсов не должны «залезать» на голенище полуботинок или низких ботинок. Самый стильный вариант — когда край джинсов завершается на расстоянии 2,5 — 5 см от начала голенища обуви.

Джинсы средней посадки, натянутые на талию

Джинсы с завышенной талией уверенно удерживают свои позиции в моде уже несколько сезонов. Но если у вас есть пара джинсов с классической посадкой, не стоит специально «подтягивать» их выше, используя ремень. Это может привести к тому, что появятся складки в области бедер.

Слишком длинные скинни

В эпоху коротких джинсов слишком длинные скинни начинают казаться прошлым веком. Их можно аккуратно обрезать или элегантно подвернуть.

Большой размер

Иногда в магазине перед нами стоит выбор между двумя размерами. Но те, кто хорошо разбирается в моде, подскажут: выбирайте меньший. Ткань со временем может растягиваться, и более свободные джинсы будут топорщиться на талии.

Неподходящая форма задних карманов

Форма и местоположение задних карманов на джинсах могут кардинально изменить фигуру. К примеру, карманы по бокам добавят объем бедрам. А вот карманы, расположенные высоко, могут визуально удлинить ноги и сделать формы более округлыми.

Скинни без ремня

Хотя многие говорят, что эра джинсов скинни подходит к концу, не спешите прятать их в самые дальние уголки шкафа. Да, популярность скинни не так велика, как пять лет назад, но они все еще могут выглядеть стильно — особенно, если акцентировать талию модным ремнем. Такой аксессуар сделает образ более современным.

«Провисающие» джинсы

Джинсы с высокой талией, хит 80-х, снова стали модным трендом. Возможно кто-то захочет порыться в закромах и достать старую пару, чтобы не покупать новую. Но лучше так не делать. Джинсы тех времен были сшиты из жесткой ткани без добавления эластана, что делало их менее облегающими и комфортными. Такой крой неуклонно «прибавлял» дополнительные годы и килограммы их владельцам. Так что, лучше все же приобрести современные модели, которые подчеркнут все достоинства вашей фигуры.

Джинсы багги

Зумеры сегодня все чаще предпочитают джинсы-багги. Эта модель не стесняет движений и одновременно маскирует объем в районе бедер. Но ожидать эффекта удлиненных ног от них не стоит. Тем, кто ищет комфорт и стиль, стоит обратить внимание на проверенный временем вариант — мамины джинсы. Это классические джинсы с высокой посадкой, которые обеспечивают свободу, но при этом акцентируют линии ног, делая их более выразительными.

Джинсы клеш с неподходящей обувью

Лучше не сочетать обувь на плоской подошве с джинсами клеш. Дело в том, что подобные штаны легко могут волочиться по земле и изнашиваться. К тому же, такая модель визуально удлиняет ноги, и чтобы этот эффект не пропал, лучше выбрать обувь на каблуке или танкетке. Обувь на низком ходу будет более гармонично смотреться с облегающими или классическими джинсами.