16 звезд, которые очаровывали и роскошной шевелюрой, и модной стрижкой. А мы не можем решить, как же им лучше
Многие женщины поймут эту безумную смену настроения: сегодня хочется отрастить волосы как у Рапунцель, а завтра — сделать каре или вообще стрижку под мальчика. Вот и звезды тоже часто меняют свой образ, то отращивая локоны, то беспощадно отрезая их. Мы вспомнили знаменитых женщин, которые кардинально меняли прически и не переставали быть красотками.
Зендея
Лиззо
Хейли Бибер
Идина Мензел
Лили Джеймс
Билли Айлиш
Кэри Маллиган
Минди Калинг
Хэлли Берри
Кирстен Данст
Крисси Тайген
Кристина Риччи
Вайнона Райдер
Мэйси Уильямс
Дженна Ортега
Пэрис Хилтон
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Фото на превью Invision / Associated Press / East News, VALERIE MACON / AFP / East News
AdMe/Культура/16 звезд, которые очаровывали и роскошной шевелюрой, и модной стрижкой. А мы не можем решить, как же им лучше
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