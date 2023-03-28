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16 звезд, которые очаровывали и роскошной шевелюрой, и модной стрижкой. А мы не можем решить, как же им лучше

Культура
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Многие женщины поймут эту безумную смену настроения: сегодня хочется отрастить волосы как у Рапунцель, а завтра — сделать каре или вообще стрижку под мальчика. Вот и звезды тоже часто меняют свой образ, то отращивая локоны, то беспощадно отрезая их. Мы вспомнили знаменитых женщин, которые кардинально меняли прически и не переставали быть красотками.

Зендея

Invision / Associated Press / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Лиззо

SUZANNE CORDEIRO / AFP / East News

Хейли Бибер

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

Идина Мензел

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News, OLIVER CONTRERAS / AFP / East News

Лили Джеймс

CHRIS DELMAS / AFP / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Билли Айлиш

Chris Pizzello / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Кэри Маллиган

Gael Colliguet / KCS / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Минди Калинг

Invision / Invision / East News, SAUL LOEB / AFP / East News

Хэлли Берри

Invision / Invision / East News, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Кирстен Данст

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News, Christophe Ena / Associated Press / East News

Крисси Тайген

ROBYN BECK / AFP / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Кристина Риччи

Adhemar Sburlati / Broadimage / EAST NEWS, Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Вайнона Райдер

Richard Shotwell / Invision / AP / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Мэйси Уильямс

Invision / Invision / East News, Christophe Ena / Associated Press / East News

Дженна Ортега

Jonathan Paciullo / SIPA / SIPA / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Пэрис Хилтон

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Посмотрите еще несколько статей о том, как звезды круто меняют имидж:

Фото на превью Invision / Associated Press / East News, VALERIE MACON / AFP / East News
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AdMe/Культура/16 звезд, которые очаровывали и роскошной шевелюрой, и модной стрижкой. А мы не можем решить, как же им лучше
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