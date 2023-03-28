16 звезд, которые очаровывали и роскошной шевелюрой, и модной стрижкой. А мы не можем решить, как же им лучше

Многие женщины поймут эту безумную смену настроения: сегодня хочется отрастить волосы как у Рапунцель, а завтра — сделать каре или вообще стрижку под мальчика. Вот и звезды тоже часто меняют свой образ, то отращивая локоны, то беспощадно отрезая их. Мы вспомнили знаменитых женщин, которые кардинально меняли прически и не переставали быть красотками.