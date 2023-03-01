17 знаменитых мужчин, чей реальный возраст покажется нелепой опечаткой, но нет

Каждый раз, когда мы смотрим новый фильм или сериал с любимым актером, мы даже не задумываемся о том, сколько ему сейчас лет. Казалось бы, это не имеет значения, ведь для нас он навсегда остается тем самым молодым красавчиком, исполнявшим какую-то знаменательную роль. Однако время так неумолимо бежит вперед, что возраст известных мужчин из нашей подборки может поставить в легкий ступор.

Генри Кавилл

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Актер запомнился многим ролями Супермена и Ведьмака. Сложно поверить, но в мае этого года ему исполнится уже 40 лет, а ведь выглядит он по-прежнему на тридцаточку.



Пирс Броснан

SOPA Images / SIPA / SIPA / East News

Исполнитель легендарной роли педантичного и привлекательного агента Джеймса Бонда в мае этого года отметит свое 70-летие. Но, несмотря на это, одна только его улыбка мгновенно убирает лет 20.

Джаред Лето

Richard Shotwell / Invision / East News

Джаред — музыкант, актер, обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус», который в каждом своем фильме выглядит как человек, знающий секрет вечной жизни. Но есть один нюанс: ему уже 51 год.

Мэтт Смит

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Британский актер запомнился многим зрителям по роли Одиннадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто» и Дейемона Таргариена в телесериале «Дом Дракона». Так вот, Мэтт отметил недавно свое 40-летие.



Джуд Лоу

Jordan Strauss / Invision / East News

Его знают по фильмам «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора» и «Шерлок Холмс». Этой зимой харизматичному актеру исполнилось 50 лет — вот так новость!

Харрисон Форд

Chris Pizzello / Invision / East News

Наибольшую популярность актер заработал ролями Хана Соло в «Звездных войнах» и неповторимого кладоискателя Генри Джонса во франшизе «Индиана Джонс». В это трудно поверить, но актеру уже целых 80 лет, хотя он еще о-го-го.

Брэд Питт

Cyril Pecquenard / KCS / East News

Любимчику миллионов женщин, известному по фильмам «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Бойцовский клуб» и «Троя», в конце этого года исполнится 60 лет. Однако это не мешает ему выглядеть все так же привлекательно.

Мэтт Леблан

Jordan Strauss / Invision / East News

Актер, наиболее известный исполнением роли веселого холостяка Джоуи в телесериале «Друзья», гордо перешагнул рубеж в 55 лет.

Тиль Швайгер

IMAGO / Christopher Tamcke / Imago Stock and People / East News

Немецкого актера, кинорежиссера, сценариста и продюсера зрители полюбили в роли Мартина Бреста в комедии «Достучаться до небес». В конце года Тилю исполнится 60 лет.

Майкл Фассбендер

Genin Nicolas / ABACA / Abaca / East News

Актер известен по роли Магнето в серии фильмов «Люди Икс», а также по кинокартинам «Опасный метод» и «Прометей». Ему сейчас 45 лет.

Джонатан Рис Майерс

Paramount / Courtesy Everett Collection / East News

Ирландскому актеру, лауреату премии «Золотой глобус», снявшемуся в таких фильмах, как «Из Парижа с любовью» и «Матч-пойнт», сейчас 45 лет.

Том Уэллинг

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Американскому актеру, получившему известность благодаря роли Кларка Кента в сериале «Тайны Смолвиля», на данный момент 45 лет, но для нас он навсегда останется подростком с суперсилой.

Дуэйн Джонсон

SOPA Images / SIPA / SIPA / East News

Дуэйн много лет занимался рестлингом, а уже потом зарекомендовал себя как профессиональный актер. Он снялся в таких фильмах, как «Мумия возвращается», «Широко шагая», «Зубная фея», и в некоторых частях из серии боевиков «Форсаж». Вы не поверите, но сейчас актеру 50 лет.

Бен Аффлек

Rob Gray / Associated Press / East News

Актер известен не только тем, что женат на Дженнифер Лопес, но и своими ролями в фильмах «Умница Уилл Хантинг», «Армагеддон», «Перл-Харбор» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Аффлек перешагнул отметку в 50 лет.

Джейми Дорнан

Invision / Invision / East News

Помимо знаменитой роли Кристиана Грея в фильме «Пятьдесят оттенков серого», Джейми известен в качестве модели у таких именитых брендов, как Dolce & Gabbana, Zara, Banana Republic, Dior и Calvin Klein. Сейчас ему 40 лет.

Том Круз

CHRIS DELMAS / AFP / East News

Актер известен всему миру по фильмам «Человек дождя», «Миссия невыполнима», «С широко закрытыми глазами», «Ванильное небо». Практически в каждом своем фильме Том Круз старается выполнять опасные трюки самостоятельно, а ведь ему уже 60 лет.

Брендан Фрейзер

Allison Dinner / Invision / East News

Брендан хорошо знаком зрителям по роли Рика О’Коннелла в фантастической трилогии «Мумия», а также по фильмам «Джордж из джунглей» и «Ослепленный желаниями». В конце года актеру исполнится 55 лет.