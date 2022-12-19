17 знаменитых мужчин, которые на красной дорожке и за ее пределами выглядят будто два разных человека
Голливудские красавцы чуть ли не ежедневно покоряют сердца миллионов своими харизматичными образами с разных мероприятий. И нам, зрителям, иногда кажется, что за пределами сцены и без софитов эти мужчины такие же идеальные. Поэтому, увидев звездного мачо в другом амплуа — в обычных джинсах и футболке, с нерасчесанными волосами и трехдневной щетиной, — мы можем его и не узнать вовсе. А ведь они такие же люди, как и мы, и вполне могут выглядеть так, как им нравится.
Джаред Лето
Кит Харингтон
Бенедикт Камбербэтч
Крис Пайн
Том Круз
Мэтт Деймон
Эдриен Броуди
Оуэн Уилсон
Итан Хоук
Майлз Теллер
Зак Эфрон
Эд Вествик
Ник Джонас
Пол Уэсли
Джереми Реннер
Рами Малек
Элайджа Вуд
А вам какой образ звезд больше нравится — формальный или повседневный?
Фото на превью MICHAEL TRAN / AFP / East News, LGjr-RG, PacificCoastNews / EAST NEWS
AdMe/Культура/17 знаменитых мужчин, которые на красной дорожке и за ее пределами выглядят будто два разных человека
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