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17 знаменитых мужчин, которые на красной дорожке и за ее пределами выглядят будто два разных человека

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Голливудские красавцы чуть ли не ежедневно покоряют сердца миллионов своими харизматичными образами с разных мероприятий. И нам, зрителям, иногда кажется, что за пределами сцены и без софитов эти мужчины такие же идеальные. Поэтому, увидев звездного мачо в другом амплуа — в обычных джинсах и футболке, с нерасчесанными волосами и трехдневной щетиной, — мы можем его и не узнать вовсе. А ведь они такие же люди, как и мы, и вполне могут выглядеть так, как им нравится.

Джаред Лето

MICHAEL TRAN / AFP / East News, LGjr-RG, PacificCoastNews / EAST NEWS

Кит Харингтон

AA / ABACA / Abaca / East News, LGjr-RG, PacificCoastNews / EAST NEWS

Бенедикт Камбербэтч

VALERIE MACON / AFP / East News, RS Fotos/The Grosby Group / Grosby Group / East News

Крис Пайн

Chris Pizzello / Invision / East News, Everett Collection / East News

Том Круз

JUSTIN TALLIS / AFP / East News, Young Ho / Sipa USA / East News

Мэтт Деймон

Invision / Invision / East News, Moritz Thibaud / ABACA / Abaca / East News

Эдриен Броуди

Invision / Invision / East News, White Label / East News

Оуэн Уилсон

AP / Associated Press / East News, Cyril Pecquenard / KCS / East News

Итан Хоук

Martin Tijana / CP / ABACA / Abaca / East News, Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Майлз Теллер

Invision / Invision / East News, Cal Sport Media / Sipa USA / East News

Зак Эфрон

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Эд Вествик

AP / Associated Press / East News, Steve Ross / Capital Pictures / EAST NEWS

© AP / Associated Press / East News
© Steve Ross / Capital Pictures / East News

Ник Джонас

DN Photography / ABACA / Abaca / East News, Raoul Gatchalian / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Пол Уэсли

Admedia, Inc / Sipa USA / East News, ABACA / Abaca / East News

Джереми Реннер

Sipa USA / Sipa USA / East News, BG017 / Bauer Griffin / East News

Рами Малек

SEBASTIEN BOZON / AFP / East News, MART / KCS / East News

Элайджа Вуд

imageSPACE / Sipa USA / East News, C3396 / DPA / East News

А вам какой образ звезд больше нравится — формальный или повседневный?

Фото на превью MICHAEL TRAN / AFP / East News, LGjr-RG, PacificCoastNews / EAST NEWS
14--
AdMe/Культура/17 знаменитых мужчин, которые на красной дорожке и за ее пределами выглядят будто два разных человека
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