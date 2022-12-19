17 знаменитых мужчин, которые на красной дорожке и за ее пределами выглядят будто два разных человека

Голливудские красавцы чуть ли не ежедневно покоряют сердца миллионов своими харизматичными образами с разных мероприятий. И нам, зрителям, иногда кажется, что за пределами сцены и без софитов эти мужчины такие же идеальные. Поэтому, увидев звездного мачо в другом амплуа — в обычных джинсах и футболке, с нерасчесанными волосами и трехдневной щетиной, — мы можем его и не узнать вовсе. А ведь они такие же люди, как и мы, и вполне могут выглядеть так, как им нравится.