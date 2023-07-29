20+ правил этикета Викторианской эпохи, о которых мы и не догадывались
В Викторианскую эпоху необходимо было соблюдать множество правил этикета лишь для того, чтобы обозначить свой статус среди культурной элиты. Этих норм и требований было так много, что выходили целые книги, разъясняющие тонкости этикета для мужчин и женщин. Вот, например, что разрешалось и не разрешалось делать представителям высших слоев общества.
Общение
- Если джентльмен видел из окна даму на улице, он не должен был ей кланяться, хотя он мог сделать это едва заметно, если женщина его сама замечала. В целом же этого жеста мужчинам следовало избегать, так как, если бы это увидели другие, они могли бы придать поклону чрезмерное значение и пустили бы неприятные сплетни.
- Представителям высших слоев общества при разговоре следовало всячески избегать употребления пословиц или использования каламбуров. Дамам советовалось не вступать в долгие споры, а также говорить о религии и перебивать говорящего. При этом женщинам следовало быть в курсе текущих событий.
- На письма следовало отвечать незамедлительно, используя для этого соответствующую бумагу. Если адресат являлся близким другом, приемлемо было использовать тонкую бумагу для заметок. Но деловые письма писали на обычной бумаге. В приветствиях следовало отразить свои отношения к получателю, например: «дорогая мадам», «искренне ваш».
- Если на улице мужчина, едущий верхом на лошади, встречал идущую пешком даму, ему следовало сначала спешиться и лишь потом начинать с ней разговор. Считалось невежливым заставлять женщину смотреть снизу вверх во время беседы с всадником.
- Если прямо сейчас перенестись в Викторианскую эпоху и оказаться на людной улице, вы удивитесь тому, насколько это тихое место. В то время считалось грубым говорить громко или каким-то иным образом, привлекающим внимание окружающих. Поэтому все разговоры были относительно тихими.
Поведение на балу и в гостях
- В некоторых странах Азии громкая и продолжительная отрыжка после еды считалась и до сих пор считается высшей формой комплимента тому, кто готовил еду. А в Викторианскую эпоху окружающие оказались бы в шоке, если бы услышали чью-то отрыжку. Для этого человека его поступок означал бы социальную гибель.
- Строгий светский этикет предписывал дамам надевать на бал светлое платье с декольте, открывающее плечи и руки, а также очень длинные перчатки и легкие туфли-лодочки. В руках обязательно должен был находиться веер из слоновой кости или перламутра.
- При этом женщину всегда кто-то сопровождал, и обычно это была ее мать. Она следила за тем, чтобы дочь соблюдала все установленные правила поведения.
- Мужчина мог танцевать только один раз с одной и той же женщиной, и, если дама отказалась от танца, он не должен был настаивать.
- Также джентльмену не следовало приглашать даму на танец, если он до этого с ней не познакомился. Знакомство можно было организовать через церемониймейстера, хозяйку дома или члена ее семьи.
- Еще джентльменам рекомендовалось не посещать бал, если он не умеет танцевать.
- Танцевать с дамой следовало осторожно, чтобы не повредить платье спутницы: тогда тонкие юбки легко рвались. При этом мужчина должен был сопровождать свою последнюю партнершу по танцу к ужину, затем прислуживать ей и после этого снова проводить ее обратно в бальный зал.
- Представителям высших слоев общества воспрещалось говорить высоким и пронзительным или же гнусавым тоном. Умеренность тона считалась вежливой, а резкий и громкий голос считался вульгарным. В то же время люди, которые говорили слишком тихо, считались «неприятными».
- Покидать бал нужно было как можно тише и незаметнее. Если же уходящий встречал на пути хозяйку бала, он должен был тихонько попрощаться с ней, но специально ее искать запрещалось.
Ухаживание и брак
- Во время романтической прогулки мужчина имел право предложить руку девушке только в том случае, если дорога была неровной. Это было единственное прикосновение, допустимое между мужчиной и женщиной, которые не помолвлены друг с другом.
- Даме из высших слоев общества не разрешалось принимать щедрые или дорогие подарки от мужчины, который не состоял с ней в родственных связях или не был с ней помолвлен. По словам одного из экспертов по этикету 1870–1890-х годов, профессора Томаса Э. Хилла, было всего 4 предмета, которые женщина могла принять от джентльмена, сохраняя при этом приличия: кондитерские изделия, цветы, книги и ноты.
- В то же время и мужчинам запрещалось дарить даме дорогие подарки, если она не была их невестой или родственницей. Так, этикет требовал, чтобы джентльмен дарил цветы, фрукты или конфеты. Эти дары были скоропортящимися и поэтому не накладывали никаких обязательств на даму, получавшую их.
- Человек с ярко-рыжими волосами и румяным цветом лица должен был жениться только на том, у кого были угольно-черные волосы. А худому человеку с выдающимся римским носом следовало выйти замуж за того, кто обладал округлыми чертами лица. Предполагалось, что эти противоположности дополняли друг друга.
- После полудня праздновать свадьбу было запрещено. Правда, ближе к концу XIX века ситуация немного изменилась и свадьбы разрешили проводить до... 15:00.
Одежда
- Когда женщины ступали на тротуар, они могли поднять подол своего платья только одной рукой. Поднимать платье с обеих сторон считалось неприличным.
- Одежду нужно было выбирать в соответствии с временем суток. Утреннее платье, надетое вечером, выглядело вульгарно. В трауре предпочтительно было носить черный и алый или черный и фиолетовый цвета.
- На улице нельзя было показываться без перчаток. При этом камвольные или хлопчатобумажные перчатки выглядели вульгарно. Следовало носить только аксессуар, пошитый из козьей шкуры или из овчины.
- Мужчины, которые носили перчатки, должны были снимать их стоя и лишь потом садиться за стол. А вот женщины снимали перчатки уже тогда, когда садились.
Другие правила и нормы поведения
- Во время путешествия на поезде людям со слабым зрением следовало избегать чтения, а те, у кого слабые легкие, должны были избегать разговоров.
- Книги не разрешалось ни брать у кого-либо, ни одалживать свои. Но если все-таки человеку дали почитать книгу, при возврате он обязан был приложить благодарственное письмо.
Дух Викторианской эпохи очаровывает многих. Этот период в истории Великобритании был одновременно и романтичным, и мистическим. При этом наука и техника развивались настолько бурно, что казалось, будто мир меняется каждый день. Вот 17 вещей из Викторианской эпохи — времени, когда прелестное и безобразное шли рука об руку.
Фото на превью Stephen and Helen Jones / Flickr, CC BY-SA 2.0
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