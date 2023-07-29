20+ правил этикета Викторианской эпохи, о которых мы и не догадывались

В Викторианскую эпоху необходимо было соблюдать множество правил этикета лишь для того, чтобы обозначить свой статус среди культурной элиты. Этих норм и требований было так много, что выходили целые книги, разъясняющие тонкости этикета для мужчин и женщин. Вот, например, что разрешалось и не разрешалось делать представителям высших слоев общества.

Общение

Если джентльмен видел из окна даму на улице, он не должен был ей кланяться, хотя он мог сделать это едва заметно, если женщина его сама замечала. В целом же этого жеста мужчинам следовало избегать, так как, если бы это увидели другие, они могли бы придать поклону чрезмерное значение и пустили бы неприятные сплетни.

Представителям высших слоев общества при разговоре следовало всячески избегать употребления пословиц или использования каламбуров. Дамам советовалось не вступать в долгие споры, а также говорить о религии и перебивать говорящего. При этом женщинам следовало быть в курсе текущих событий.

На письма следовало отвечать незамедлительно, используя для этого соответствующую бумагу. Если адресат являлся близким другом, приемлемо было использовать тонкую бумагу для заметок. Но деловые письма писали на обычной бумаге. В приветствиях следовало отразить свои отношения к получателю, например: «дорогая мадам», «искренне ваш».

Если на улице мужчина, едущий верхом на лошади, встречал идущую пешком даму, ему следовало сначала спешиться и лишь потом начинать с ней разговор. Считалось невежливым заставлять женщину смотреть снизу вверх во время беседы с всадником.

Если прямо сейчас перенестись в Викторианскую эпоху и оказаться на людной улице, вы удивитесь тому, насколько это тихое место. В то время считалось грубым говорить громко или каким-то иным образом, привлекающим внимание окружающих. Поэтому все разговоры были относительно тихими.

Поведение на балу и в гостях

В некоторых странах Азии громкая и продолжительная отрыжка после еды считалась и до сих пор считается высшей формой комплимента тому, кто готовил еду. А в Викторианскую эпоху окружающие оказались бы в шоке, если бы услышали чью-то отрыжку. Для этого человека его поступок означал бы социальную гибель.

Строгий светский этикет предписывал дамам надевать на бал светлое платье с декольте, открывающее плечи и руки, а также очень длинные перчатки и легкие туфли-лодочки. В руках обязательно должен был находиться веер из слоновой кости или перламутра.

При этом женщину всегда кто-то сопровождал, и обычно это была ее мать. Она следила за тем, чтобы дочь соблюдала все установленные правила поведения.

Мужчина мог танцевать только один раз с одной и той же женщиной, и, если дама отказалась от танца, он не должен был настаивать.

Также джентльмену не следовало приглашать даму на танец, если он до этого с ней не познакомился. Знакомство можно было организовать через церемониймейстера, хозяйку дома или члена ее семьи.

Еще джентльменам рекомендовалось не посещать бал, если он не умеет танцевать.

Танцевать с дамой следовало осторожно, чтобы не повредить платье спутницы: тогда тонкие юбки легко рвались. При этом мужчина должен был сопровождать свою последнюю партнершу по танцу к ужину, затем прислуживать ей и после этого снова проводить ее обратно в бальный зал.

Представителям высших слоев общества воспрещалось говорить высоким и пронзительным или же гнусавым тоном. Умеренность тона считалась вежливой, а резкий и громкий голос считался вульгарным. В то же время люди, которые говорили слишком тихо, считались «неприятными».

Покидать бал нужно было как можно тише и незаметнее. Если же уходящий встречал на пути хозяйку бала, он должен был тихонько попрощаться с ней, но специально ее искать запрещалось.

Ухаживание и брак

Во время романтической прогулки мужчина имел право предложить руку девушке только в том случае, если дорога была неровной. Это было единственное прикосновение, допустимое между мужчиной и женщиной, которые не помолвлены друг с другом.

Даме из высших слоев общества не разрешалось принимать щедрые или дорогие подарки от мужчины, который не состоял с ней в родственных связях или не был с ней помолвлен. По словам одного из экспертов по этикету 1870–1890-х годов, профессора Томаса Э. Хилла, было всего 4 предмета, которые женщина могла принять от джентльмена, сохраняя при этом приличия: кондитерские изделия, цветы, книги и ноты.

В то же время и мужчинам запрещалось дарить даме дорогие подарки, если она не была их невестой или родственницей. Так, этикет требовал, чтобы джентльмен дарил цветы, фрукты или конфеты. Эти дары были скоропортящимися и поэтому не накладывали никаких обязательств на даму, получавшую их.

Человек с ярко-рыжими волосами и румяным цветом лица должен был жениться только на том, у кого были угольно-черные волосы. А худому человеку с выдающимся римским носом следовало выйти замуж за того, кто обладал округлыми чертами лица. Предполагалось, что эти противоположности дополняли друг друга.

После полудня праздновать свадьбу было запрещено. Правда, ближе к концу XIX века ситуация немного изменилась и свадьбы разрешили проводить до... 15:00.

Одежда

Когда женщины ступали на тротуар, они могли поднять подол своего платья только одной рукой. Поднимать платье с обеих сторон считалось неприличным.

Одежду нужно было выбирать в соответствии с временем суток. Утреннее платье, надетое вечером, выглядело вульгарно. В трауре предпочтительно было носить черный и алый или черный и фиолетовый цвета.

На улице нельзя было показываться без перчаток. При этом камвольные или хлопчатобумажные перчатки выглядели вульгарно. Следовало носить только аксессуар, пошитый из козьей шкуры или из овчины.

Мужчины, которые носили перчатки, должны были снимать их стоя и лишь потом садиться за стол. А вот женщины снимали перчатки уже тогда, когда садились.

Другие правила и нормы поведения

Во время путешествия на поезде людям со слабым зрением следовало избегать чтения, а те, у кого слабые легкие, должны были избегать разговоров.

Книги не разрешалось ни брать у кого-либо, ни одалживать свои. Но если все-таки человеку дали почитать книгу, при возврате он обязан был приложить благодарственное письмо.