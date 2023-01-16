20+ роскошных платьев с конкурса «Мисс Вселенная», который стал ярчайшим событием начала 2023 года

В минувшие выходные в Новом Орлеане состоялся один из самых престижных конкурсов красоты, в котором приняли участие девушки из 84 стран мира. Мы решили выбрать 20 ярчайших нарядов, в которых конкурсантки вышли на сцену, чтобы побороться за корону победительницы. А в конце мы обязательно расскажем, кто же из участниц получил заветный титул «Мисс Вселенная».