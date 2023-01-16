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20+ роскошных платьев с конкурса «Мисс Вселенная», который стал ярчайшим событием начала 2023 года

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В минувшие выходные в Новом Орлеане состоялся один из самых престижных конкурсов красоты, в котором приняли участие девушки из 84 стран мира. Мы решили выбрать 20 ярчайших нарядов, в которых конкурсантки вышли на сцену, чтобы побороться за корону победительницы. А в конце мы обязательно расскажем, кто же из участниц получил заветный титул «Мисс Вселенная».

1. Аргентина

Gerald Herbert/Associated Press/East News

2. Австралия

Gerald Herbert/Associated Press/East News

3. Болгария

Gerald Herbert/Associated Press/East News

4. Финляндия

Gerald Herbert/Associated Press/East News

5. Германия

Gerald Herbert/Associated Press/East News

6. Великобритания

Gerald Herbert/Associated Press/East News

7. Италия

Gerald Herbert/Associated Press/East News

8. Греция

Gerald Herbert/Associated Press/East News

9. Корея

Gerald Herbert/Associated Press/East News

10. Намибия

Gerald Herbert/Associated Press/East News

11. Нидерланды

Gerald Herbert/Associated Press/East News

12. Норвегия

Gerald Herbert/Associated Press/East News

13. Перу

Gerald Herbert/Associated Press/East News

14. Филиппины

Gerald Herbert/Associated Press/East News

15. Таиланд

Gerald Herbert/Associated Press/East News

16. Турция

Gerald Herbert/Associated Press/East News

17. Уругвай

Gerald Herbert/Associated Press/East News

18. Венесуэла

Gerald Herbert/Associated Press/East News

19. Вьетнам

Gerald Herbert/Associated Press/East News

20. Испания

Gerald Herbert/Associated Press/East News

21. Р’Бонни Габриэль из США стала победительницей 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная»

Gerald Herbert/Associated Press/East News, Gerald Herbert/Associated Press/East News

Платье какой участницы вам приглянулось больше всего?

Фото на превью Gerald Herbert/Associated Press/East News, Gerald Herbert/Associated Press/East News, Gerald Herbert/Associated Press/East News
29112
AdMe/Культура/20+ роскошных платьев с конкурса «Мисс Вселенная», который стал ярчайшим событием начала 2023 года
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