20+ роскошных платьев с конкурса «Мисс Вселенная», который стал ярчайшим событием начала 2023 года
В минувшие выходные в Новом Орлеане состоялся один из самых престижных конкурсов красоты, в котором приняли участие девушки из 84 стран мира. Мы решили выбрать 20 ярчайших нарядов, в которых конкурсантки вышли на сцену, чтобы побороться за корону победительницы. А в конце мы обязательно расскажем, кто же из участниц получил заветный титул «Мисс Вселенная».
1. Аргентина
2. Австралия
3. Болгария
4. Финляндия
5. Германия
6. Великобритания
7. Италия
8. Греция
9. Корея
10. Намибия
11. Нидерланды
12. Норвегия
13. Перу
14. Филиппины
15. Таиланд
16. Турция
17. Уругвай
18. Венесуэла
19. Вьетнам
20. Испания
21. Р’Бонни Габриэль из США стала победительницей 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная»
Платье какой участницы вам приглянулось больше всего?
Фото на превью Gerald Herbert/Associated Press/East News, Gerald Herbert/Associated Press/East News, Gerald Herbert/Associated Press/East News
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