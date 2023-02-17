7 очень простых лайфхаков, благодаря которым звезды сияют ярче солнца на небе

Совершенно не обязательно тратить целое состояние для того, чтобы добиться безупречного внешнего вида и идеальной кожи. Многие знаменитости не покупают дорогие средства для ухода, а используют проверенные годами способы. Хотя некоторые из этих советов могут подойти не всем, голливудские красавицы считают, что их стоит опробовать.

1. Блейк Лайвли

Invision / Invision / East News

Звезда «Сплетницы» всегда появляется на красной дорожке с шикарными золотистыми локонами. Секрет здоровья волос актрисы каждый сможет найти у себя в холодильнике. Оказывается, в качестве маски для волос Лайвли использует майонез. «Моя мама рассказала мне об этой хитрости. Она обычно намазывала кончики волос маслом или майонезом перед тем, как принять душ. Шампунем она мыла только кожу головы», — рассказала актриса.

2. Марго Робби

RB / Associated Press / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Актриса «Хищных птиц: Потрясающая история Харли Квинн» пользуется обычной зубной щеткой, чтобы распределить тональный крем. «Я растушевываю тональную основу на линии роста волос с помощью кисточки для бровей или зубной щетки. У меня светлые волосы и загорелая кожа, и, если я не растушую тональник, он выглядит отвратительно», — поделилась она.

3. Хлоя Грейс Морец

Vianney Le Caer / Invision / East News

Оливковое масло обладает множеством полезных свойств: оно борется с бактериями и обеспечивает глубокое увлажнение кожи. Хлоя Грейс Морец знает об этом не понаслышке. «В детстве у меня была тяжелая форма акне. Я пробовала поменять диету и косметические средства. Проблемы продолжались долго, было эмоционально тяжело. Сейчас я умываю лицо оливковым маслом. Клянусь, благодаря этому моя кожа стала намного чище», — поделилась она.

4. Снуки

В качестве натуральных отшелушивающих средств можно использовать многие продукты, например овсянку или пищевую соду. Но Снуки нашла самый необычный способ сохранить кожу гладкой. Хотя наполнитель для кошачьего туалета не самый безопасный для кожи скраб, Снуки считает этот вариант самым доступным. «Я постоянно ищу что-то в интернете. Не люблю тратить много денег на спа-процедуры, поэтому решила поискать другие способы отшелушить кожу, и мне попалась статья, в которой говорилось про наполнитель для кошачьего туалета», — поделилась она.

5. Лиза Ринна

Jordan Strauss / Invision / East News , MART / KCS / East News

Звезда «Мелроуз Плейс» всегда очаровывала поклонников пухлыми губами, и она решила поделиться секретом красоты со своими поклонниками. «Маленький трюк: я наношу на губы корицу, и они становятся пухлее», — рассказала актриса.

6. Миранда Керр

0000554 / Reporter / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Щипцы для завивки могут повредить ресницы, если ими неправильно пользоваться. Миранда Керр не готова жертвовать своими длинными ресницами и рассказала о более безопасном способе добиться эффектного взгляда. «Если у вас нет щипцов, ресницы можно завить ложкой», — поделилась модель.

7. Дженнифер Энистон

Invision / Invision / East News

Умываться ледяной водой полезно для кожи. Эта процедура снижает выработку себума и предотвращает появление прыщей. «Просто возьмите миску с ледяной водой и ополосните лицо 25 раз. Этот трюк использовала еще Джоан Кроуфорд. Он пробуждает вашу кожу», — поделилась Энистон.

Фото на превью Jordan Strauss / Invision / East News