15 человек, над которыми природа поколдовала с особым вдохновением
Фотоподборки
3 часа назад
Иногда природа решает отдохнуть от шаблонов и создает нечто уникальное. Герои нашей статьи обладают ну очень необычными особенностями внешности — они словно сошли со страниц фантастического романа. А мы просто молча любуемся ими и удивляемся.
«У моего сына есть странный узор на коже. Он появляется каждый раз после загара»
«Я очень даже доволен тем, как витилиго отразилось на моей внешности»
«У меня вокруг зрачков кольца»
«Племянница сделала эту куклу для моей дочери с витилиго»
«Ушиб на веке выглядит так, словно я нарисовала стрелку подводкой»
«Мой сын родился без одного ногтя на пальчике»
«Мои глаза выглядят совершенно по-разному»
«У меня на пальце вырос двойной ноготь после того, как я случайно уколол его иглой»
«Старый шрам на моей руке отталкивает всю пыль»
Да не шрам отталкивает пыль, а отсутствие волос на нём. Грязь застревает в волосне, на шраме волосы не растут, вот и пыль не задерживается.
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«У меня на лбу вырос длинный волос»
«У моих бабушки, тети и дочери одинаково необычные большие пальцы»
«У меня витилиго с 2018 года»
«У меня на глазу кудрявые ресницы. Чем я их уже только не выпрямляла!»
«За годы ходьбы мизинец вывернулся вбок»
Чувак, это из-за неудобной обуви. И ногти вросшие, то бишь обувь ещё и узкая.
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«У меня на безымянных пальцах обеих рук нет суставных линий»
Фото на превью Nebulous2024 / Reddit
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