15 человек, над которыми природа поколдовала с особым вдохновением

Фотоподборки
3 часа назад

Иногда природа решает отдохнуть от шаблонов и создает нечто уникальное. Герои нашей статьи обладают ну очень необычными особенностями внешности — они словно сошли со страниц фантастического романа. А мы просто молча любуемся ими и удивляемся.

«У моего сына есть странный узор на коже. Он появляется каждый раз после загара»

«Я очень даже доволен тем, как витилиго отразилось на моей внешности»

Cookie
3 часа назад

Какое витилиго? Галстук с рубашкой мне весь обзор перекрыли.

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«У меня вокруг зрачков кольца»

«Племянница сделала эту куклу для моей дочери с витилиго»

«Ушиб на веке выглядит так, словно я нарисовала стрелку подводкой»

«Мой сын родился без одного ногтя на пальчике»

«Мои глаза выглядят совершенно по-разному»

«У меня на пальце вырос двойной ноготь после того, как я случайно уколол его иглой»

«Старый шрам на моей руке отталкивает всю пыль»

Mila Tarot
2 часа назад

Да не шрам отталкивает пыль, а отсутствие волос на нём. Грязь застревает в волосне, на шраме волосы не растут, вот и пыль не задерживается.

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«У меня на лбу вырос длинный волос»

«У моих бабушки, тети и дочери одинаково необычные большие пальцы»

«У меня витилиго с 2018 года»

«У меня на глазу кудрявые ресницы. Чем я их уже только не выпрямляла!»

«За годы ходьбы мизинец вывернулся вбок»

Mila Tarot
1 час назад

Чувак, это из-за неудобной обуви. И ногти вросшие, то бишь обувь ещё и узкая.

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«У меня на безымянных пальцах обеих рук нет суставных линий»

Фото на превью Nebulous2024 / Reddit

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