15+ фотографий, доказывающих, что природа — лучший художник

Класс! Когда я была подростком - в нашей группе в техникуме была дурацкая привычка здороваться поцелуем в губы (в группе только девочки были). И вот однажды я шарахнула статикой одногруппницу в губы, при чем со вспышкой и слышимым треском, слышали все кто стоял рядом)) было забавно, почувствовала себя реально ведьмой)))