15+ фотографий, доказывающих, что природа — лучший художник
Порой такой знакомый и привычный окружающий мир может вдруг поразить своим великолепием, показав что-то с новой стороны. Небо может очаровать видом облаков на закате, росинки на траве — заворожить своими переливами, а лунная дорожка на темных волнах — заставить затаить дыхание от восхищения. Героям нашей подборки удалось запечатлеть похожие моменты, которые напоминают, насколько чудесным и ярким может быть все вокруг.
«Это два реальных озера в Австралии. А букашка на пляже посередине — это я»
Хочу! Хочу побывать в каждом прекрасном уголке планеты, прикоснуться к каждому камню, хранящему истории поколений! Эх... почему жизнь такая короткая? :(
«Снимал закат с Сиэтле в течение двух часов»
«Одно и то же место, снятое в разные времена года»
Черепаха, плавающая в кристально чистом озере
«Статическое электричество между двух пальцев»
Класс! Когда я была подростком - в нашей группе в техникуме была дурацкая привычка здороваться поцелуем в губы (в группе только девочки были). И вот однажды я шарахнула статикой одногруппницу в губы, при чем со вспышкой и слышимым треском, слышали все кто стоял рядом)) было забавно, почувствовала себя реально ведьмой)))
«Гроза в Техасе»
«Мне посчастливилось снять самолет, пролетающий на фоне луны»
«Замок в Эдинбурге, окруженный туманом»
«Просто провел пальцами по мокрой крыше машины»
- Я бы повесил эту фотку себе на стену. © lord_fairfax / Reddit
«Фото одного и того же острова в осенних красках и под снежным покровом»
«Фото моего обручального кольца, вращающегося на столе»
«Моя лодка среди моря медуз»
О, мы так na каяках плавали в море медуз. Красиво, но не комфортно и страшновато
«Птица клюет луну»
«Закат на фоне электросетей»
Вот это прямо вау! Как будто обложка научно-фантастического журнала из 80-х.
«Так выглядит красный сладкий перец изнутри»
«Так выглядят глаза паука-скакуна вблизи»
одно название "паук-скакун" заставляет меня съеживаться от ужаса )))))
Долистали подборку до конца и хочется еще? Нам всегда есть, что показать: