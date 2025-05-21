15+ фотографий, доказывающих, что природа — лучший художник

Фотоподборки
1 час назад

Порой такой знакомый и привычный окружающий мир может вдруг поразить своим великолепием, показав что-то с новой стороны. Небо может очаровать видом облаков на закате, росинки на траве — заворожить своими переливами, а лунная дорожка на темных волнах — заставить затаить дыхание от восхищения. Героям нашей подборки удалось запечатлеть похожие моменты, которые напоминают, насколько чудесным и ярким может быть все вокруг.

«Это два реальных озера в Австралии. А букашка на пляже посередине — это я»

Pantika
24 минуты назад

Хочу! Хочу побывать в каждом прекрасном уголке планеты, прикоснуться к каждому камню, хранящему истории поколений! Эх... почему жизнь такая короткая? :(

-
-
Ответить

«Снимал закат с Сиэтле в течение двух часов»

«Одно и то же место, снятое в разные времена года»

Черепаха, плавающая в кристально чистом озере

«Статическое электричество между двух пальцев»

Pantika
21 минута назад

Класс! Когда я была подростком - в нашей группе в техникуме была дурацкая привычка здороваться поцелуем в губы (в группе только девочки были). И вот однажды я шарахнула статикой одногруппницу в губы, при чем со вспышкой и слышимым треском, слышали все кто стоял рядом)) было забавно, почувствовала себя реально ведьмой)))

-
-
Ответить

«Гроза в Техасе»

«Мне посчастливилось снять самолет, пролетающий на фоне луны»

«Замок в Эдинбурге, окруженный туманом»

«Просто провел пальцами по мокрой крыше машины»

«Фото одного и того же острова в осенних красках и под снежным покровом»

«Фото моего обручального кольца, вращающегося на столе»

«Моя лодка среди моря медуз»

«Птица клюет луну»

«Закат на фоне электросетей»

Tvergirl2001
17 часов назад

Вот это прямо вау! Как будто обложка научно-фантастического журнала из 80-х.

-
-
Ответить

«Так выглядит красный сладкий перец изнутри»

«Так выглядят глаза паука-скакуна вблизи»

Pantika
19 минут назад

одно название "паук-скакун" заставляет меня съеживаться от ужаса )))))

-
-
Ответить
Фото на превью rapgraves / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее