20+ снимков, доказывающих, что у природы тоже есть чувство юмора

Фотоподборки
32 минуты назад

Эти кадры выглядят не как случайные аномалии, а как тщательно спланированные розыгрыши. То ли для того, чтобы мы не забывали — мир не обязан быть серьезным, то ли просто потому, что у вселенной отличное чувство юмора!

«Попался странный помидор»

«Сегодня я видел радужное облако»

«Одна из наших кур снесла самое маленькое яйцо, которое я когда-либо видел»

«На этой фотографии моя собака будто сошла с картины, написанной маслом»

«Этот пейзаж вызывает у меня ассоциации с Windows XP»

«Год назад я заметила у себя единственную белую ресничку. А теперь их около 20%»

«Заброшенную парковку захватили маки»

«Раз в сутки солнце создает проекцию города через отверстие в моих жалюзи»

«Нашла гигантскую клубничину»

O_о
21 минута назад

Откуда у вас диатез? - Не знаю, съела-то всего одну ягодку

-
-
Ответить

«Морковка, которую мой брат порезал на ужин»

  • Она бы понравилась бабулям, которые любят украшать дом кружевными вязаными салфеточками. © DankStew / Reddit

«Улитка в моем саду оставляет за собой пунктирную линию»

«У моего парня очень странно растут волосы»

«Нашел камень, похожий на мясо»

«Четырехцветная травинка»

«Скукоженное яйцо»

«Нашел пчелиный улей под фиговым деревом в нашем саду»

«В дождливые дни мое дерево пускает пузыри»

ucTepu4ka
22 часа назад

Дерево может «пускать пузыри» из-за выделения клея (камедетечения) или смолы. Пузыри камедетечения – реакция н а повреждения или болезни дерева, когда н а коре появляются наросты, похожие н а клей. Смола выделяется при повреждениях или естественном процессе сушки древесины.

-
-
Ответить

«Нашел гигантский лимон, но внутри он куда скромнее»

«Этот папоротник воскрес после вечернего полива»

«Ехал вечером и увидел вот такой закат»

«Такую ягоду нашел мой муж. Остальные ежевичины в контейнере вполне обычного размера»

Фото на превью Amberinnaa / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее