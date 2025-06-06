20+ снимков, доказывающих, что у природы тоже есть чувство юмора
Фотоподборки
32 минуты назад
Эти кадры выглядят не как случайные аномалии, а как тщательно спланированные розыгрыши. То ли для того, чтобы мы не забывали — мир не обязан быть серьезным, то ли просто потому, что у вселенной отличное чувство юмора!
«Попался странный помидор»
- Да у него губы круче, чем мои! © zirellia / Reddit
«Сегодня я видел радужное облако»
«Одна из наших кур снесла самое маленькое яйцо, которое я когда-либо видел»
«На этой фотографии моя собака будто сошла с картины, написанной маслом»
«Этот пейзаж вызывает у меня ассоциации с Windows XP»
«Год назад я заметила у себя единственную белую ресничку. А теперь их около 20%»
- Просто в твоем теле заканчиваются чернила. © dankban / Reddit
«Заброшенную парковку захватили маки»
Классно, но это не классические маки, а Эшшольция!) (семейство маковых)
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«Раз в сутки солнце создает проекцию города через отверстие в моих жалюзи»
- Что это за колдовство? © WaterDragoonofFK / Reddit
«Нашла гигантскую клубничину»
«Морковка, которую мой брат порезал на ужин»
- Она бы понравилась бабулям, которые любят украшать дом кружевными вязаными салфеточками. © DankStew / Reddit
«Улитка в моем саду оставляет за собой пунктирную линию»
«У моего парня очень странно растут волосы»
- Выглядит так, будто его нарисовали нейросети. © bapesuper4 / Reddit
- Я парикмахер уже 10 лет. Никогда такого не видел. © calgeorge / Reddit
«Нашел камень, похожий на мясо»
«Четырехцветная травинка»
«Скукоженное яйцо»
- Так бывает из-за дефицита кальция. © Esc777 / Reddit
«Нашел пчелиный улей под фиговым деревом в нашем саду»
«В дождливые дни мое дерево пускает пузыри»
Дерево может «пускать пузыри» из-за выделения клея (камедетечения) или смолы. Пузыри камедетечения – реакция н а повреждения или болезни дерева, когда н а коре появляются наросты, похожие н а клей. Смола выделяется при повреждениях или естественном процессе сушки древесины.
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«Нашел гигантский лимон, но внутри он куда скромнее»
«Этот папоротник воскрес после вечернего полива»
«Ехал вечером и увидел вот такой закат»
«Такую ягоду нашел мой муж. Остальные ежевичины в контейнере вполне обычного размера»
А вот и еще несколько подборок с природными художествами:
Фото на превью Amberinnaa / Reddit
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