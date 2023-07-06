8 бьюти-правил итальянок, которые стоит списать, как домашку, и выучить назубок
Итальянки внимательно относятся не только к выбору одежды, но и к уходу за собой. И хотя некоторые из их бьюти-фишек кажутся довольно необычными, оказывается, что именно они создают тот самый итальянский шик.
1. Предпочитают округлую форму бровей
Многие женщины считают, что в бровях с резкими изгибами есть особый шарм. Итальянки же любят более округлые формы. Такие «юношеские» брови отлично освежают образ и делают его более естественным.
2. Не стесняются растрепанных причесок
Местные женщины думают, что лучше подчеркивать естественную структуру волос, чем скрывать ее. Они не боятся «лохматых» причесок и добавляют с их помощью непринужденности в образ. Некоторые и вовсе говорят, что достаточно расчесать волосы пальцами и уложить их, не глядя в зеркало.
3. Сочетают дымчатый макияж глаз с «голой» кожей
Характерная черта макияжа француженок — красная помада. Итальянки же любят делать акцент на глазах. Добиться узнаваемого томного образа в стиле Орнеллы Мути просто: нужно нанести темные тени в стиле «smoky eyes» и минимизировать остальной макияж.
4. Визуально удлиняют ногти с помощью лака
Итальянская техника маникюра помогает создать иллюзию удлиненного ногтя без наращивания или каких-либо сложных приемов. Для этого лак наносят на центр ногтя, оставляя немного места по бокам. Этот метод подходит тем, у кого от природы укороченное ногтевое ложе. Да и просто всем, кто хочет добавить элегантности в свой образ.
5. Обожают бронзер
И без того загорелую кожу итальянки подчеркивают бронзером. Порой он не только дополняет румяна на лице, но и заменяет их полностью. И конечно, можно добавить немного на нос, подбородок и лоб, чтобы придать лицу более сияющий вид.
6. Делают косметику из подручных ингредиентов
Использование продуктов питания в домашнем уходе — известная практика. Но состав некоторых итальянских масок бывает неожиданным. Так, многие женщины старшего поколения предлагают наносить на кожу пасту из нута и лимонного сока. Среди других популярных средств для кожи — маски из йогурта или клубники.
А знаменитая итальянка Софи Лорен советует класть под глаза перетертую мяту. Такой компресс помогает бороться с темными кругами под глазами и, возможно, для кого-то может стать альтернативой раскрученным патчам для глаз.
7. Не меняют любимый аромат духов
У итальянских женщин на полках не увидеть множество флаконов с духами. Обычно они подыскивают один аромат, который отражает индивидуальность, и придерживаются своего выбора годами. А порой и всю жизнь.
8. Осветляют волосы с помощью лимонного сока
Кажется, что один из самый простых способов освежить прическу — сделать легкое мелирование. Но итальянки не спешат идти к парикмахеру, ведь подобного эффекта можно добиться и самостоятельно. Нужно нанести лимонный сок на несколько прядей волос и отправиться загорать. После солнечных ванн они будут становиться более светлыми. Однако стоит использовать этот метод с осторожностью и не забывать, что длительное пребывание на солнце может повредить волосы.
Особый подход итальянок к красоте проявляется и при составлении гардероба. Ведь им удается совмещать в своем образе элегантность и непосредственность. Чего только стоят массивные аксессуары и сверкающие вещи, которые местные женщины носят не только на вечерние мероприятия, но и в рабочее время.