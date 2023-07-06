8 бьюти-правил итальянок, которые стоит списать, как домашку, и выучить назубок

Итальянки внимательно относятся не только к выбору одежды, но и к уходу за собой. И хотя некоторые из их бьюти-фишек кажутся довольно необычными, оказывается, что именно они создают тот самый итальянский шик.

1. Предпочитают округлую форму бровей

Многие женщины считают, что в бровях с резкими изгибами есть особый шарм. Итальянки же любят более округлые формы. Такие «юношеские» брови отлично освежают образ и делают его более естественным.





2. Не стесняются растрепанных причесок

Местные женщины думают, что лучше подчеркивать естественную структуру волос, чем скрывать ее. Они не боятся «лохматых» причесок и добавляют с их помощью непринужденности в образ. Некоторые и вовсе говорят, что достаточно расчесать волосы пальцами и уложить их, не глядя в зеркало.

3. Сочетают дымчатый макияж глаз с «голой» кожей

Характерная черта макияжа француженок — красная помада. Итальянки же любят делать акцент на глазах. Добиться узнаваемого томного образа в стиле Орнеллы Мути просто: нужно нанести темные тени в стиле «smoky eyes» и минимизировать остальной макияж.

4. Визуально удлиняют ногти с помощью лака

Итальянская техника маникюра помогает создать иллюзию удлиненного ногтя без наращивания или каких-либо сложных приемов. Для этого лак наносят на центр ногтя, оставляя немного места по бокам. Этот метод подходит тем, у кого от природы укороченное ногтевое ложе. Да и просто всем, кто хочет добавить элегантности в свой образ.

5. Обожают бронзер

И без того загорелую кожу итальянки подчеркивают бронзером. Порой он не только дополняет румяна на лице, но и заменяет их полностью. И конечно, можно добавить немного на нос, подбородок и лоб, чтобы придать лицу более сияющий вид.

6. Делают косметику из подручных ингредиентов

Использование продуктов питания в домашнем уходе — известная практика. Но состав некоторых итальянских масок бывает неожиданным. Так, многие женщины старшего поколения предлагают наносить на кожу пасту из нута и лимонного сока. Среди других популярных средств для кожи — маски из йогурта или клубники. А знаменитая итальянка Софи Лорен советует класть под глаза перетертую мяту. Такой компресс помогает бороться с темными кругами под глазами и, возможно, для кого-то может стать альтернативой раскрученным патчам для глаз.

7. Не меняют любимый аромат духов

У итальянских женщин на полках не увидеть множество флаконов с духами. Обычно они подыскивают один аромат, который отражает индивидуальность, и придерживаются своего выбора годами. А порой и всю жизнь.

8. Осветляют волосы с помощью лимонного сока

Кажется, что один из самый простых способов освежить прическу — сделать легкое мелирование. Но итальянки не спешат идти к парикмахеру, ведь подобного эффекта можно добиться и самостоятельно. Нужно нанести лимонный сок на несколько прядей волос и отправиться загорать. После солнечных ванн они будут становиться более светлыми. Однако стоит использовать этот метод с осторожностью и не забывать, что длительное пребывание на солнце может повредить волосы.