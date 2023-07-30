8 знаменитостей, которые зашифровали в своем образе такое послание, что мы просто аплодируем стоя

Иногда, чтобы поднять значимые вопросы или выразить собственные чувства, звезды зашифровывают тайные послания в своих образах на красных дорожках. Например, Райан Гослинг показал всему миру, как сильно любит свою жену. В этой статье мы собрали самые запоминающиеся случаи.

Райан Гослинг

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Трепетному отношению Райана к жене можно только позавидовать. На премьере фильма «Барби» в Лос-Анджелесе актер появился в розовом костюме и с очаровательной подвеской на шее в форме буквы «Е». Это первая буква имени его супруги Евы Мендес. Пользователи в интернете шутят о том, что Гослинг своими романтическими поступками устанавливает высокую планку для других мужчин.

Он устанавливает очуметь какие высокие стандарты для мужчин. © lacrimadelduce / Twitter

Эль Фаннинг

Jeffrey Mayer / Broad Image / East News , Jeffrey Mayer / Broad Image / East News

В 2019 году на премьере «Малефисенты» Эль блистала на красной дорожке в нежном мятно-зеленом платье, но главной изюминкой стал декор наряда. Алые капли на ее подоле — это прямая отсылка к принцессе Авроре из «Спящей красавицы», которая укололась веретеном и погрузилась в вечный сон. На руках актрисы также были нарисованы красные капли.



Ким Кардашьян

ANGELA WEISS / AFP / East News

Телесное платье Ким с множеством хрустальных каплей на Met Gala — отсылка к родным краям знаменитости. Ким родилась и выросла в Южной Калифорнии, и главной задумкой дизайнера этого наряда было создать образ калифорнийской девушки, выходящей из океана в Малибу на красную дорожку.

Приянка Чопра

Свадьба Приянки Чопры была полна романтичных и трогательных вещей. Актриса тщательно продумала каждую деталь в своем образе. На ее свадебном платье вручную были вышиты 8 слов, имеющих важное значение для жениха и невесты. Несколькими из этих слов оказались: «семья, надежда, сострадание и любовь». Также в наряд актрисы был вшит кусочек кружева свадебного платья свекрови, а в костюм жениха был добавлен маленький кусок ткани платья Чопры.

Летиша Райт

VALERIE MACON / AFP / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Наряд Летиши Райт вызвал настоящий ажиотаж на премьере ленты «Черная пантера: Ваканда навсегда». Звезда надела черным костюм, украшенный драгоценностями на плечах, повторив образ Чедвика Боузмана, тем самым почтив память своего друга и экранного брата. Боузман умер в августе 2020 года после четырех лет борьбы с тяжелой болезнью, что стало горькой утратой для актрисы.

Джейн Фонда

0000292 / Reporter / East News , Invision / Invision / East News

На премии «Оскар» в 2020 году звезда появилась в том же платье, что надевала на Каннский кинофестиваль в 2014 году. Этим поступком Джейн на собственном примере хотела показать, как можно бороться с изменениями климата планеты. Актриса подчеркнула, что больше не будет покупать новые наряды, внеся тем самым свой вклад в сохранение окружающей среды.



Зендея

Зендея на премьере фильма «Человек-паук: Вдали от дом» выглядела в черно-красном платье с пайетками просто потрясающе. Звезда рассказала, что ее образ был вдохновлен Человеком-пауком, которого играет ее возлюбленный Том Холланд.



Билли Лурд

VALERIE MACON / AFP / East News

На церемонии награждения Кэрри Фишер звездой на Аллее славы в Голливуде ее дочь Билли почтила память матери с помощью своего экстравагантного наряда. На платье девушки была изображена принцесса Лея из «Звездных войн» — культовая роль Фишер.

Каждая звезда тщательно подходит к выбору наряда на красную дорожку. В этой статье мы рассказали про 17 знаменитых женщин, которые примерили наряды с подиумов и перещеголяли моделей.

Фото на превью Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News