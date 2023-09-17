9 модных лайфхаков от жительниц Лондона, благодаря которым те сияют даже в непогоду

Лондон — одна из четырех столиц мировой моды и родина многих великих дизайнеров. Местные жительницы тоже демонстрируют безукоризненный городской стиль. В его основе всего несколько принципов, которые позволяют женщинам выглядеть на все сто, даже если на улице непогода.

1. Выбирают верхнюю одежду серого цвета

Классическая верхняя одежда не только не потеряла своей актуальности, но и стала горячим трендом среди жительниц Лондона. Местные модницы предпочитают модели серого цвета, а освежают лаконичный образ с помощью нестандартных сочетаний. Например, выбирают эффектную обувь.

2. Предпочитают темные джинсы

Хотя местные барышни, как и многие девушки во всем мире, с удовольствием носят светлые джинсы, в последнее время в их гардеробе превалирует темный деним. С их помощью британки добавляют в образ шика и элегантности. Кроме того, темные цвета всегда будут уместны в Лондоне, считают эксперты.

3. Носят мини-юбки из клетчатой ткани

Мини-юбки триумфально возвращаются в мир моды. И жительницы Лондона вовсю экспериментируют с вариациями фасонов, причем предпочитают юбки из клетчатой ткани. Это новый тренд Лондона. Символично, ведь мини-юбка была изобретена именно в Лондоне 1960-х годов и стала популярной благодаря британскому дизайнеру Мэри Куант.

4. Используют слинг-сумки и рюкзаки

Местные женщины любят держать руки свободными, поэтому обычную дамскую сумочку часто заменяют на рюкзак или на особенно актуальный вариант — слинг-сумку, которая носится через плечо. Такой аксессуар делает образ англичанок современным и свежим.

5. Любят вельветовые вещи

Одежду из вельветовой ткани все чаще можно увидеть на улицах Лондона. Поэтому, если хочется одеться в духе этого города, можно добавить вещи из данного материала в свой гардероб. Например, примерить вельветовый пиджак или заменить привычные джинсы на вельветовые брюки.

6. Избегают ношения спортивной обуви

Жительницы Лондона предпочитают носить классическую, а не спортивную обувь. Обычно это ботинки челси или модные в Лондоне сапоги выше колена. В теплое время года — балетки, которые можно сочетать с платьем, или туфли на танкетке. А если местные женщины и дополняют городской образ кроссовками, то выбирают не тренировочные, а трендовые модели.

7. Используют многослойность в одежде

Английские модницы часто используют многослойность в одежде и считают, что это не только очень удобно, но еще и делает их образ круче. Ведь такой прием позволяет без хлопот превратить повседневный наряд в вечерний, хорошо подходит для местного климата и помогает разнообразить стиль.

8. Ценят винтаж

Лондонские денди и леди считают, что стильные винтажные вещи ничуть не хуже новых. Найти такие предметы гардероба можно в винтажных магазинчиках города. Чтобы использовать этот лайфхак, необязательно закупаться в секонд-хенде, ведь порой достаточно дополнить образ аксессуаром в стиле ретро, и он заиграет новыми красками.



9. Не смешивают много цветов в гардеробе

Многие местные жительницы выбирают одежду нейтральных тонов. Зачастую при составлении образа они придерживаются правила «не более трех цветов». Пестрым принтам модницы предпочитают полоску и не боятся освежать образ с помощью небольших ярких деталей.