Аврил Лавин дважды была замужем, но теперь не беспокоится о браке и считает, что нужно уделить внимание себе

Аврил Лавин записала первый альбом еще в юности, и уже тогда ее песни были посвящены любви. Она продолжает говорить на эту тему в творчестве, но с высоты своего нового опыта. Лавин дважды состояла в браке и сумела найти способ сохранить дружбу с обоими бывшими мужьями. Теперь она не переживает по поводу замужества и ставит другие приоритеты.

Аврил поддерживала Дерика Уибли после развода с ним

Аврил подружилась с музыкантом Дериком Уибли в 17 лет. Встречаться они начали спустя 2 года, а когда Аврил исполнился 21 год, поженились. Уибли даже взял фамилию Лавин. В 2009 году, после 3 лет брака, они объявили о разводе. Бывшие супруги поделились своими чувствами по поводу разрыва в публичных заявлениях. Лавин написала, что любит Дерика и они расстаются на позитивной ноте. А Уибли утверждал, что Аврил навсегда останется для него прекрасным другом.

Добрые слова музыкантов друг о друге оказались правдой, и они не прекратили общение. Через несколько лет после развода Аврил говорила, что гордится Дериком, который решил бороться с вредными привычками. А сам Дерик приходил на концерт Лавин с мамой. Певица сказала, что была рада его встретить, и назвала Уибли своей семьей. В 2022 году ее видели на совместном ужине с новым партнером и Дериком.

Несмотря на слухи, она сохранила хорошие отношения с Броди Дженнером

В феврале 2010 года стало известно о романе Аврил с Броди Дженнером. В июле папарацци заметили, что на руке Броди появилась татуировка с именем возлюбленной. Они были вместе почти 2 года. О причинах разрыва ходили разные слухи. В том числе повод для расставания видели в том, что Аврил развивала карьеру и постоянно ездила в туры, а вот ее парень ничем не занимался, но захотел вновь работать. Позже Броди заявил, что его расстраивают лживые истории. По словам Дженнера, Аврил всегда его поддерживала и он любит ее. В ответ Лавин написала, что тоже его любит.

Второй муж заботился о Лавин во время болезни

В процессе работы над очередным альбомом Аврил повстречала музыканта Чеда Крюгера. Они обручились всего через месяц и 6 дней после начала отношений. Лавин объясняла, почему их роман развивался так стремительно: «Мы словно знали друг друга целую вечность». В июле 2013 года они поженились. Но супругам пришлось пережить трудный период. Во время борьбы с болезнью Лайма Лавин полагалась на заботу своей семьи и мужа. Чед продолжал записывать альбомы и ездить в туры, но при любой возможности проводил время с женой, и Аврил говорила о нем: «Он очень меня поддерживал».

Однако в 2015 году Аврил объявила о разводе. Она пояснила, что они навсегда останутся друзьями и будут заботиться друг о друге. Как и в случае с первым мужем, слова Лавин оказались не просто заявлением для публики. В 2016 году бывшие супруги вместе появились на церемонии вручения премии «Джуно». Позднее Чед помогал Аврил с записью нового альбома, и Лавин рассказала больше об их отношениях после развода: «Он просто заботится обо мне и хочет, чтобы я со всем справилась, что очень мило».

Она вновь нашла любовь, но решила двигаться дальше

Новые отношения Лавин закончились в 2020 году тяжелым разрывом, и она хотела побыть в одиночестве. Но вскоре встретила Мода Сана. Они сразу начали встречаться, и певица объяснила: «Я просто следовала зову сердца». В апреле 2022 года Мод Сан сделал Аврил предложение, и они устроили вечеринку, чтобы отпраздновать помолвку со своими близкими. Долгое время поклонники считали, что музыканты по-прежнему остаются счастливой парой. Но в феврале 2023 года некоторые издания, ссылаясь на слова представителей певицы, сообщили о том, что пара расторгла помолвку.

Аврил не переживает по поводу брака и в первую очередь думает о своем счастье

Invision / Invision / East News