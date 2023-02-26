Читатели назвали 12 книг, популярность которых бессовестно раздута

Книжные бестселлеры разлетаются с прилавка как горячие пирожки, а киностудии спешат купить права на их экранизацию. Однако, по мнению интернет-пользователей, такая популярность книг не всегда оправданна. Герои статьи поделились мнением, какие широко разрекламированные тексты они считают переоцененными.

Пола Хокинс. Девушка в поезде

Психологический триллер британской писательницы был включен в список бестселлеров. Роман объявляли новой «Исчезнувшей», а в 2016 году его экранизировали с Эмили Блант в главной роли. Главная героиня книги Рейчел тяжело переживает развод и страдает провалами в памяти. Ее внимание привлекает супружеская пара, мимо дома которой она каждый день проезжает на поезде. Но однажды Рейчел узнает, что женщина, которую она видела из окна поезда, исчезла. Я с нетерпением ждала возможности прочитать эту книгу. Оказалось, что это полная ерунда. Кто-то сказал, что автор книги, похоже, действительно ненавидит женщин, и я думаю, что это близко к правде. © ScarletInTheLounge / Reddit

Моя бывшая оставила книгу, когда уезжала. Прочел ее за выходные. И это был самый посредственный и плоский роман, который я когда-либо открывал. Ни одна страница меня не зацепила. © OstoFool / Reddit

Вероника Рот. Дивергент

«Дивергент» — первая книга трилогии о подростках, написанная в жанре антиутопии. Все герои романа делятся на фракции, каждая фракция выполняет свою роль в обществе. Главная героиня Беатрис вынуждена скрывать, что она дивергент — человек, который имеет множество склонностей и может стать частью любого сообщества. Это произведение часто сравнивают с другими литературными хитами на схожую тему — «Голодными играми» и «Бегущим в лабиринте». Скучная, двумерная и слезливая история о том, что не всегда все заканчивается хорошо. © TacticalCatupi314 / Reddit

Чак Паланик. Бойцовский клуб

Главный герой культового романа работает страховым консультантом и страдает бессонницей. После встречи с таинственным человеком по имени Тайлер Дерден герой примыкает к так называемому Бойцовскому клубу — подпольному образованию, где используются радикальные способы психотерапии. Брутальный и дерзкий роман был хорошо принят критикой, а за его экранизацию вскоре после выхода взялся режиссер Дэвид Финчер. Возможно, именно его мастерство и запоминающиеся актерские работы сделали фильм не менее культовым, чем книга. А по мнению некоторых поклонников экранизации, фильм оказался даже лучше романа. Фильм лучше. © idrinkkombucha / Reddit

Ренсом Риггз. Дом странных детей

Дебютный роман американского писателя, удостоившийся экранизации от Тима Бертона с Евой Грин в главной роли. Особенностью книги является то, что она проиллюстрирована старинными фотографиями, которые собирал автор. И именно они послужили источником вдохновения при написании романа. Но, несмотря на богатые иллюстрации, по мнению некоторых интернет-пользователей, это все равно не спасает книгу, так как сюжет — самое слабое место романа. По-честному, эта книга не должна была стать романом. Автор любил собирать старые фотографии и просто хотел опубликовать свою коллекцию. А его друг зачем-то уговорил его придумать еще и сюжет. © Malfarro / Reddit

Эрика Леонард Джеймс. 50 оттенков серого

Роман повествует об истории отношений богатого предпринимателя Кристиана Грея и выпускницы университета Анастейши Стил. После выхода книга сразу же стала бестселлером и рекордсменом по скорости продаж, обогнав серию о Гарри Поттере и сагу «Сумерки». В экранизации главные роли сыграли актеры Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. Одной грамматики и пунктуации в этом романе было достаточно, чтобы выбить меня из колеи. Текст читается так, словно его писал 16-летний подросток без опыта здоровых отношений. Количество взрослых женщин, которым понравилась книга, просто сбивает меня с толку. © theexitisontheleft / Reddit

Дэн Браун. Код да Винчи

Детективный триллер повествует о приключениях профессора Роберта Лэнгдона, который расследует происшествие в Лувре. Ключ ко всему происходящему спрятан внутри знаменитых картин Леонардо да Винчи. «Код да Винчи» — это нашумевшее продолжение другого популярного романа Дэна Брауна «Ангелы и демоны». По тому, как люди обсуждали роман, можно было подумать, что он лучшее, что когда-либо было написано на бумаге. Но это всего лишь посредственный детектив с банальным финалом. © TheQwertious / Reddit

Харуки Мураками. Норвежский лес

Роман именитого японского писателя получил свое название от песни «Norwegian Wood» группы Beatles. Главный герой вспоминает дни своей юности, когда он был студентом. В том числе книга рассказывает о его отношениях с двумя разными по характеру девушками. Роман был очень популярен среди японской молодежи и сделал Мураками чем-то вроде суперзвезды в его родной стране. То, какими автор прописал женских персонажей, просто никуда не годится. © SoSadSoBlue / Reddit

Элизабет Гилберт. Есть, молиться, любить

Элизабет Гилберт написала и выпустила мемуары, где рассказала о том, как пыталась прийти в себя после развода, отправившись в путешествие по разным странам. Само путешествие было оплачено из аванса, который ей выдал издатель в обмен на обещание подготовить об этом опыте книгу. Роман был в целом положительно принят критиками и достаточно долгое время продержался в списке бестселлеров, заслужив экранизацию с Джулией Робертс в главной роли. В героине нет ничего особенного. Она избалованна и жаждет внимания. Совершенно бессмысленный и чрезмерно разрекламированный роман. © Unknown author / Reddit

Джон Грин. Виноваты звезды

Тяжело больная старшеклассница Хейзел знакомится в группе поддержки с 17-летним Огастусом. Они вместе отправляются в Амстердам на встречу с автором любимого романа Хейзел и во время этого путешествия влюбляются друг в друга. И книга, и ее экранизация, вышедшая в 2014 году, пользовались коммерческим успехом и успехом у критиков. Я никогда не был поклонником прозы Грина. В его романах столько аллюзий на другие литературные произведения! Он словно пытается добавить своим текстам глубины и интеллектуальности за чужой счет. © Unknown author / Reddit

Джордж Р. Р. Мартин. Песнь льда и пламени

Серия фэнтези-романов, по которой был снят популярный сериал «Игра престолов», включает в себя 5 томов и еще не завершена. Часть сюжетных линий романов посвящена борьбе за железный трон в вымышленном мире, напоминающем время позднего Средневековья. Книги и сериал по их мотивам были настолько популярны, что вышел независимый сериал-приквел «Дом Дракона». Я так и не закончил читать «Песнь льда и пламени». Это невероятно утомительная книга, в которой множество непохожих друг на друга персонажей занимаются очень скучными вещами. Мне удалось осилить около 300 с лишним страниц, но я просто не смог заставить себя дочитать. © Lt_Rooney / Reddit

Маргарет Этвуд. Рассказ служанки

Действие титулованного романа канадской писательницы происходит в мире недалекого будущего, где общество разделено на касты. Повествование ведется от лица служанки, которая должна стать суррогатной матерью для ребенка высокопоставленного служащего. По книге были сняты фильм, сериал и даже поставлена опера. Мне пришлось прочитать роман дважды, потому что в первый раз я буквально засыпал над книгой. © poohnpotterfan / Reddit

Стефани Майер. Сумерки