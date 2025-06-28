15 случаев того, как мастерски проучили тех, кто перешел черту

Иногда терпеть становится просто невозможно, и вместо того чтобы делать вид, что ничего не случилось, люди берут ситуацию в свои руки. В этой подборке — истории тех, кто не стал прощать измену, ложь, хамство или свинство соседей. Они не только дали отпор, но и сделали это с фантазией, так что месть получилась не только справедливой, но и зрелищной.