15 случаев того, как мастерски проучили тех, кто перешел черту
Истории
3 часа назад
Иногда терпеть становится просто невозможно, и вместо того чтобы делать вид, что ничего не случилось, люди берут ситуацию в свои руки. В этой подборке — истории тех, кто не стал прощать измену, ложь, хамство или свинство соседей. Они не только дали отпор, но и сделали это с фантазией, так что месть получилась не только справедливой, но и зрелищной.
- Моя соседка по колледжу имела отвратительную привычку закидывать пол в нашей ванной всем подряд — не просто одеждой, но и всякой мелочью: серёжками, колодами карт, спицами, книжками, шпильками, шарфами, наушниками, ключами... В какой-то момент до ванны и унитаза добраться стало почти невозможно. Как-то раз она оставила в этом хаосе сорок баксов. Я, чтобы деньги не пропали, спрятала их в один из её ящиков, которым она почти не пользовалась. Изначально я хотела просто уберечь деньги от нашей третьей соседки, но когда на следующий день увидела, как неряха в панике расчищает завалы в поисках пропажи, решила — пусть ищет. Скажу, где деньги, только когда пол в ванной будет полностью расчищен. © beautifulexistence / Reddit
- В универе у меня была очень строгая преподавательница, которая не пускала в аудиторию, если ты опоздал больше, чем на пять минут. Однажды она сама опоздала, и наша староста ей предъявила: «Татьяна Викторовна, пунктуальность — не ваш конёк, отправляйтесь-ка в столовую». А та взяла и действительно извинилась, а затем ушла. Вскоре за ней ушли и мы. © Палата № 6 / VK
- Однажды я застукала свою соседку по квартире за тем, что она распускала про меня враньё перед общими друзьями. Я ничего не сказала, просто решила тихо съехать в следующем месяце. А тем времнем она уехала на неделю из города и оставила машину, как обычно, во дворе. Ну, я и стала каждое утро и вечер подсыпать к ней корм для птиц. Когда она вернулась, стаи пернатых просто перманентно восседали на ее машине. © otefl / Reddit
- Есть у нас в фитнес-клубе тренер, которая любит во время занятия отпускать «шуточки» в чей-нибудь адрес, а потом: «Я же пошутила, хи-хи». На одном занятии она подколола меня, хотя я ей давно объясняла, в чем моя проблема и мои противопоказания. Как то расхотелось мне к ней ходить, всегда можно найти замену. Через некоторое время мы стоим, ждем занятие у другого тренера, и подходит эта мадам. Говорит нам: «Я у вас сегодня заменяю, как вам?» Типа, хотела услышать комплименты и как мы рады. Все молчат, а у меня вдруг вырвалось: «Потерпим». У нее аж личико перевернулось. А я добавила тогда в ее стиле: «Ну я пошутила же!» © Выхухоль / ADME
- Как-то встречалась с парнем, который никогда ничего не читал. Я ему пересказывала классику, а он на какой-нибудь встрече с друзьями обязательно вставлял что-нибудь типа: «А я вот читал там-то...» Причем было ощущение, что он действительно верил в это. Однажды он пошутил, как мне повезло попасть в его круг общения. Я, конечно же, послала его лесом. Но перед тем, как расстаться, рассказала ему несколько фейковых книжных сюжетов. На перспективу. © vasilisaPRO / Pikabu
- Мой муж дома делал все плохо, чтобы больше не просили. У меня на работе был завал, оставалась до 9-10 вечера. Этот кадр неохотно готовил, но что! Сладкие макароны или сожженные пельмени. И вот к плите встала я, муж ждал вкусненького. А я взяла и себе сделала, как обычно, а ему повторила все его рецепты за неделю, в подарок еще и соленую шарлотку приготовила. Гурман устроил скандалище, но больше так не делал. © Подслушано / Ideer
- Подружка моя Таня нашла у парня блокнотик. А там досье на всех его женщин. Имя, внешность, когда встречались. Выяснилось, что пока она корячилась с ремонтом в его квартире, он был с какой-то девицей. Ну Таня поревела пару часов, а потом разобрала этот блокнотик на листочки и приклеила их к его дорогущим восхитительным обоям. И к дорогущему кафелю. И к линолеуму. Бумажки он, конечно, оторвал. А вот клей остался навсегда. Пришлось ремонт переделывать, опять кучу денег вкладывать. Вечером он позвонил ей сам, на третьей минуте ей надоело слушать его вопли и она положила трубку. И знаете, ее не то чтобы совсем отпустило, но как-то значительно полегчало. © Deleted User / ADME
- Запалила мужа на измене. Он скрывался как мог, потому что работает в фирме моего отца, который во мне души не чает. И если бы папа узнал, что муж мне неверен, то выгнал бы его с работы и вообще закрыл бы ему двери во все приличные учреждения нашего города.
В общем, так и вышло: его уволили, из квартиры выгнала, не дав забрать дорогие часы, игровую приставку, фототехнику и гаджеты, которые я ему дарила. Живет сейчас с мамой в однушке. © Подслушано / Ideer
- Работаю воспитателем в детском саду. Как обычно, есть чат. Как только приняла новую группу детей, выяснилось, что их родители считают возможным писать и в 22:00, и в 23:00 и даже позже, что ребенка завтра не будет. У меня мессенджер стоит без звука, но тем не менее.
Так как на работу к 7:00, а еще и доехать нужно, просыпаюсь я в 4:50. И первым делом на каждое такое сообщение начинаю отвечать: «Хорошо, отдыхайте». Быстро отучились. © Arhci / Pikabu
Я так некоторых подруг отучила от поздних звонков и сообщений. Удивительно, как быстро работают симметричные действия! Вместо тысячи слов)
-
-
Ответить
- Сегодня зашел в полный автобус, добропорядочно передал кондуктору за проезд небольшую купюру и ждал сдачу. Кондуктор говорит: «Готовь две руки». Я и приготовил, она насыпала мне огромную горсть мелочи, и я с ней стоял в полном автобусе и слушал игривые смешки по сторонам. Сейчас я собрал такую же гору мелких монеток на билет, стою и жду ее автобус. © MrCase / Pikabu
- Одна девица в старших классах постоянно пыталась отбить у меня парня. А я была фоторедактором и отвечала за выпускной. В общем, я проследила, чтобы она не была ни на каких «лишних» фотографиях, кроме обязательного общего снимка в выпускном альбоме. На всех остальных я ее обрезала. © denisensation / Reddit
- Жили мы с муженьком не тужили. И в радости, и в горе вместе. По крайней мере я так думала, старалась его поддерживать. А он все деньги спускал на дорогие инструменты: бетономешалку, лазерный уровень, какой-то навороченный шуруповерт. При этом говорил: «Ты же понимаешь, что это мне для работы надо? Оно потом все будет приносить деньги.» Я понимала и забиралась в долги, чтобы покупать продукты и бытовые мелочи.
А потом он ушел. Внезапно. После ссоры не вернулся домой. И через его родственников я узнала, что он живет с другой и даже с размахом отмечал это событие в ресторане с гостями. Мероприятие это было дорогое. На какие деньги? Тадам! Он продал инструменты.
Я, чтобы рассчитаться с долгами, продала его уникальную коллекцию монет. И не за те деньги, которых она стоит, а так, чтобы хватило расплатиться с кредиторами. Вещи-то он не забрал свои. Боялся сунуться домой. Боже, как он орал и топал ногами, брызгал слюной и чуть не плакал. Я была очень довольна. © SuperPilyulya / Pikabu
- Мой муж как-то отказался ехать на праздник к родне. Типа, я устаю, хочу отдохнуть от всех вас. А он мне нужен был помогать с годовалой дочкой, самой нельзя напрягаться из-за новой беременности. В общем, психанула, уехала. Он звонит через пару часов: «Вступило в спину, аж не могу шевелиться». Говорю: «Хотел же отдохнуть, вот и лежи теперь». И даже хотела ему вместо мази уколы ему купить. Но сжалилась, он и так получил по заслугам. © Kuzneka / ADME
- Лет 7-8 назад у меня была высокомерная и насквозь фальшивая начальница. Однажды она решила, что ей не нравится запах попкорна из микроволновки, поэтому взмахнула своей «волшебной офисной палочкой» и запретила его разогревать. Где-то через месяц я случайно наткнулся в маркетплейсе на один из тех USB-накопителей, которые при подключении к компу издают запах. И одна их этих штук пахла попкорном с маслом. Я купил ее, подключил к компьютеру начальницы, и в течение шести месяцев в офисе стоял сладкий запах попкорна. Она жаловалась почти каждый день. Это была самая сладкая месть, которую я помню. © weshric / Reddit
- Бывший муж, как в анекдоте, изменил с соседкой по этажу. Жили в моей квартире, я его выставила. Спустя месяц этот человек уже переезжает к соседке. Я решила сдать квартиру и нашла идеальных кандидатов — шумную многодетную семью. Сдала подешевле, чтобы точно не съехали и посоветовала детскую сделать у стенки, смежной с квартирой соседки и бывшего. Семь детей, двое из которых — груднички. Наслаждайтесь, ребята, а я на юга. © Подслушано / Ideer
- Жила как-то с парнем, который однажды заявил, что ему не нравится, как я готовлю курицу. Ладно, предложила я — хочешь по-другому, готовь сам. Он, естественно, не стал. Тогда я просто взяла и перестала готовить мясо вообще. Стала вегетарианкой. Заодно и его вегетарианцем сделала, ведь привык есть, что дают. © katejustkatee / Reddit
- Работал администратором в кофейне, и однажды одна из наших бариста, как обычно, спросила у парня его имя для заказа. Тот внезапно просто взорвался — начал её оскорблять, назвал глупой, и имя так и не назвал. Ах так, думаю. Становлюсь на выдачу напитков, и когда его заказ готов, просто ставлю стакан на стойку, без слов. Минут через 10–15 этот тип наконец подходит, хватает свой уже почти остывший напиток и с подозрением спрашивает:
— Это моё?
А я ему:
— Понятия не имею. Имени-то на стакане нет. © Thejustinset / Reddit
- Мой брат чем-то рассердил свою девушку. Поэтому она сняла этикетки со всех банок в его кухонных шкафах. И каждый раз была интрига: вы открываете банку с фасолью или там томатный соус? Или вообще корм для кошек? © WhoriaEstafan / Reddit
А героини этой подборки тоже вовремя поняли, что чужая наглость не знает границ, если ее не остановить, и показали, что вполне способны дать отпор.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 крутых женщин, которым многое по плечу, а остальное — по барабану
Истории
7 месяцев назад
19 раз, когда неадекватность клиентов вышла за все грани разумного
Народное творчество
5 лет назад
18 доказательств того, что «свадьба» и «все идет по плану» — понятия несовместимые
Истории
3 месяца назад
Одна мама придумала простую шифровку для переписок с сыном. И вот почему так стоит сделать всем родителям
Семья
1 год назад
14 человек, розыгрыши которых получили незапланированную развязку
Истории
3 месяца назад
15 случаев, когда наряды подвели звезд на публике, но они сумели сохранить лицо
Знаменитости
1 год назад
16 курьезных историй из кафе, которые рассказали клиенты и официанты
Истории
4 месяца назад
20 звезд, которые хотели всех удивить своими нарядами, но, кажется, немного перегнули палку
Дизайн
8 месяцев назад
14 женщин показали, как на них повлияли уход и забота о себе
Народное творчество
1 год назад
20+ человек, которые умеют быстро и доходчиво ставить хамов на место, и вас научат
Народное творчество
2 года назад
15 историй о том, что беременность — испытание не только для организма, но и для ума
Истории
10 месяцев назад
15 историй о том, что между свекровью и невесткой порой искры летят
Народное творчество
4 месяца назад