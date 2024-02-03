Хейтеры снова сходят с ума и умудрились найти во внешности Амаль Клуни новый «недостаток»

Многие из нас следят за историей любви Джорджа и Амаль Клуни с момента начала их отношений в 2014 году. Быть возлюбленной голливудской звезды — это не только восхищение поклонников, но и тонна критики. Женщина часто сталкивается с негативными комментариями по поводу своей внешности, люди комментируют мельчайшие детали ее тела и нарядов. Но ее супруг знает, как защитить жену.

Быть женой голливудской звезды стало для Амаль непростым испытанием

Многие знаменитости уже были достаточно известны, прежде чем стали правозащитниками. Но у Амаль Клуни другая история. Она была суперзвездой еще до того, как вышла замуж, но в своей сфере она была не так успешна, как Джордж Клуни в своей. До того как связать себя узами брака с голливудской звездой, она была уважаемым международным адвокатом по правам человека. Теперь Амаль стала одним из самых узнаваемых лиц в мире и в ее жизни появились некоторые проблемы.



Миссис Клуни сейчас изо всех сил старается, чтобы ее воспринимали не как жену знаменитости, а как настоящего профессионала, делающего успешную карьеру. Ей приходится скрывать многие факты из своей жизни. Но в то же время известность помогла ей привлечь внимание общественности к важным аспектам своей деятельности.

Работа Амаль в качестве адвоката по правам человека — серьезная и достойная, но люди продолжают говорить в основном о ее внешности. Некоторые комментарии доходят до абсурда: пользователи говорят, что она «слишком красива, чтобы быть серьезным юристом». Люди склонны думать, что Амаль успешна только благодаря достижениям ее знаменитого мужа. Помимо идеальной внешности и успешной карьеры, она замужем за богатым и знаменитым мужчиной, который поддерживает ее работу, и к тому же она работающая мама.

Амаль Клуни критикуют, а некоторые люди абсолютно не сдерживаются в высказываниях

После того как Амаль вышла замуж за Джорджа, люди начали разглядывать ее под микроскопом. С тех пор как она стала половинкой знаменитой голливудской пары, женщина не раз сталкивалась с негативными комментариями, касающимися как ее нарядов, так и внешности.



Пользователи социальных сетей часто атакуют ее на разных платформах. Несколько лет назад в журнале «Elle» появилась статья «54 раза, когда Амаль Клуни выглядела просто сногсшибательно». Статья рассказывала в первую очередь о чувстве стиля Амаль и показывала читателям, как она выбирает наряды для разных случаев. Затем один из пользователей написал: «Она прекрасна, но ноги у нее, конечно... Просто тощие, уродливые, бесформенные палки». Другой пользователь поддержал критика, заявив, что он не понимает, как Джордж Клуни выбрал Амаль в жены.

Но она достойно справляется со всем негативом

Амаль всегда с изяществом справлялась с неудобными ситуациями и критикой. Очередной случай неуместной реакции со стороны других людей произошел, когда Амаль выступала в европейском суде по правам человека. И тогда журналист задал ей вопрос, которого она меньше всего ожидала в этой ситуации. Ее спросили, почему она решила выбрать именно этот наряд. Амаль не стала медлить и блестяще ответила на неуместный вопрос. Она просто указала на свою мантию и шутливо сказала: «На мне одежда Ede & Ravenscroft». (Ede & Ravenscroft — бренд классической одежды, который шьет юридические мантии и парики, а также другую официальную одежду — Прим. ADME)

Джордж Клуни не остался в стороне и продолжает защищать свою жену



У Джорджа, в свою очередь, есть мощное оружие против всех критиков и скептиков, и это его слова любви к жене, которые он не устает произносить публично. В своих интервью он постоянно хвалит жену за все, и ставит ее превыше всего.



В одном из интервью актер упомянул, что не Амаль — «жена Джорджа Клуни», а он — «муж Амаль Клуни». Он постоянно говорит, что Амаль — та, ради кого он готов променять всю свою жизнь. Для него она не только идеальная мать и жена, но и прекрасная женщина и его партнер во всем.

Единственное, что Джордж позволяет себе критиковать в Амаль, — это ее кулинарные способности. Он говорит об этом в шутливой форме, даже подчеркивая, какая насыщенная жизнь у его жены.



В одном из интервью он сказал, что его жена — блестящий юрист, и он считает ее одним из величайших адвокатов мира. И хотя она берется за самые сложные дела и блистает в судах своими победными речами и стратегиями, Джордж признался, что лучше готовкой будет заниматься он, иначе вся их семья погибнет.