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Как выглядели 15 наших любимых знаменитостей на премии «Грэмми» в разные периоды своей карьеры

Культура
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Церемония вручения премии «Грэмми» — одно из главных музыкальных событий года, на котором не прочь «засветиться» многие знаменитости. Мы решили вспомнить, как выглядели триумфаторы и гости премии, когда появились на ней в начале своего творческого пути.

Адель: 2009 и 2023

© Tsuni / USA / Alamy Stock Photo, Jae C. Hong/Invision/East News

Тейлор Свифт: 2008 и 2023

EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/East News

Рианна: 2007 и 2018

Пэрис Хилтон: 2004 и 2023

Билли Айлиш: 2020 и 2022

Дженнифер Лопес: 1998 и 2023

Бейонсе: 2000 и 2023

Шерил Кроу: 1995 и 2023

Хайди Клум: 2010 и 2023

Шанайя Твейн: 1996 и 2023

Лиззо: 2020 и 2023

Леди Гага: 2009 и 2022

Джастин Бибер: 2011 и 2022

Дуэйн Джонсон: 2009 и 2023

Ариана Гранде: 2014 и 2020

Бонус. Мадонна: 1999 и 2023

EAST NEWS

У нас есть еще 5 статей, которые покажут, как с возрастом менялись наши любимые знаменитости:

Фото на превью EAST NEWS
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AdMe/Культура/Как выглядели 15 наших любимых знаменитостей на премии «Грэмми» в разные периоды своей карьеры
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