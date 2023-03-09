Как выглядели 15 наших любимых знаменитостей на премии «Грэмми» в разные периоды своей карьеры
Церемония вручения премии «Грэмми» — одно из главных музыкальных событий года, на котором не прочь «засветиться» многие знаменитости. Мы решили вспомнить, как выглядели триумфаторы и гости премии, когда появились на ней в начале своего творческого пути.
Адель: 2009 и 2023
Тейлор Свифт: 2008 и 2023
Рианна: 2007 и 2018
Пэрис Хилтон: 2004 и 2023
Билли Айлиш: 2020 и 2022
Дженнифер Лопес: 1998 и 2023
Бейонсе: 2000 и 2023
Шерил Кроу: 1995 и 2023
Хайди Клум: 2010 и 2023
Шанайя Твейн: 1996 и 2023
Лиззо: 2020 и 2023
Леди Гага: 2009 и 2022
Джастин Бибер: 2011 и 2022
Дуэйн Джонсон: 2009 и 2023
Ариана Гранде: 2014 и 2020
Бонус. Мадонна: 1999 и 2023
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Фото на превью EAST NEWS
AdMe/Культура/Как выглядели 15 наших любимых знаменитостей на премии «Грэмми» в разные периоды своей карьеры
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