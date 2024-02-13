Мы посмотрели, как в одном возрасте выглядели 20+ звезд. И изумились тому, как по-разному взрослеют женщины
Сегодня мы имеем доступ к самым разным косметическим процедурам. Не удивительно, что многие люди стали выглядеть намного моложе своих лет. Возможно, так только кажется. Давайте для наглядности посмотрим, как выглядели в возрасте 50 лет разные знаменитости.
Дженнифер Энистон
JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News
Тони Коллетт
Andy Kropa/Invision/East News
Джулианна Мур
MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS
Николь Кидман
Jordan Strauss/Invision/AP/East News
Джулия Робертс
Invision/Invision/East News
Сара Джессика Паркер
Gregorio T. Binuya/Everett Collection / East News
Памела Андерсон
Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS
Кейт Бланшетт
Nicole Kubelka via www.imago-images.de/Imago Stock and People/East News
Кейт Мосс
Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News
Тори Спеллинг
Xavier Collin / Avalon/Photoshot/East News
Гвинет Пэлтроу
Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Кейт Бекинсейл
Avalon/Photoshot/East News
Дженнифер Лопес
CHRIS DELMAS/AFP/East News
Гвен Стефани
JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News
Сальма Хайек
Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS
Селин Дион
LAURENT LAURENT VU/SIPA/Sipa Press Russia/East News
Моника Беллуччи
Gouhier Nicolas/ABACA/EAST NEWS
Хайди Клум
Jordan Strauss/Invision/East News
Эмма Томпсон
Michael Bowles/LFI/EAST NEWS
Хелен Миррен
Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News
Мерил Стрип
Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News
Рассматривать такие фотосравнения всегда крайне интересно. Ранее мы уже показывали, как в одном возрасте выглядели кумиры разных поколений.
Фото на превью Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS, LAURENT LAURENT VU/SIPA/Sipa Press Russia/East News
AdMe/Культура/Мы посмотрели, как в одном возрасте выглядели 20+ звезд. И изумились тому, как по-разному взрослеют женщины
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