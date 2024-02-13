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Мы посмотрели, как в одном возрасте выглядели 20+ звезд. И изумились тому, как по-разному взрослеют женщины

Культура
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Сегодня мы имеем доступ к самым разным косметическим процедурам. Не удивительно, что многие люди стали выглядеть намного моложе своих лет. Возможно, так только кажется. Давайте для наглядности посмотрим, как выглядели в возрасте 50 лет разные знаменитости.

Дженнифер Энистон

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

Тони Коллетт

Andy Kropa/Invision/East News

Джулианна Мур

MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS

Николь Кидман

Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Джулия Робертс

Invision/Invision/East News

Сара Джессика Паркер

Gregorio T. Binuya/Everett Collection / East News

Памела Андерсон

Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS

Кейт Бланшетт

Nicole Kubelka via www.imago-images.de/Imago Stock and People/East News

Кейт Мосс

Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News

Тори Спеллинг

Xavier Collin / Avalon/Photoshot/East News

Гвинет Пэлтроу

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Кейт Бекинсейл

Avalon/Photoshot/East News

Дженнифер Лопес

CHRIS DELMAS/AFP/East News

Гвен Стефани

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

Сальма Хайек

Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS

Селин Дион

LAURENT LAURENT VU/SIPA/Sipa Press Russia/East News

Моника Беллуччи

Gouhier Nicolas/ABACA/EAST NEWS

Хайди Клум

Jordan Strauss/Invision/East News

Эмма Томпсон

Michael Bowles/LFI/EAST NEWS

Хелен Миррен

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News

Мерил Стрип

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot / East News

Рассматривать такие фотосравнения всегда крайне интересно. Ранее мы уже показывали, как в одном возрасте выглядели кумиры разных поколений.

Фото на превью Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS, LAURENT LAURENT VU/SIPA/Sipa Press Russia/East News
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AdMe/Культура/Мы посмотрели, как в одном возрасте выглядели 20+ звезд. И изумились тому, как по-разному взрослеют женщины
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