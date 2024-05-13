15 дизайнеров, к которым муза так и не явилась, а просто написала смс: «И так сойдет»

Маразмы
8 часов назад

Ежедневно мы пользуемся вещами, над созданием которых поработали дизайнеры или архитекторы. Например, обычная лестница в коридоре, бюстгальтер и даже простое мыло. Чтобы всем этим было удобно пользоваться, производителям необходимо все тщательно продумать и проявить все свое мастерство и фантазию. Однако иногда все катится кувырком.

«Матрас из-за такого рисунка выглядит грязным»

Кому-то пришло в голову, что мыло должно выглядеть именно так. Это мармеладные мишки

«Это блюдо имеет нечетное количество ячеек для яиц»

Надежда Шилова
2 часа назад

Так это не ячейки и не обязательно для яиц использовать это блюдо. И почему оно должно быть четным

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«Кто вообще одобрил такой дизайн?»

  • Я понял. Просто подставляешь руки по обе стороны, а головой лупишь сверху. © Benial / Reddit

«Мда, интересно, кому в голову придет делать накладные ногти с таким лаком?»

«Куда бы ни пошел — везде споткнешься»

«Дверная ручка так близко расположена к острой раме, что можно легко порезаться»

«Что-то не так с часами в этой детской раскраске»

В нашем архиве притаилась еще одна статья про дизайнеров, которые чихать хотели на эти ваши красоту и удобство.

«Аварийная кнопка расположена рядом с детской игровой зоной»

«Зеркало в моем номере отеля перекрывает единственную розетку в ванной»

Lora177
9 часов назад

Ибо нефиг! Пришел мыться- мойся! Нечего электричество мотать- ещё током шарахнет!;)

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Иногда возникает такое чувство, что некоторым дизайнерам дают молоко за вредность. Их вредность.

«Однажды кто-нибудь наступит на единственную ступеньку без перил. Только что я чуть было не улетел»

Svetlana Svetlana
6 часов назад

Просто нужно всегда быть внимательным и смотреть под ноги в общественных местах.

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«Так выглядит окно в женском туалете»

«На первой ступеньке нет коврового покрытия»

tat_yan4a
7 часов назад

Зачем ковровое покрытие на первой ступеньке, если ты все равно летишь вниз и ударяешься об остальные? )))

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«Не этикетка, а целая книжка на спортивном бюстгальтере»

Надежда Шилова
2 часа назад

А что он грязный такой. Фу. 200 лет видимо с этой книжкой ходит. А так да. Меня напрягают эти этикетки в одежде

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«Так выглядит лифт у нас на архитектурном факультете»

Олена
3 часа назад

Правильно, что б студенты на своих шишках почувствовали зачем нужно проектировать по нормам, а то вечно намалюют....

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На первый взгляд может показаться, что дизайнеры выполняют свою работу впопыхах, а деньги получают за просто так. По настоящие профессионалы даже привычные нам вещи могут превратить в произведения искусства.

Фото на превью manintransition / Reddit

Комментарии

Уведомления
Vianna
8 часов назад

И снова Роман нас радует подборкой маразмов! Спасибо и так держать, Роман! Маразмы мы любим и, конечно, подборку залайкаем

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