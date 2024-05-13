15 дизайнеров, к которым муза так и не явилась, а просто написала смс: «И так сойдет»

Ежедневно мы пользуемся вещами, над созданием которых поработали дизайнеры или архитекторы. Например, обычная лестница в коридоре, бюстгальтер и даже простое мыло. Чтобы всем этим было удобно пользоваться, производителям необходимо все тщательно продумать и проявить все свое мастерство и фантазию. Однако иногда все катится кувырком.

«Матрас из-за такого рисунка выглядит грязным»

Зачем вообще нужен рисунок на матрасе? Все же закроется. © divide_by_hero / Reddit

Кому-то пришло в голову, что мыло должно выглядеть именно так. Это мармеладные мишки

«Это блюдо имеет нечетное количество ячеек для яиц»

«Кто вообще одобрил такой дизайн?»

Я понял. Просто подставляешь руки по обе стороны, а головой лупишь сверху. © Benial / Reddit

«Мда, интересно, кому в голову придет делать накладные ногти с таким лаком?»

«Куда бы ни пошел — везде споткнешься»

«Дверная ручка так близко расположена к острой раме, что можно легко порезаться»

«Что-то не так с часами в этой детской раскраске»

В нашем архиве притаилась еще одна статья про дизайнеров, которые чихать хотели на эти ваши красоту и удобство.

«Аварийная кнопка расположена рядом с детской игровой зоной»

«Зеркало в моем номере отеля перекрывает единственную розетку в ванной»

Иногда возникает такое чувство, что некоторым дизайнерам дают молоко за вредность. Их вредность.

«Однажды кто-нибудь наступит на единственную ступеньку без перил. Только что я чуть было не улетел»

«Так выглядит окно в женском туалете»

«На первой ступеньке нет коврового покрытия»

«Не этикетка, а целая книжка на спортивном бюстгальтере»

«Так выглядит лифт у нас на архитектурном факультете»