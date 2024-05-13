Да норм, че! Когда он послужит пару лет без наматрасника, ещё спасибо за маскировку скажете
15 дизайнеров, к которым муза так и не явилась, а просто написала смс: «И так сойдет»
Ежедневно мы пользуемся вещами, над созданием которых поработали дизайнеры или архитекторы. Например, обычная лестница в коридоре, бюстгальтер и даже простое мыло. Чтобы всем этим было удобно пользоваться, производителям необходимо все тщательно продумать и проявить все свое мастерство и фантазию. Однако иногда все катится кувырком.
«Матрас из-за такого рисунка выглядит грязным»
- Зачем вообще нужен рисунок на матрасе? Все же закроется. © divide_by_hero / Reddit
Кому-то пришло в голову, что мыло должно выглядеть именно так. Это мармеладные мишки
«Это блюдо имеет нечетное количество ячеек для яиц»
Так это не ячейки и не обязательно для яиц использовать это блюдо. И почему оно должно быть четным
«Кто вообще одобрил такой дизайн?»
- Я понял. Просто подставляешь руки по обе стороны, а головой лупишь сверху. © Benial / Reddit
«Мда, интересно, кому в голову придет делать накладные ногти с таким лаком?»
«Куда бы ни пошел — везде споткнешься»
«Дверная ручка так близко расположена к острой раме, что можно легко порезаться»
Если покоцаешь, то большой палец. Почему указательный на фото?да ещё и костяшка...
«Что-то не так с часами в этой детской раскраске»
В нашем архиве притаилась еще одна статья про дизайнеров, которые чихать хотели на эти ваши красоту и удобство.
«Аварийная кнопка расположена рядом с детской игровой зоной»
«Зеркало в моем номере отеля перекрывает единственную розетку в ванной»
Ибо нефиг! Пришел мыться- мойся! Нечего электричество мотать- ещё током шарахнет!;)
Иногда возникает такое чувство, что некоторым дизайнерам дают молоко за вредность. Их вредность.
«Однажды кто-нибудь наступит на единственную ступеньку без перил. Только что я чуть было не улетел»
Просто нужно всегда быть внимательным и смотреть под ноги в общественных местах.
«Так выглядит окно в женском туалете»
«На первой ступеньке нет коврового покрытия»
Зачем ковровое покрытие на первой ступеньке, если ты все равно летишь вниз и ударяешься об остальные? )))
«Не этикетка, а целая книжка на спортивном бюстгальтере»
А что он грязный такой. Фу. 200 лет видимо с этой книжкой ходит. А так да. Меня напрягают эти этикетки в одежде
«Так выглядит лифт у нас на архитектурном факультете»
Правильно, что б студенты на своих шишках почувствовали зачем нужно проектировать по нормам, а то вечно намалюют....
На первый взгляд может показаться, что дизайнеры выполняют свою работу впопыхах, а деньги получают за просто так. По настоящие профессионалы даже привычные нам вещи могут превратить в произведения искусства.
Комментарии
И снова Роман нас радует подборкой маразмов! Спасибо и так держать, Роман! Маразмы мы любим и, конечно, подборку залайкаем