Мы решили разобраться, где и в каком объеме нужно давать чаевые, чтобы не попасть в щекотливую ситуацию

Есть множество мнений на счет того, стоит ли давать чаевые, и если уж оставлять вознаграждение за сервис, то сколько и кому именно. Мы решили разобраться в этом вопросе и рассмотреть популярные идеи по этому поводу.

Чаевые оскорбляют достоинство человека?

Есть несколько причин, почему это может быть правдой. Обычай давать чаевые распространился как способ поощрять слуг. Возник он еще в Англии во время правления Тюдоров (1485–1603). Тогда дворяне, владевшие крепостными, давали слугам дополнительные деньги за хорошую работу. К XVII веку среди дворян, остававшихся ночевать в гостях, стало хорошим тоном оставлять денежное поощрение для слуг. А после этого обычай давать чаевые распространился и на лондонские кофейни.

Количество получаемых чаевых часто зависит не от профессионализма персонала, а от пола, возраста и внешнего вида. В частности, официантки, которые надевают красную одежду и красят губы красной помадой, чаще получают чаевые от мужчин и в большем количестве. Это говорит о том, что последние часто дают поощрение не за работу: ими движет желание пофлиртовать и продемонстрировать свой статус.

В частности, официантки, которые надевают красную одежду и красят губы красной помадой, чаще получают чаевые от мужчин и в большем количестве. Это говорит о том, что последние часто дают поощрение не за работу: ими движет желание пофлиртовать и продемонстрировать свой статус. В некоторых странах, например в Сингапуре, Китае, персонал не ждет от гостей чаевых. В Японии они могут быть вообще восприняты как оскорбление: создается впечатление, что работодатель не оплачивает услуги персонала по достоинству, а японцы гордятся и своей работой, и своим начальством.

«Однажды в Китае в ресторане хотел по привычке дать чаевые. До сих пор помню обжигающий взгляд официантки, которая восприняла это как унижение». © Sergey Krututsky

«В Израиле нет обязательств давать чаевые, но если сервис хороший, то традиционно дают 10 %. И вот однажды я с семьей, приехав в отпуск в Германию, пообедал в ресторане. И по привычке добавил 10 %. Официантка, женщина средних лет, увидев это, остолбенела и сказала: „Мне приятно получить от вас чаевые. Но почему так много?“ Уже не помню, что я там пробормотал, но в Германии стал давать меньше, просто округляя счет в большую сторону». © Михаил Каганов

Зачем же их давать?

«Вот какие милые чаевые мне оставили сегодня во время двойной смены».

К сожалению, есть немало стран, где услуги официантов не включены в счет, поэтому забота об оплате услуг персонала перекладывается на клиентов. И человек, не оставивший чаевых, попросту лишает работников выручки. Иногда чаевые официантов собирают вместе и делят еще и с другим персоналом: барменами, поварами.

«Наши „офики“ делят свой чай с поварами, администраторами и барменами. Хотя у них самая маленькая зарплата. Сын с 15 лет подрабатывает официантом. Это его единственные карманные деньги, и они совсем не большие». © Анастасия Щербатых

Есть мнение, что чаевые выгодны клиенту, а не официантам, поскольку побуждают последних хорошо работать. Но на деле всего в 4 % случаев более крупные размеры чаевых были связаны с качественной работой персонала. В остальных случаях влияли другие факторы, такие как внешность официанта или его пол. Однако само убеждение в том, что от качества обслуживания зависит их выручка, мотивирует официантов работать лучше.

«В некоторых ресторанах чаевые включены в счет. Мы с подругой не хотели оставлять вознаграждение за их фиговый сервис, но пришлось. Такое меня ужасает. Официанты вели себя как короли, зная, что все равно чаевые получат, а обслуживать нам пришлось себя самим. Так мы посидели в самом хваленом ресторане в городе». © Елена Иванова

Обычно человек приходит в кафе или ресторан не просто поесть, а ощутить атмосферу, получить впечатления. И задача официанта — сделать так, чтобы ваш вечер прошел максимально приятно. Хороший работник объяснит разницу между сортами винограда и видами пасты, предупредит желания клиента. В этом случае чаевые — простой способ поблагодарить человека, скрасившего ваш вечер. А если водитель такси сделал все от себя зависящее, чтобы вы не опоздали на работу, это тоже заслуживает поощрения.

«Вчера в ресторане официанту $ 9 на чай оставили, и не жалко. Он создал прекрасную душевную атмосферу. Мы с ним ухохотались! Ну и обслуживание было безупречным». © Natalia Antipina

Сколько давать?

Чтобы чаевые не выглядели как подачка, а гость не казался этаким барином, сорящим деньгами, лучше знать заранее, какую сумму оставлять. Эксперты по этикету советуют следовать следующим правилам: На банкете, организованному по принципу шведского стола, официантам достаточно дать 10 % от счета. За обычное обслуживание столика можно вручить до 15–20 % от суммы чека.

Если вы берете в кафе или ресторане еду с собой, то нет необходимости оставлять чаевые. Но в случае, если заказ большой и много разных наименований, стоит оставить 10 %.

Курьеру можно оставить 10–15 % от счета.

Если вы, допустим, в кофейне увидели банку для чаевых, то можете без зазрения совести не класть в нее деньги никогда. Но если бариста или официант угощают вас еще чем-то за счет заведения или вы постоянный клиент этой кофейни, иногда стоит подкидывать пару мелких купюр.

Но если бариста или официант угощают вас еще чем-то за счет заведения или вы постоянный клиент этой кофейни, иногда стоит подкидывать пару мелких купюр. Уборщице в туалете можно оставить лишнюю мелочь или 1–2 мелкие купюры — в зависимости от того, насколько хорошо она поддерживает чистоту в помещении.

Парикмахеру, мастеру маникюра и специалисту, оказавшему вам в салоне услугу эпиляции или осуществившему косметические процедуры, если вам понравился результат, можно оставить до 15–20 % от счета. В парикмахерской эти деньги стоит сразу разделить между всеми, кто вас обслуживал.

В путешествии таксистам рекомендуется оставлять до 15–20 % чаевых, но никак не меньше $ 1. Если таксист, коридорный или носильщик помогли ваш донести багаж, то им стоит выдать по $ 2 за чемодан и по $ 1 за каждую дополнительную сумку. Швейцара, если он не помогал вам с багажом, можно поблагодарить за распахнутую перед вами дверь только улыбкой и словом «спасибо». А вот горничной стоит оставлять в день $ 2–5 с запиской «Спасибо за уборку номера».

Когда можно не давать?

Если вы сомневаетесь, принято ли, допустим, в салоне брать чаевые, и не хотите поставить человека в неловкое положение, лучше заранее уточнить у администратора, насколько приемлемой у них считается эта практика.

Не принято давать чаевые профессионалам: учителям, юристам, врачам, бухгалтерам. Если вы хотите поблагодарить лично, можно сделать недорогой подарок или вручить подарочную карту.

Услуги сантехников, электриков и прочих специалистов, как правило, имеют оговоренную стоимость и не требуют дополнительных трат. Но если вы вызываете человека в нерабочее время, стоит накинуть денег за срочность.

Прежде чем дать чаевые, стоит внимательно изучить счет. Если обслуживание уже включено в него, можно на чай не давать.

Если услуга оказана некачественно: прическа безнадежно испорчена, а заказанного блюда пришлось ждать час, — лучше не оставлять чаевых. Возможно, на место людей, которые работают халатно, придут более трудолюбивые и ответственные. Или можно оставить мелкую монетку, которая покажет, что вы бы оставили вознаграждение, но только если бы работа была достойна его.

«Обедали в прибрежном кафе в Болгарии. Официант принес не то блюдо, что заказали. Но решили не скандалить и ели то, что получили, — вроде неплохо приготовлено было. Счет около € 20 . Оставляем € 2 на чай. А официант, когда увидел, что мы оставили, просто швырнул на стол эти чаевые. Настроение порядком испортил». © Виктор Гаврилов

Но если вы всем довольны, лучше оставить чаевые. Так вы поощрите тех, кто действительно находится на своем месте. Тем более что в большинстве случаев клиенты прижимисты и, возможно, вы в этот день окажетесь чуть ли не единственным человеком, который оставил официанту на чай.

«Отмечали свадьбу в хорошем ресторане, в котором как-то были на мероприятии. Нам тогда понравилась и кухня, и работа официантов — вот и пригласили их на работу. Официанты на свадьбе отработали на отлично, и мы решили оставить ребятам хорошие чаевые. И тут свекровь заявляет, что она сама с ними расплатится. Со спокойной душой мы уехали из ресторана. А спустя месяц с лишним узнали, что вместо чаевых она вручила им корзину с фруктами, которую, между прочим, подарили нам на свадьбу от самого ресторана. Было и стыдно, и смешно». © Мама Дорогая / ADME