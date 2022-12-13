Мы решили разобраться, где и в каком объеме нужно давать чаевые, чтобы не попасть в щекотливую ситуацию
Есть множество мнений на счет того, стоит ли давать чаевые, и если уж оставлять вознаграждение за сервис, то сколько и кому именно. Мы решили разобраться в этом вопросе и рассмотреть популярные идеи по этому поводу.
Чаевые оскорбляют достоинство человека?
Есть несколько причин, почему это может быть правдой.
- Обычай давать чаевые распространился как способ поощрять слуг. Возник он еще в Англии во время правления Тюдоров (1485–1603). Тогда дворяне, владевшие крепостными, давали слугам дополнительные деньги за хорошую работу. К XVII веку среди дворян, остававшихся ночевать в гостях, стало хорошим тоном оставлять денежное поощрение для слуг. А после этого обычай давать чаевые распространился и на лондонские кофейни.
- Количество получаемых чаевых часто зависит не от профессионализма персонала, а от пола, возраста и внешнего вида. В частности, официантки, которые надевают красную одежду и красят губы красной помадой, чаще получают чаевые от мужчин и в большем количестве. Это говорит о том, что последние часто дают поощрение не за работу: ими движет желание пофлиртовать и продемонстрировать свой статус.
- В некоторых странах, например в Сингапуре, Китае, персонал не ждет от гостей чаевых. В Японии они могут быть вообще восприняты как оскорбление: создается впечатление, что работодатель не оплачивает услуги персонала по достоинству, а японцы гордятся и своей работой, и своим начальством.
Зачем же их давать?
«Вот какие милые чаевые мне оставили сегодня во время двойной смены».
- К сожалению, есть немало стран, где услуги официантов не включены в счет, поэтому забота об оплате услуг персонала перекладывается на клиентов. И человек, не оставивший чаевых, попросту лишает работников выручки. Иногда чаевые официантов собирают вместе и делят еще и с другим персоналом: барменами, поварами.
- Есть мнение, что чаевые выгодны клиенту, а не официантам, поскольку побуждают последних хорошо работать. Но на деле всего в 4 % случаев более крупные размеры чаевых были связаны с качественной работой персонала. В остальных случаях влияли другие факторы, такие как внешность официанта или его пол. Однако само убеждение в том, что от качества обслуживания зависит их выручка, мотивирует официантов работать лучше.
- Обычно человек приходит в кафе или ресторан не просто поесть, а ощутить атмосферу, получить впечатления. И задача официанта — сделать так, чтобы ваш вечер прошел максимально приятно. Хороший работник объяснит разницу между сортами винограда и видами пасты, предупредит желания клиента. В этом случае чаевые — простой способ поблагодарить человека, скрасившего ваш вечер. А если водитель такси сделал все от себя зависящее, чтобы вы не опоздали на работу, это тоже заслуживает поощрения.
Сколько давать?
Чтобы чаевые не выглядели как подачка, а гость не казался этаким барином, сорящим деньгами, лучше знать заранее, какую сумму оставлять. Эксперты по этикету советуют следовать следующим правилам:
- На банкете, организованному по принципу шведского стола, официантам достаточно дать 10 % от счета. За обычное обслуживание столика можно вручить до 15–20 % от суммы чека.
- Если вы берете в кафе или ресторане еду с собой, то нет необходимости оставлять чаевые. Но в случае, если заказ большой и много разных наименований, стоит оставить 10 %.
- Курьеру можно оставить 10–15 % от счета.
- Если вы, допустим, в кофейне увидели банку для чаевых, то можете без зазрения совести не класть в нее деньги никогда. Но если бариста или официант угощают вас еще чем-то за счет заведения или вы постоянный клиент этой кофейни, иногда стоит подкидывать пару мелких купюр.
- Уборщице в туалете можно оставить лишнюю мелочь или 1–2 мелкие купюры — в зависимости от того, насколько хорошо она поддерживает чистоту в помещении.
- Парикмахеру, мастеру маникюра и специалисту, оказавшему вам в салоне услугу эпиляции или осуществившему косметические процедуры, если вам понравился результат, можно оставить до 15–20 % от счета. В парикмахерской эти деньги стоит сразу разделить между всеми, кто вас обслуживал.
- В путешествии таксистам рекомендуется оставлять до 15–20 % чаевых, но никак не меньше $ 1. Если таксист, коридорный или носильщик помогли ваш донести багаж, то им стоит выдать по $ 2 за чемодан и по $ 1 за каждую дополнительную сумку. Швейцара, если он не помогал вам с багажом, можно поблагодарить за распахнутую перед вами дверь только улыбкой и словом «спасибо». А вот горничной стоит оставлять в день $ 2–5 с запиской «Спасибо за уборку номера».
Когда можно не давать?
- Если вы сомневаетесь, принято ли, допустим, в салоне брать чаевые, и не хотите поставить человека в неловкое положение, лучше заранее уточнить у администратора, насколько приемлемой у них считается эта практика.
- Не принято давать чаевые профессионалам: учителям, юристам, врачам, бухгалтерам. Если вы хотите поблагодарить лично, можно сделать недорогой подарок или вручить подарочную карту.
- Услуги сантехников, электриков и прочих специалистов, как правило, имеют оговоренную стоимость и не требуют дополнительных трат. Но если вы вызываете человека в нерабочее время, стоит накинуть денег за срочность.
- Прежде чем дать чаевые, стоит внимательно изучить счет. Если обслуживание уже включено в него, можно на чай не давать.
- Если услуга оказана некачественно: прическа безнадежно испорчена, а заказанного блюда пришлось ждать час, — лучше не оставлять чаевых. Возможно, на место людей, которые работают халатно, придут более трудолюбивые и ответственные. Или можно оставить мелкую монетку, которая покажет, что вы бы оставили вознаграждение, но только если бы работа была достойна его.
Но если вы всем довольны, лучше оставить чаевые. Так вы поощрите тех, кто действительно находится на своем месте. Тем более что в большинстве случаев клиенты прижимисты и, возможно, вы в этот день окажетесь чуть ли не единственным человеком, который оставил официанту на чай.
А как вы считаете, кому следует оставлять чаевые, а кому нет?