17 звезд, которые за время карьеры пробовали разные образы, а нам в память врезались лишь в одном

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5 часов назад

Практически все звезды за свою карьеру меняют кучу разных образов. Однако, как это ни парадоксально, многим зрителям они запоминаются лишь в нескольких или даже в одном. В левой части коллажей мы решили показать привычные нам образы звездных красоток, а в правой — неожиданные, о которых помнят немногие.

Дарья Мороз

Tarakanov Vadim / East News, East News

Юлия Пересильд

Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News, East News

Анна Михалкова

Kashaev Pavel / East News, EAST NEWS

Анна Чиповская

East News

Дарья Мельникова

Любовь Аксенова

Ivanov Sergey / East News

Екатерина Климова

Kashaev Pavel / East News, East News

Елена Борщева

Kashaev Pavel / East News, East News

Анастасия Задорожная

East News, East News

Юлия Меньшова

EAST NEWS

Лада Дэнс

East News

Катя Лель

East News, East News

Дарья Повереннова

AA / ABACA / Abaca / East News, EAST NEWS

Ольга Орлова

East News, East News

Натали

East News, East News

Алена Свиридова

ZERKALO / East News, East News

Анастасия Стоцкая

East News, EAST NEWS

Стоит упомянуть и о звездных красавцах, которые с возрастом выглядят намного круче, чем они были в юности. Вы только посмотрите на Ивана Янковского, Милоша Биковича и Никиту Ефремова.

Фото на превью East News, EAST NEWS

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