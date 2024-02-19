17 звезд, которые за время карьеры пробовали разные образы, а нам в память врезались лишь в одном
Дизайн
5 часов назад
Практически все звезды за свою карьеру меняют кучу разных образов. Однако, как это ни парадоксально, многим зрителям они запоминаются лишь в нескольких или даже в одном. В левой части коллажей мы решили показать привычные нам образы звездных красоток, а в правой — неожиданные, о которых помнят немногие.
Дарья Мороз
Tarakanov Vadim / East News, East News
Юлия Пересильд
Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News, East News
Анна Михалкова
Kashaev Pavel / East News, EAST NEWS
Анна Чиповская
East News
Дарья Мельникова
Любовь Аксенова
Ivanov Sergey / East News
Екатерина Климова
Kashaev Pavel / East News, East News
Елена Борщева
Kashaev Pavel / East News, East News
Анастасия Задорожная
East News, East News
Юлия Меньшова
EAST NEWS
Лада Дэнс
East News
Катя Лель
East News, East News
Дарья Повереннова
AA / ABACA / Abaca / East News, EAST NEWS
Ольга Орлова
East News, East News
Натали
East News, East News
Алена Свиридова
ZERKALO / East News, East News
Анастасия Стоцкая
East News, EAST NEWS
Стоит упомянуть и о звездных красавцах, которые с возрастом выглядят намного круче, чем они были в юности. Вы только посмотрите на Ивана Янковского, Милоша Биковича и Никиту Ефремова.
Фото на превью East News, EAST NEWS
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