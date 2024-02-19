17 звезд, которые за время карьеры пробовали разные образы, а нам в память врезались лишь в одном

Практически все звезды за свою карьеру меняют кучу разных образов. Однако, как это ни парадоксально, многим зрителям они запоминаются лишь в нескольких или даже в одном. В левой части коллажей мы решили показать привычные нам образы звездных красоток, а в правой — неожиданные, о которых помнят немногие.