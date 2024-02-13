18 актеров, которые с возрастом расцвели словно тюльпаны в апреле
Наверняка многие из вас замечали, что некоторые актеры с возрастом выглядят намного круче, чем в юности. Этим могут похвастаться Филипп Бледный, Роман Курцын, Владимир Яглыч и многие другие известные мужчины.
Иван Янковский
Филипп Бледный
Роман Курцын
Владимир Яглыч
Петр Федоров
Милош Бикович
Артем Ткаченко
Юра Борисов
Дмитрий Чеботарев
Виктор Хориняк
Александр Петров
Иван Стебунов
Артур Сопельник
Никита Ефремов
Тихон Жизневский
Кирилл Нагиев
Кирилл Кяро
Максим Матвеев
Своей сногсшибательной внешностью в зрелом возрасте могут похвастаться не только молодые актеры, но и легендарные актрисы. Стоит только сравнить фото в ранних и поздних ролях Натальи Гундаревой, Галины Польских и Елены Яковлевой.
Комментарии
Ткаченко прекрасен, остальные дядьки какие-то жизнью пожёваные....
Не все примеры подходят под заголовок, и не все фото удачные. Вот Чеботарев поразил, действительно сильно изменился. Сейчас он красавчик прям. Ткаченко тоже люблю нежно, с годами он породистее стал.
Скорее пожухли. Кроме Чеботарева - но там такая луковица, что любому тюльпану будешь рад.
Многих из представленных здесь актёров нежно люблю, но на тюльпаны они вот никак не тянут, ещё и фото у многих неудачные выбрали) помятые такие... тюльпанчики))