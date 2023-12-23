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Мы узнали, что едят на новогодние праздники в 16 уголках мира, и у нас аж слюнки потекли

Культура
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Что у нас с вами красуется на новогоднем столе, всем известно — любимый оливье, селедочка под шубой, холодец... Но давайте отвлечемся от привычных нам гастрономических удовольствий и заглянем на кухни других стран, чтобы узнать, с какой едой ассоциируются зимние праздники, например, в Японии или Италии. Как знать — может, захочется дополнить свой новогодний стол каким-нибудь новым блюдом?

Япония — лапша соба

Скандинавские страны — марципановый торт Крансекаге

Болгария — баница (пирог из слоеного теста с яйцом и сыром; на Новый год внутрь иногда кладут талисманы)

Греция — пирог Василопита

Польша — маринованная сельдь (в Скандинавии ее тоже любят есть на праздники)

Германия — марципановые свинки (считается, что они приносят счастье)

Ирландия — содовый хлеб

Южная Америка — «Скачущий Джон» (блюдо из риса, лука, капусты, гороха и бекона)

Финляндия — ветчина

Франция — рождественское полено

Чехия — запеченный карп

Италия — котекино (домашняя свиная колбаса) с чечевицей

Испания — праздничный хлеб Роскон де рейес с цукатами или фруктами

Корея — суп ттоккук с рисовыми лепешками

Нидерланды — олибол (шарики теста во фритюре)

Мексика — тамале (блюдо из кукурузной муки, завернутое в листья; а в качестве начинки — мясо, овощи или сыр)

Конечно, помимо особых блюд, у каждой страны есть и свои новогодние традиции. Мы как-то писали статью о том, где как принято провожать старый год и встречать новый.

Фото на превью Lorie Shaull / Flickr, CC BY 2.0 DEED, soscs / Wikimedia Commons, Andrea Tosatto / Flickr, CC BY 2.0 DEED
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AdMe/Культура/Мы узнали, что едят на новогодние праздники в 16 уголках мира, и у нас аж слюнки потекли
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