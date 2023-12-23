Мы узнали, что едят на новогодние праздники в 16 уголках мира, и у нас аж слюнки потекли

Что у нас с вами красуется на новогоднем столе, всем известно — любимый оливье, селедочка под шубой, холодец... Но давайте отвлечемся от привычных нам гастрономических удовольствий и заглянем на кухни других стран, чтобы узнать, с какой едой ассоциируются зимние праздники, например, в Японии или Италии. Как знать — может, захочется дополнить свой новогодний стол каким-нибудь новым блюдом?