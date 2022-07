Почему люди на картинах прошлого внешне далеки от нас, как существа с другой планеты

В центре внимания были не люди, а их статус

Детей «состаривали» специально

Представления о красоте в прошлом отличались от современных

Портреты писали не для того, чтобы они радовали глаз

Художники изображали заказчиков такими, какими они хотели себя видеть

Иногда художникам приходилось исправлять серьезные недостатки внешности моделей

