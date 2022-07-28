Почему люди на картинах прошлого внешне далеки от нас, как существа с другой планеты

Узнать больше о людях, живших в прошлые века, нам помогают в том числе и картины. По ним мы можем сделать выводы, например, о том, какая раньше царила мода. А полотна некоторых эпох выделяются еще и стилем художников. Изображенные на тех картинах люди часто не отличаются привлекательностью по нынешним меркам.

Мы в ADME решили погрузиться в историю и узнали, каким правилам при создании портретов следовали в прошлом.

В центре внимания были не люди, а их статус

Неизвестная женщина. Судя по одежде, она была состоятельной.

Проще всего странную внешность людей на портретах тех времен было бы объяснить тем, что средневековым художникам не хватало навыков. Но, например, в Средневековье от портретистов и не требовали умения показывать черты лица человека. Важнее было отразить на полотне его социальный статус. Для этого художники уделяли особое внимание изображению одежды человека и других предметов, которые подчеркивали его положение.

Король Генрих I (слева) и его преемник Стефан (справа).

Они редко стремились показывать людей похожими на самих себя. Как правило, средневековые художники наделяли всех персонажей своих работ одинаковыми выражениями лица.

Детей «состаривали» специально

В прошлом было особое отношение к изображению детей: младенцам как будто добавляли несколько лет. В Средневековье это тоже объяснялось тем, что художники не стремились к реализму. Они специально представляли младенцев похожими на взрослых. В те времена даже существовал термин homunculus, то есть «маленький человек».

Представления о красоте в прошлом отличались от современных

Но некоторые особенности внешности художники все же переносили на полотна. Люди в те времена действительно выглядели совсем не так, как мы сейчас. Все дело в моде. Красотки в Средневековье самой важной частью лица считали лоб. Чтобы подчеркнуть его, женщины шли на разные ухищрения. Например, они избавлялись от ресниц и бровей. А еще выщипывали волосы по линии роста: так их лица напоминали идеальные овалы. Позднее женщины начали корректировать свою внешность с помощью краски. Королева Елизавета I вдохновила многих красить свои волосы и брови в такой же цвет, как у нее, — клубничный блонд.

Еще одна отличительная черта внешности людей на средневековых картинах — их бледная кожа. Женщины специально осветляли ее. Для этого они использовали муку, косметику с добавлением свинца и корни растений.

Портреты писали не для того, чтобы они радовали глаз

Изабелла Баварская.

В Средневековье портреты писали для разных целей. Но художники редко старались создать произведения искусства. Картинам находили более практичное применение. Например, с их помощью мужчины выбирали себе жен. Короли и принцы отправляли к потенциальным невестам художников и оценивали их внешность по полученным портретам. Так король Карл VI выбрал себе в жены Изабеллу Баварскую. Даже основываясь на таком стиле художников, он посчитал, что она была самой красивой из 3 девушек, портреты которых ему показали.

Художники изображали заказчиков такими, какими они хотели себя видеть

Анна Болейн.

Людям не всегда нужно было самим «подгонять» свою внешность под стандарты красоты. Художники могли сделать это за них, изобразив человека именно таким, каким он хотел быть. Например, в XVIII веке в моде была все та же бледная кожа, плотное телосложение и напудренные парики. Чтобы показать знатную даму соответствующей этим идеалам, художник добавлял ей килограммов на портрете, менял черты лица. И никакой фотошоп не нужен. А если верить словесным описаниям современников, у Анны Болейн был широкий рот. Зато на портретах он очень маленький, что соответствует тюдоровским трендам.

Иногда художникам приходилось исправлять серьезные недостатки внешности моделей

Король Карл II.

Просьбы подправить внешность на картине не всегда были просто капризом богачей. Некоторые известные люди прошлого не отличались красотой ни по тогдашним меркам, ни по нынешним. И художники проделывали грандиозную работу, чтобы сделать их хоть немного привлекательнее. В их числе король Испании Карл II. Он страдал от деформации скелета, разных инфекций и других болезней. Все это не могло не сказаться на его внешности. Выделяет его и характерная для всей династии Габсбургов выступающая челюсть. Художники писали его портреты, но от них требовали изображать правителя молодым здоровым человеком. Несмотря на их старания, мы все равно можем различить некоторые особенности внешности Карла II на портретах.

Королева Елизавета I.

Елизавета I меняла свою внешность не просто для того, чтобы отдать дань уважения моде. После перенесенной оспы ее лицо покрыли шрамы, поэтому ей приходилось прятать их под слоем свинцовой косметики. Кроме того, со временем у нее выпали волосы и зубы. При этом королева была очень требовательна к тому, как ее изображали на портретах. Картины, которые ее не устраивали, художникам приходилось переделывать. Вероятно, из-за всего этого мы никогда не узнаем, как Елизавета I и другие люди прошлого выглядели на самом деле.