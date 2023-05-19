Самой горячей женщиной 2023 года стала звезда, чья фигура далека от классических стандартов красоты
Многие популярные журналы и сайты радуют читателей списками самых привлекательных мужчин и женщин. Некоторые из них смело включают в свои рейтинги знаменитостей, чья внешность не вписывается в общепринятые бьюти-стандарты. Первое место в списке самых притягательных женщин 2023 года заняла звезда, которая доказывает, что шарм и обаяние не зависят от размера и параметров фигуры.
Об этой женщине мы расскажем в конце статьи, а сейчас давайте посмотрим, кто еще попал в список.
Марго Робби
Ана де Армас
Джоуи Кинг
Дженна Ортега
Зои Салдана
Сидни Суини
Эмили Ратаковски
Белла Хадид
Барбара Палвин
Роузи Хантингтон-Уайтли
Холли Бейли
Бейонсе
Кайя Гербер
Леди Гага
Рианна
Селена Гомес
Зендея
Первое место: Эшли Грэм
Кстати, Эшли, которую в детстве дразнили Рыхлой ляжкой, стала первой моделью plus size, попавшей на обложку Vogue. Сегодня Грэм призывает женщин быть добрее к себе.
Фото на превью Jordan Strauss / Invision / East News, Kristin Callahan/Everett Collection / East News, AFF / Alamy Stock Photo
AdMe/Культура/Самой горячей женщиной 2023 года стала звезда, чья фигура далека от классических стандартов красоты
Поделиться этой статьёй