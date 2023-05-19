Самой горячей женщиной 2023 года стала звезда, чья фигура далека от классических стандартов красоты

Многие популярные журналы и сайты радуют читателей списками самых привлекательных мужчин и женщин. Некоторые из них смело включают в свои рейтинги знаменитостей, чья внешность не вписывается в общепринятые бьюти-стандарты. Первое место в списке самых притягательных женщин 2023 года заняла звезда, которая доказывает, что шарм и обаяние не зависят от размера и параметров фигуры.