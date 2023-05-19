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Самой горячей женщиной 2023 года стала звезда, чья фигура далека от классических стандартов красоты

Культура
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Многие популярные журналы и сайты радуют читателей списками самых привлекательных мужчин и женщин. Некоторые из них смело включают в свои рейтинги знаменитостей, чья внешность не вписывается в общепринятые бьюти-стандарты. Первое место в списке самых притягательных женщин 2023 года заняла звезда, которая доказывает, что шарм и обаяние не зависят от размера и параметров фигуры.

Об этой женщине мы расскажем в конце статьи, а сейчас давайте посмотрим, кто еще попал в список.

Марго Робби

Jordan Strauss / Invision / East News

Ана де Армас

Джоуи Кинг

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Дженна Ортега

Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Зои Салдана

Сидни Суини

ANGELA WEISS / AFP / East News

Эмили Ратаковски

Белла Хадид

Барбара Палвин

Роузи Хантингтон-Уайтли

Vianney Le Caer / Invision / East News

Холли Бейли

Бейонсе

Кайя Гербер

Jack Plunkett / Invision / East News

Леди Гага

Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News

Рианна

DPRF / STAR MAX/IPx / Associated Press / East News

Селена Гомес

Зендея

Vianney Le Caer / Invision / East News

Первое место: Эшли Грэм

Кстати, Эшли, которую в детстве дразнили Рыхлой ляжкой, стала первой моделью plus size, попавшей на обложку Vogue. Сегодня Грэм призывает женщин быть добрее к себе.

Фото на превью Jordan Strauss / Invision / East News, Kristin Callahan/Everett Collection / East News, AFF / Alamy Stock Photo
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AdMe/Культура/Самой горячей женщиной 2023 года стала звезда, чья фигура далека от классических стандартов красоты
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