Самые красивые женщины мира с научной точки зрения

И хотя с утверждением «красота в глазах смотрящего» не поспоришь, все же есть научные разработки, которые позволяют измерить красоту лица. Эта формула также известна под названием «золотое сечение», ее стали применять еще в Древней Греции. Но и в наши дни этой формулой с успехом пользуются пластические хирурги. Один из них — Джулиан де Сильва — решил составить список 10 самых красивых женщин мира по соответствию их лица золотому сечению.

10. Кара Делевинь — 89,99 %

Эта знаменитая модель прежде всего известна своими широкими соболиными бровями. Именно они и ее красивые губы, которые набрали невероятные 98,5 %, помогли ей войти в десятку самых красивых женщин. Однако, по словам доктора де Сильвы, она могла бы занять еще более высокую позицию, если бы ее лоб был ниже.

9. Кэти Перри — 90,08 %

По пропорциям золотого сечения нос — самая сильная черта лица 37-летней певицы. Особенно основание носа по отношению к ширине губ, которые показали 98,8 % от идеала. А вот ее подбородок набрал меньше всего очков по сравнению с остальными чертами лица. Овал лица также показал высокий процент.

8. Натали Портман — 90,51 %

AP / Associated Press / East News

Расположение глаз знаменитой актрисы набрало 99 %. А вот ее брови и губы показали наименьшее соответствие идеалу.

7. Скарлетт Йоханссон — 90,91 %

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Расположение глаз у 37-летней актрисы почти идеальное — 99,9 %. Подбородок находится на втором месте с 99,4 %. А вот овал лица и губы показали наименьший результат.

6. Кейт Мосс — 91,05 %

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Расстояние между глазами и лоб 48-летней модели — ее самые сильные черты. А вот брови и овал лица меньше всего соответствуют идеалу.

5. Тейлор Свифт — 91,64 %

Подбородок и нос 32-летней певицы набрали самый высокий процент по золотому сечению — 97. А вот ее брови оказались на последнем месте.

4. Ариана Гранде — 91,81 %

Charles Sykes / Invision / AP / East News

Самые сильные черты 29-летней певицы — ее лоб, нос, подбородок и губы. А вот брови набрали наименьший процент.

3. Эмбер Херд — 91,85 %

Grosby Group / East News

У 36-летней актрисы почти идеальный подбородок с процентом 99,6. Ее овал лица, с другой стороны, показал наименьший результат — 80,2 %.

2. Бейонсе — 92,44 %

Lumeimages.com / SIPA / Sipa Press / East News

У 40-летней певицы почти идеальный овал лица — 99,6 %. А брови и нос показали наименьший результат.

1. Белла Хадид — 94,35 %

Подбородок 25-летней модели показал наивысший результат — 99,7 %. Положение ее глаз набрало 97,65 %, а лоб — 97 %. А вот брови и надбровные дуги оказались на последнем месте.

А вы согласны с этим рейтингом? Какую женщину вы бы добавили к этому списку?

Фото на превью Charles Sykes / Invision / AP / East News