Был уже этот экспонат. Видно что фотошоп. Рука, держащая лук непропорциональна человеку. Фигня.
17 фото, взглянув на которые хочется воскликнуть «Да не может быть!»
В повседневную жизнь иногда врываются такие мелочи, из-за которых начинаешь восхищаться эксцентричностью этого мира. Божья коровка с «готическим» узором, лук размером с арбуз или вернувшийся спустя пять лет непутевый кот — все это звучит как сюжет для анекдота. Но нет, такое бывает на самом деле.
«Этот лук рос вместе с черникой. Мне кажется, что это не нормальный его размер»
- Это нормальный размер, но только если вы крошечный человечек в крошечной кухне. © Missue-35 / Reddit
«Мой кот, который пропал 5 лет назад, вернулся!»
«Кусочек хлеба с губами»
«Нашла на улице. Побоялась, что хозяин не узнает игрушку в таком состоянии и вот, что я сделала!»
" ...и вот что я сделала". Кинула игрушку в стиралку? Апплодирую стоя! 👏 👏 👏
- Выглядит как новенький! Вы совершили маленькое чудо! © AbsurdistWordist / Reddit
«К моему мороженому прилепилось еще одно»
«Между этими двумя фотографиями прошло всего полчаса»
«Кажется этот огурец тот еще предатель»
«Решил побаловать себя луковыми колечками в кляре. Достаю из упаковки, а они выглядят так»
Три колечка в упаковке? Не густо. Сотрудник фабрики не фокусник, а жулик.
- Какой-то сбой в матрице. Кажется, сотрудник фабрики — фокусник! © Alfiy_wolf / Reddit
«Впервые встретил божью коровку „наоборот“: у нее черное тельце и красные пятна»
«Вот такие крестики-нолики увидел на детской площадке»
это для совсем малышей, год, ну полтора от силы. Они не могут пока понять правила игры, но крутить цилиндры и находить на них крестик и нолик - запросто.
- Площадка сгенерированная ИИ. © mrefromnyc / Reddit
- Я никогда не смогу понять эти игры современных детей! © Exciting-Match816 / Reddit
«Маленькая потолочная плитка»
- Она размером с ноготь на мизинце моей ноги! © Confident-Ad3656 / Reddit
«Бутылка газировки простояла несколько месяцев на подоконнике»
Сходила в оригинал, в очередной раз прифигела от адаптации эдми.
'Pepsi turned clear from sitting on the window sill for multiple months'
«Нашел дерево, растущее сквозь перила»
Не дерево растет сквозь перила, а забор сделали таким образом, чтобы не спиливать дерево.
«Только посмотрите на длину этих джинсов! Я могу натянуть их до ушей, но решила сделать из них шорты»
- Вам стоит сделать проймы для рук в карманах и задать новый тренд! © Paluchowicz** / Reddit
«Абсолютно прямой банан»
«У одного из моих помидоров начало что-то прорастать»
- Мистер Пиноккио! © drm200 / Reddit
«Четырехлистный клевер!»
Когда полола огород, штук 20 4-5-листных клеверов нашла. Ничего необычного для того, кто хоть раз полол клевер
А вот еще одна статья с фотографиями, при взгляде на которые так и хочется спросить: «Как они это сделали?»