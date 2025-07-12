17 фото, взглянув на которые хочется воскликнуть «Да не может быть!»

Народное творчество
только что

В повседневную жизнь иногда врываются такие мелочи, из-за которых начинаешь восхищаться эксцентричностью этого мира. Божья коровка с «готическим» узором, лук размером с арбуз или вернувшийся спустя пять лет непутевый кот — все это звучит как сюжет для анекдота. Но нет, такое бывает на самом деле.

«Этот лук рос вместе с черникой. Мне кажется, что это не нормальный его размер»

Светлана БМВ
3 часа назад

Был уже этот экспонат. Видно что фотошоп. Рука, держащая лук непропорциональна человеку. Фигня.

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  • Это нормальный размер, но только если вы крошечный человечек в крошечной кухне. © Missue-35 / Reddit

«Мой кот, который пропал 5 лет назад, вернулся!»

«Кусочек хлеба с губами»

«Нашла на улице. Побоялась, что хозяин не узнает игрушку в таком состоянии и вот, что я сделала!»

«К моему мороженому прилепилось еще одно»

«Между этими двумя фотографиями прошло всего полчаса»

«Кажется этот огурец тот еще предатель»

«Решил побаловать себя луковыми колечками в кляре. Достаю из упаковки, а они выглядят так»

  • Какой-то сбой в матрице. Кажется, сотрудник фабрики — фокусник! © Alfiy_wolf / Reddit

«Впервые встретил божью коровку „наоборот“: у нее черное тельце и красные пятна»

«Вот такие крестики-нолики увидел на детской площадке»

Кошачья прислуга
3 часа назад

это для совсем малышей, год, ну полтора от силы. Они не могут пока понять правила игры, но крутить цилиндры и находить на них крестик и нолик - запросто.

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«Маленькая потолочная плитка»

«Бутылка газировки простояла несколько месяцев на подоконнике»

irina a
3 часа назад

Сходила в оригинал, в очередной раз прифигела от адаптации эдми.
'Pepsi turned clear from sitting on the window sill for multiple months'

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«Нашел дерево, растущее сквозь перила»

Julia Nazarova
1 час назад

Не дерево растет сквозь перила, а забор сделали таким образом, чтобы не спиливать дерево.

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«Только посмотрите на длину этих джинсов! Я могу натянуть их до ушей, но решила сделать из них шорты»

  • Вам стоит сделать проймы для рук в карманах и задать новый тренд! © Paluchowicz** / Reddit

«Абсолютно прямой банан»

«У одного из моих помидоров начало что-то прорастать»

«Четырехлистный клевер!»

Мамарошка
3 часа назад

Когда полола огород, штук 20 4-5-листных клеверов нашла. Ничего необычного для того, кто хоть раз полол клевер

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А вот еще одна статья с фотографиями, при взгляде на которые так и хочется спросить: «Как они это сделали?»

Фото на превью SoftFaithlessness350 / Reddit

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