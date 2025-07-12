17 фото, взглянув на которые хочется воскликнуть «Да не может быть!»

В повседневную жизнь иногда врываются такие мелочи, из-за которых начинаешь восхищаться эксцентричностью этого мира. Божья коровка с «готическим» узором, лук размером с арбуз или вернувшийся спустя пять лет непутевый кот — все это звучит как сюжет для анекдота. Но нет, такое бывает на самом деле.