15 снимков, которые показывают, как по-разному живут люди по всему миру

Фотоподборки
2 часа назад

Мы часто узнаем о других странах из фильмов или коротких заметок в интернете. Но настоящая культура проявляется не только в известных достопримечательностях и каких-то традициях, а в повседневных мелочах, которые редко попадают в объектив камеры. Иногда именно такие детали позволяют взглянуть на жизнь в других странах совсем по-новому.

’Мороженое в Японии, покрытое листовым золотом"

Нина С
1 час назад

Ну это не только в Японии ,у нас тоже подают такое.рестораны не назову,сама не пробовала,но точно есть

-
-
Ответить

«Перевернутый дом в Польше»

Нина С
59 минут назад

Видела.и много раз в разных местах России-нааа Алтае,у Черного моря и еще где-то.и дома великанов тоже совсем не новинка

-
-
Ответить

«„Кривой дом“ — реально существующее здание в Сопоте, Польша»

«Этот джинсовый мопед заметил в Токио»

«Скейт-парк в форме сковороды»

«Вот как подписывают документы в Китае»

Анастасия
44 минуты назад

Я читала, уже доказано, что у некоторых людей могут совпадать отпечатки пальцев. Это объясняет, как другие люди могут разблокировать чужой телефон по отпечатку пальца. Так что это конечно очень удобно, но не супер надёжно.

-
-
Ответить

«В этом общественном туалете в Норвегии есть один туалет для родителя и еще один, поменьше, для ребенка»

«Это здание в Германии. Стены прямые. Просто оптическая иллюзия»

Jrtfy
2 часа назад

Правильное решение... Если хозяин возвращается весьма подшофе, то тазик у кровати не понадобится: всё случится ещё на улице, при подходе к дому, в момент попытки сфокусироваться на входной двери))

-
-
Ответить

Викинг-светофоры в Дании

«Вот как выглядят крышки люка в Германии»

Почему-то в Греции на эскалаторах ношение обуви Crocs запрещено

Cookie
2 часа назад

Много где запрещено - из-за того, что кроксы прям мягкие их достаточно легко "зажевать" ступьками. Что приводит к разного рода неприятностям.

-
-
Ответить

«В провинции Фуцзянь (Китай) пельмени подают с кетчупом»

«Нашел „кринжовый“ спрайт в Греции»

«Писсуары в питомнике растений в Дании сделаны в виде цветов»

«В одном из ресторанов в Китае подают блюдо „Курица, загорающая на пляже“»

Фото на превью Perfect_Anna / Reddit

Комментарии

Уведомления
Lena L
5 часов назад

А здесь больше статей, где вы найдете интересные факты о разных культурах:
Разные ссылки, но ведут на одну и ту же страницу.

-
-
Ответить

Похожее