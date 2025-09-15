15 снимков, которые показывают, как по-разному живут люди по всему миру

Мы часто узнаем о других странах из фильмов или коротких заметок в интернете. Но настоящая культура проявляется не только в известных достопримечательностях и каких-то традициях, а в повседневных мелочах, которые редко попадают в объектив камеры. Иногда именно такие детали позволяют взглянуть на жизнь в других странах совсем по-новому.