15 снимков, которые показывают, как по-разному живут люди по всему миру
Мы часто узнаем о других странах из фильмов или коротких заметок в интернете. Но настоящая культура проявляется не только в известных достопримечательностях и каких-то традициях, а в повседневных мелочах, которые редко попадают в объектив камеры. Иногда именно такие детали позволяют взглянуть на жизнь в других странах совсем по-новому.
’Мороженое в Японии, покрытое листовым золотом"
- А это съедобно вообще? © rustyirony / Reddit
«Перевернутый дом в Польше»
Видела.и много раз в разных местах России-нааа Алтае,у Черного моря и еще где-то.и дома великанов тоже совсем не новинка
«„Кривой дом“ — реально существующее здание в Сопоте, Польша»
«Этот джинсовый мопед заметил в Токио»
Дождь пойдёт, по лужам разок проедет и от всей этой красоты ничего не останется.
«Скейт-парк в форме сковороды»
«Вот как подписывают документы в Китае»
Я читала, уже доказано, что у некоторых людей могут совпадать отпечатки пальцев. Это объясняет, как другие люди могут разблокировать чужой телефон по отпечатку пальца. Так что это конечно очень удобно, но не супер надёжно.
- Ничего себе, какое интересное решение. © Jazzlike-Kale-7721 / Reddit
«В этом общественном туалете в Норвегии есть один туалет для родителя и еще один, поменьше, для ребенка»
«Это здание в Германии. Стены прямые. Просто оптическая иллюзия»
Правильное решение... Если хозяин возвращается весьма подшофе, то тазик у кровати не понадобится: всё случится ещё на улице, при подходе к дому, в момент попытки сфокусироваться на входной двери))
Викинг-светофоры в Дании
«Вот как выглядят крышки люка в Германии»
Почему-то в Греции на эскалаторах ношение обуви Crocs запрещено
Много где запрещено - из-за того, что кроксы прям мягкие их достаточно легко "зажевать" ступьками. Что приводит к разного рода неприятностям.
«В провинции Фуцзянь (Китай) пельмени подают с кетчупом»
«Нашел „кринжовый“ спрайт в Греции»
«Писсуары в питомнике растений в Дании сделаны в виде цветов»
«В одном из ресторанов в Китае подают блюдо „Курица, загорающая на пляже“»
