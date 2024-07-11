16 красавиц старого кино, которые немного поколдовали над внешностью в начале карьеры
Все привыкли видеть легенд классического кино в их звездный час. Но как они выглядели, когда только начинали свой путь? Мы собрали редкие фотографии, которые покажут вам красавиц Голливуда на заре своей славы.
Софи Лорен
Джейн Расселл
Что-то я потерялась - это слева незнакомая Джейн? Образ, в котором она сыграла в «Джентльмены предпочитают блондинок», будучи уже звездой?!
Бетт Дэвис
Рита Хейворт
Как-то попадалась статья, что она себе линию роста волос исправляла. Уж я не знаю, какие были технологии. Какая-нибудь электроэпиляция
Роми Шнайдер
Лана Тернер
Клаудия Кардинале
Джина Лоллобриджида
Джейн Мэнсфилд
Бетти Грейбл
Джуди Гарленд
Джоан Кроуфорд
Ава Гарднер
Лорен Бэколл
Кэтрин Хепберн
Хеди Ламарр
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Комментарии
Грим + актерское мастерство = красиво. Почти все и на фото до перевоплощений красивы.
Я вот всегда поражаюсь, они обесцвечивали волосы перекисью, мыли мылом и каждый день крутили на бигуди и смотрятся они здоровыми и густыми. Сейчас красишь щадящими составами, моешь специальными шампунями, делаешь дорогие уходы и все-равно рано или поздно кончики портятся 🥲
Что-то мне фотки слева понравились больше. Красивы естественной красотой