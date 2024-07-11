16 красавиц старого кино, которые немного поколдовали над внешностью в начале карьеры

Знаменитости
3 часа назад

Все привыкли видеть легенд классического кино в их звездный час. Но как они выглядели, когда только начинали свой путь? Мы собрали редкие фотографии, которые покажут вам красавиц Голливуда на заре своей славы.

Софи Лорен

Джейн Расселл

© GRANGER - Historical Picture Archive / Alamy Stock Photo, Collection Christophel / Collection Christophel/East News
Rose1
2 часа назад

Что-то я потерялась - это слева незнакомая Джейн? Образ, в котором она сыграла в «Джентльмены предпочитают блондинок», будучи уже звездой?!

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Бетт Дэвис

ASSOCIATED PRESS / East News, East News

Рита Хейворт

Album Online / East News, Album Online / East News
Чадо Брюн
2 часа назад

Как-то попадалась статья, что она себе линию роста волос исправляла. Уж я не знаю, какие были технологии. Какая-нибудь электроэпиляция

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Роми Шнайдер

Mary Evans / AF Archive / Richter / Cinetext / East News, Cineri / Concordia Compagnia Cinematografica / Francinex / Collection / East News

Лана Тернер

Courtesy Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / East News

Клаудия Кардинале

East News, Titanus / Societe Nouvelle Pathe Cinema / Collection Christophel / East News

Джина Лоллобриджида

© United Archives GmbH / Alamy Stock Photo, CAP / PLF / Capital Pictures / East News

Джейн Мэнсфилд

LFI / Avalon.red / REPORTER / East News, EAST NEWS

Бетти Грейбл

Everett Collection / Everett Collection / East News, Collection Christophel / Collection Christophel / East News

Джуди Гарленд

Mary Evans / AF Archive / East News, Mary Evans / AF Archive / East News

Джоан Кроуфорд

East News, Courtesy Everett Collection / East News

Ава Гарднер

Collection Christophel / Collection Christophel / East News, Collection Christophel / Collection Christophel / East News

Лорен Бэколл

Кэтрин Хепберн

Хеди Ламарр

ELEKTA / Album / EAST NEWS, East News

Ниже вы найдете еще несколько статей про голливудских красавиц 20 века:

Фото на превью Allstar Picture Library Ltd / Alamy Stock Photo, ARCHIVIO GBB / Alamy Stock Photo

Комментарии

Уведомления
Алена
1 день назад

Грим + актерское мастерство = красиво. Почти все и на фото до перевоплощений красивы.

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Незлобный ёж
52 минуты назад

Я вот всегда поражаюсь, они обесцвечивали волосы перекисью, мыли мылом и каждый день крутили на бигуди и смотрятся они здоровыми и густыми. Сейчас красишь щадящими составами, моешь специальными шампунями, делаешь дорогие уходы и все-равно рано или поздно кончики портятся 🥲

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