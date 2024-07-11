16 красавиц старого кино, которые немного поколдовали над внешностью в начале карьеры

Я вот всегда поражаюсь, они обесцвечивали волосы перекисью, мыли мылом и каждый день крутили на бигуди и смотрятся они здоровыми и густыми. Сейчас красишь щадящими составами, моешь специальными шампунями, делаешь дорогие уходы и все-равно рано или поздно кончики портятся 🥲