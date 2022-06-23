10+ случаев, когда обувь знаменитостей забрала все внимание и затмила даже платья

Когда Золушка собиралась на бал, фея наколдовала ей восхитительный наряд. Но все же речь в этой сказке шла не о платье, а о туфлях. И в реальности звезды часто надевают такую обувь, что публика забывает о костюме, а все взгляды оказываются прикованными к ногам.

Мы в ADME очарованы звездными образами, в которых обувь перетягивает на себя все внимание. А в бонусе у нас туфли, на создание которых дизайнера вдохновили животные и морские чудовища.

Зендея и сверкающая паутина

Зендея в прямом смысле блистала на премьере фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Актриса надела сапоги от Arc до бедра, которые идеально соответствовали «паутинистой» ​​теме кино. Пятка, «висящая» в воздухе, смотрится как минимум необычно.

Кейт Миддлтон и золотое великолепие

Кейт Миддлтон пришла на премьеру очередной серии бондианы в умопомрачительном платье. А золотые туфли от Aquazzura так и блестели на красной ковровой дорожке. Мы не сомневаемся, что все взгляды в тот вечер были прикованы к герцогине.

Леди Гага и 60-сантиметровая платформа

Леди Гага выбрала незабываемый образ для появления на премии для модельеров CFDA. Королева эпатажа предстала в корсете, шлейфе и туфлях высотой 60 сантиметров. В такой обуви, очевидно, сложно ходить, поэтому артистке постоянно помогали ассистенты.

Королева Летиция и любовь к красному

В этой паре обуви отражены 2 страсти королевы Летиции: любовь к красному цвету и необычным туфлям. Ажурные босоножки испанской правительницы превращают деловой наряд в нечто легкое и волшебное.

Зендея и море розового

Зендея в монохромном костюме цвета фуксии вошла в список самых стильных звезд, посетивших Неделю моды в Париже сезона осень-зима — 2022/2023. Ансамбль дополняли туфли-лодочки на платформе с закрытым носком.

Кейт Миддлтон и золотые акценты

Во время тура по странам Карибского бассейна Кейт Миддлтон каждый раз показывалась на публике с королевским изяществом, даже несмотря на сильный ветер. Каждая деталь ее наряда продумана: эти туфли от Aquazzura с золотыми вставками отлично сочетаются с желтым платьем.

Рэйчел Броснахэн и милые кисточки

Сложно отвести взгляд от презентации сериала «Удивительная миссис Мейзел». Рэйчел Броснахэн, которая играет главную героиню, предстала в умопомрачительных босоножках тон в тон к костюму. От кисточек на завязках невозможно оторваться.

Лил Ким и блестящие «браслеты»

Певица Лил Ким доказала, что она вовсе не тихоня, когда пришла на церемонию вручения BET Awards в пикантном корсаже, усыпанная драгоценностями. Только посмотрите на эти золотые туфли с блестящими «браслетами», доходящими до бедер! Если вы, как и мы, пытались понять, как эта конструкция держится на ногах, то хитрость в том, что сзади есть ремешок на всю длину вверх.

Кейт Миддлтон и четырехлистный клевер

Обычно Кейт Миддлтон носит классические лодочки, но не в этот раз. Во время визита на Багамские острова герцогиня Кембриджская позволила себе более неформальный вариант и надела туфли в этническом стиле с завязками на лодыжках.

Мы заметили здесь милую деталь: похоже, что концы шнурка украшены четырехлистным клевером, который, по поверьям, приносит удачу.

Королева Летиция и ажурный шик

Еще один блистательный выход доньи Летиции — на вручении премии в области журналистики. Черный комбинезон из струящейся ткани не выглядит мрачным благодаря удачно подобранным аксессуарам. Посмотрите, как гармонично сочетаются ремень, сумочка и туфли.

Обувь тут снова в центре внимания: ажурные узоры делают стопу легкой и воздушной.

Аврора Джеймс и «глобус»

Дизайнер Аврора Джеймс по версии журнала Time входит в список 100 самых влиятельных людей мира. Здесь девушка выгуливает туфли своего бренда Brother Vellies. Кстати, это декоративный элемент между большим и указательным пальцем называется «globe» — по-английски «глобус».

Бонус: Александр Маккуин в мире моды известен своими туфлями-«броненосцами». Обувь выставлена в Метрополитен-музее

Туфли не случайно напоминают морских чудовищ: дизайнер представил, что из-за экологической катастрофы человечество уйдет жить под воду и мутирует.