12 вещей, которые рука не поднимается выбросить. А зря, ведь без них в доме аж дышится легче

Иногда в голову приходят мысли — вот сейчас как разберу все шкафы и ящики и выброшу гору хлама. А как только начинаешь копаться — тут памятный магнитик, а там телефон, который еще вроде рабочий. Но все эти вещи лучше выкинуть, и дом станет в разы чище.

Вещи, которые вам малы

Практически у каждого из нас случалась такая ситуация: мы приобретаем роскошную вещь, надеваем ее всего несколько раз, а затем она теряет свою форму и трещит по швам. Что мы обычно говорим? «Схудну и снова буду носить». Но этот «схудну» часто тянется на несколько месяцев и лет. Лучше обновить гардероб в соответствии с нашей текущей фигурой. А прежнее любимое платье можно подарить подруге, продать на сайте объявлений или сдать в секонд-хенд, но не держать его годами в своем шкафу. В целом в гардеробе стоит периодически проводить «чистку».

Неудобные, зато красивые предметы гардероба

Часто бывает так, что мы соблазняемся скидкой и покупаем вещь. Однако оказывается, что прекрасные туфли натирают ногу, и в них невозможно пройти ни шагу, а роскошное белье сдавливает грудь. Носить такие вещи — одно мучение. Зачем хранить туфли, которые при ношении одного раза вынуждают нас неделю ходить в тапочках, чтобы зажили мозоли, или лифчик, который вызывает дискомфорт и даже боль? Смело можно избавиться от таких вещей.

Принадлежности для нереализованных хобби

Допустим, мы увлеклись бальными танцами, записались на занятия и приобрели специальные туфли. Однако, после пары занятий мы поняли, что нам такое хобби не заходит. Туфли, в которых мы всего лишь дважды кружились по паркету, так и остались заброшенными в шкафу. Каждый раз, натыкаясь на них, мы задумываемся: «Может быть, я снова начну танцевать, пусть пока лежат». Но вместо того, чтобы продолжать возлагать надежды на возвращение к заброшенному хобби, неиспользуемую вещь можно продать или подарить кому-то.

Пробники духов и косметики

В магазинах косметики часто при покупке дарят небольшие миниатюрные версии кремов, шампуней или парфюма. Однако, сколько из этих упаковочек мы действительно использовали? Они просто скапливаются на полочке в ванной, и у половины из них, скорее всего, уже истек срок годности. В этом случае есть только 2 варианта: либо наконец-то воспользоваться всем этим (пока продукты еще пригодны для использования), либо беспощадно избавиться от них.

Пластиковые скидочные карты

У каждого из нас есть скидочные и бонусные карточки любимых магазинов. Мы получаем их в аптеках, продуктовых магазинах, зоомагазинах или даже в кофейнях, которые мы периодически посещаем. Со временем количество этих карт становится настолько велико, что наш кошелек просто раздувается. Или еще более неудобно, они разбросаны по разным карманам. Чтобы избежать накопления ненужного пластика, все необходимые скидочные карты можно добавить специальное приложение на телефоне.

Вещи без пары

Носить носки или перчатки, чьи пары поглотила стиральная машина, уже не придется. Эти одиночные предметы больше не пригодны к использованию. Тем не менее, многие люди по какой-то причине продолжают их хранить. Хотя эти вещи не занимают много места, но они больше не приносят никакой пользы. Поэтому лучше избавиться от непарных носков или перчаток.

Подарки, которые не пришлись вам по вкусу

Почти у каждого есть «стандартный набор» подарков, которые были подарены из вежливости, а не от чистого сердца. Наборы с гелем для душа или громоздкие вазы, полученные на корпоративных мероприятиях, просто занимают место, мы не используем их, а выбросить жалко. Однако, нет ничего плохого в том, чтобы освободить свой дом от вещей, которые не нашли применения.

Залежи в вечной мерзлоте вашей морозилки

Мы часто чистим холодильник, но морозилка остается без должного внимания. Даже если продукты там превысили срок годности, они не начинают испускать неприятные запахи. Из-за этого мы можем легко оставлять открытую упаковку пельменей или замороженное мясо, приготовленное «на будущее». Однако стоит перепроверить срок годности продуктов, хранящихся в морозилке, и также регулярно проводить осмотр, чтобы убедиться, что там нет застарелых продуктов. Если таковые имеются, их следует выбросить.

Устаревшие недрагоценные украшения

У многих женщин дома накопилось огромное количество украшений из недрагоценных сплавов. Бижутерия выглядит привлекательно и стоит недорого, но, к сожалению, она не долго остается в хорошем состоянии. Металл быстро темнеет, и его сложно очистить, в отличие от драгоценностей. Вероятность того, что покрытие станет еще хуже, очень высока. Поэтому рекомендуется отправить в утиль те серьги или кольца, которые уже непригодны к использованию.

Старые коробки

Мы часто оставляем коробки из-под обуви или бытовой техники «на всякий случай». В итоге они пылятся в шкафах, а то и на них. А между тем, они занимают место и портят общий вид в квартире. Лучше выбросить их, а на случай, если понадобиться коробка, всегда можно приобрести недорогой, но красивый контейнер для вещей.

Вещи с логотипами и надписями

Только если это не дизайнерская вещь, то вряд ли вы будете носить мерч компании, из которой вы уволились, или, к примеру, футболку, которую получили на благотворительном мероприятии. А если рука не поднимается выкинуть памятную вещицу, то можно также отдать ее кому-то или вовсе переделать во что-то новое.

Старые телефоны

Да, бывает такое, что телефон не сломан и до сих пор работает, но его модель устарела, и мы покупаем новый девайс. Нам бесконечно жаль выкидывать работающее устройство, но если рассудить логически — мы ведь все равно больше не собираемся им пользоваться. Его можно отдать нуждающимся или выкинуть. Однако, важно помнить, что телефоны — особый класс отходов, поэтому их нужно сдавать в специальные места для утилизации.